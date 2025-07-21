Экскурсия по замку Нидзё в Киото предлагает путешествие в прошлое Японии. Гости смогут увидеть дворец Ниномару, который сохранился в первозданном виде. Англоговорящий гид расскажет о значении замка в истории страны. Включенный в список ЮНЕСКО, Нидзё удивляет своей архитектурой и великолепными садами. Это шанс оценить культурное наследие Японии, обычно скрытое от глаз туристов
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Уникальная архитектура эпохи Эдо
- 🗺️ Доступ к скрытым уголкам замка
- 🎧 Профессиональный англоговорящий гид
- 🌿 Прекрасные сады и исторические зоны
- 📜 Включен в список ЮНЕСКО
Что можно увидеть
- Замок Нидзё
- Дворец Ниномару
- Ворота Карамон
Описание экскурсии
Замок Нидзё Замок Нидзё, возведенный в 1603 году, изначально служил киотской резиденцией Токугавы Иэясу, основателя и первого сёгуна эпохи Эдо. После того, как сёгунат Токугава пал в 1867 году, Нидзё был преобразован в императорский дворец, а впоследствии передан в дар городу Киото и открыт для посещения как исторический памятник. Сооружения замка считаются одними из наиболее хорошо сохранившихся образцов архитектуры феодальных замков Японии. Включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году, замок Нидзё состоит из трех ключевых зон:
- Хонмару, или главный оборонительный круг;
- Ниномару, или второй оборонительный круг;
сады, окружающие оба круга. Дворец Ниномару На территории замка располагаются великолепные ворота Карамон, служащие входом в Ниномару, и главная достопримечательность — дворец Ниномару. В прошлом дворец Ниномару был резиденцией и рабочим местом сёгуна во время его приездов в Киото и дошел до наших дней в своем первозданном виде. Важная информация:.
- Вход на территорию оплачивается отдельно и не входит в стоимость данной экскурсии; оплата производится наличными при входе.
- Один ребенок до 12 лет может бесплатно сопровождать каждого оплатившего участие взрослого.
- Наушники предоставляются только участникам, оплатившим экскурсию. Для детей, которым требуются наушники, необходимо приобрести взрослый билет.
- В случае опоздания к началу экскурсии участие в ней станет невозможным. Рекомендуем прибыть заранее.
Ежедневно в 10:00 и 12:00. Кроме вторников в июле, августе, декабре и январе. Так же замок закрыт с 26 декабря по 3 января в связи с закрытием Ниномару Готен.
Ответы на вопросы
Что включено
- Англоязычный экскурсовод
- 60-минутная экскурсия по замку Нидзё-дзё (ворота Хигаси Отэ-мон, ворота Кара-мон, дворец Ниномару-готен, сад Ниномару)
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Входной билет в замок Нидзё-дзё
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Japan, 〒604-8301 Kyoto, Nakagyo Ward, Nijōjōchō, 東大手門
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 12:00. Кроме вторников в июле, августе, декабре и январе. Так же замок закрыт с 26 декабря по 3 января в связи с закрытием Ниномару Готен.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nancy
21 июл 2025
Я настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и символикой замка Нидзё. Наш гид, Ай, отлично говорила по-английски и была очень дружелюбна.
J
JOHN
19 июл 2025
Аю была замечательным гидом, очень знающей и любезной. Ее комментарии сделали экскурсию еще более интересной. Она также была заботливой и заботилась о нашем комфорте в жаркую погоду. Спасибо, Аю!
M
Murray
22 июн 2025
Превосходная экскурсия, очень знающий гид, идеальный темп и объяснения.
