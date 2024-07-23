Киото - город, где традиции и культурное наследие Японии сохранены в первозданном виде.
Экскурсия включает посещение знаменитых храмов Киёмидзу-дэра и Кинкаку-дзи, квартала гейш Гион и святилища Фусими-Инари-тайся.
Участники смогут увидеть город глазами
Экскурсия включает посещение знаменитых храмов Киёмидзу-дэра и Кинкаку-дзи, квартала гейш Гион и святилища Фусими-Инари-тайся.
Участники смогут увидеть город глазами
6 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Посещение знаменитых храмов
- 🎎 Квартал гейш Гион
- 🎋 Святилище Фусими-Инари-тайся
- 🍣 Традиционные японские блюда
- 📸 Фотографии в живописных местах
- 🍵 Чайная церемония и мастер-классы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
- Киёмидзу-дэра
- Гион
- Фусими-Инари-тайся
- Кинкаку-дзи
- Рёан-дзи
- Арасияма
- Гинкаку-дзи
- Тэнрю-дзи
- Философская тропа
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
Мы посетим:
- Киёмидзу-дэра — один из самых известных храмов, с которого открывается захватывающий вид на город.
- Гион — квартал гейш, где вы увидите традиционную архитектуру и ощутите атмосферу старого Киото.
- Фусими-Инари-тайся — святилище на горе, к которому мы пройдём через бесконечный лабиринт из красных торий.
- Золотой павильон (Кинкаку-дзи) — золотой храм, стоящий на берегу пруда.
- Сад камней (Рёан-дзи) — расположенный в дзен-буддистском храме, сад предназначен для медитации и размышлений.
По желанию зайдём в:
- Арасияму — район с живописной бамбуковой рощей и старинным мостом Тогэцу-кё.
- Серебряный павильон (Гинкаку-дзи) — дзэн-буддистский храм, построенный в 15 веке, с великолепным садом.
- Буддийский храм Тэнрю-дзи — главный из пяти великих храмов Дзэн в Киото. Его сад, сохранивший оригинальный вид, один из самых древних.
- Философская тропа (Тэцугаку-но-Мити) — дорожка у канала, вдоль которой растут сотни вишнёвых деревьев. Она очень популярна в сезон цветения сакуры.
На экскурсии вы:
- Увидите город глазами местного жителя.
- Глубже узнаете историю Киото и культуру Японии.
- Попробуете традиционные японские блюда в местных ресторанах и кафе.
- Сделаете фотографии в самых красивых местах Киото.
- Сможете поучаствовать в чайной церемонии или мастер-классе по японским искусствам.
Организационные детали
- Программа гибкая и может меняться в зависимости от ваших пожеланий, погоды или часов работы достопримечательностей.
- Чайная церемония и мастер-класс по запросу — сообщите, пожалуйста, заранее.
- Рекомендую надеть удобную обувь и одежду — мы будем много ходить пешком.
- Это пешая экскурсия, но по желанию мы можем воспользоваться транспортом: общественный транспорт — от 1300 йен за человека, такси — 1100-4500 йен, автомобиль гида — 200 евро.
Дополнительно оплачивается
Обед и входные билеты:
- Киёмидзу-дэра — 500 йен за человека.
- Кинкаку-дзи (Золотой павильон) — 500 йен за человека.
- Рёан-дзи (Сад камней) — 600 йен за человека.
По желанию:
- Серебряный павильон — 500 йен за человека.
- Тэнрю-дзи с садом — 800 йен за человека.
- Павильон с расписным драконом в Тэнрю-дзи — 500 йен за человека.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Равиль — ваш гид в Киото
Проживаю в Японии более 10 лет и не перестаю восхищаться её самобытной культурой и традициями. Буду рад поделиться с вами своим опытом и знаниями о Японии! Помогу вам открыть этуЗадать вопрос
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