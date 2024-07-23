Равиль — ваш гид в Киото

читать дальше удивительную страну. И с удовольствием познакомлю с достопримечательностями, историческими местами, известными фото-локациями. Смогу показать те уголки, которые остаются вне поля зрения массового туризма, и расскажу о повседневной жизни японцев, особенностях их культуры и менталитета.

Проживаю в Японии более 10 лет и не перестаю восхищаться её самобытной культурой и традициями. Буду рад поделиться с вами своим опытом и знаниями о Японии! Помогу вам открыть эту