Киото - основные места старой столицы

Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
Киото - город, где традиции и культурное наследие Японии сохранены в первозданном виде.

Экскурсия включает посещение знаменитых храмов Киёмидзу-дэра и Кинкаку-дзи, квартала гейш Гион и святилища Фусими-Инари-тайся.

Участники смогут увидеть город глазами
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местного жителя, узнать историю и культуру Киото, попробовать традиционные японские блюда и сделать фотографии в самых живописных местах.

Программа гибкая и может меняться в зависимости от пожеланий, погоды или часов работы достопримечательностей.

Возможны дополнительные активности, такие как чайная церемония или мастер-класс по японским искусствам

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🏯 Посещение знаменитых храмов
  2. 🎎 Квартал гейш Гион
  3. 🎋 Святилище Фусими-Инари-тайся
  4. 🍣 Традиционные японские блюда
  5. 📸 Фотографии в живописных местах
  6. 🍵 Чайная церемония и мастер-классы
Киото - основные места старой столицы
Киото - основные места старой столицы
Киото - основные места старой столицы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Киёмидзу-дэра
  • Гион
  • Фусими-Инари-тайся
  • Кинкаку-дзи
  • Рёан-дзи
  • Арасияма
  • Гинкаку-дзи
  • Тэнрю-дзи
  • Философская тропа

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

Мы посетим:

  • Киёмидзу-дэра — один из самых известных храмов, с которого открывается захватывающий вид на город.
  • Гион — квартал гейш, где вы увидите традиционную архитектуру и ощутите атмосферу старого Киото.
  • Фусими-Инари-тайся — святилище на горе, к которому мы пройдём через бесконечный лабиринт из красных торий.
  • Золотой павильон (Кинкаку-дзи) — золотой храм, стоящий на берегу пруда.
  • Сад камней (Рёан-дзи) — расположенный в дзен-буддистском храме, сад предназначен для медитации и размышлений.

По желанию зайдём в:

  • Арасияму — район с живописной бамбуковой рощей и старинным мостом Тогэцу-кё.
  • Серебряный павильон (Гинкаку-дзи) — дзэн-буддистский храм, построенный в 15 веке, с великолепным садом.
  • Буддийский храм Тэнрю-дзи — главный из пяти великих храмов Дзэн в Киото. Его сад, сохранивший оригинальный вид, один из самых древних.
  • Философская тропа (Тэцугаку-но-Мити) — дорожка у канала, вдоль которой растут сотни вишнёвых деревьев. Она очень популярна в сезон цветения сакуры.

На экскурсии вы:

  • Увидите город глазами местного жителя.
  • Глубже узнаете историю Киото и культуру Японии.
  • Попробуете традиционные японские блюда в местных ресторанах и кафе.
  • Сделаете фотографии в самых красивых местах Киото.
  • Сможете поучаствовать в чайной церемонии или мастер-классе по японским искусствам.

Организационные детали

  • Программа гибкая и может меняться в зависимости от ваших пожеланий, погоды или часов работы достопримечательностей.
  • Чайная церемония и мастер-класс по запросу — сообщите, пожалуйста, заранее.
  • Рекомендую надеть удобную обувь и одежду — мы будем много ходить пешком.
  • Это пешая экскурсия, но по желанию мы можем воспользоваться транспортом: общественный транспорт — от 1300 йен за человека, такси — 1100-4500 йен, автомобиль гида — 200 евро.

Дополнительно оплачивается

Обед и входные билеты:

  • Киёмидзу-дэра — 500 йен за человека.
  • Кинкаку-дзи (Золотой павильон) — 500 йен за человека.
  • Рёан-дзи (Сад камней) — 600 йен за человека.

По желанию:

  • Серебряный павильон — 500 йен за человека.
  • Тэнрю-дзи с садом — 800 йен за человека.
  • Павильон с расписным драконом в Тэнрю-дзи — 500 йен за человека.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Киото

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