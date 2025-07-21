Замок Нидзё Замок Нидзё, возведенный в 1603 году, изначально служил киотской резиденцией Токугавы Иэясу, основателя и первого сёгуна эпохи Эдо. После того, как сёгунат Токугава пал в 1867 году, Нидзё был преобразован в императорский дворец, а впоследствии передан в дар городу Киото и открыт для посещения как исторический памятник. Сооружения замка считаются одними из наиболее хорошо сохранившихся образцов архитектуры феодальных замков Японии. Включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году, замок Нидзё состоит из трех ключевых зон:

Хонмару, или главный оборонительный круг;

Ниномару, или второй оборонительный круг;

Дворец Ниномару На территории замка располагаются великолепные ворота Карамон, служащие входом в Ниномару, и главная достопримечательность — дворец Ниномару. В прошлом дворец Ниномару был резиденцией и рабочим местом сёгуна во время его приездов в Киото и дошел до наших дней в своем первозданном виде.

