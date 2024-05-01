1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Исторические святыни Киото: от Золотого храма до квартала гейш
Познакомьтесь с историей и архитектурой святынь Киото, пройдите по местам съемок известных фильмов и посетите знаменитый квартал гейш
Начало: Встреча на вокзале Киото у входа в Kyoto Tower, ря...
7 июля в 10:00
9 июля в 10:00
€370 за всё до 22 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Киото - основные места старой столицы
Увидеть главные храмы, пройтись по историческим районам и ощутить дух традиционной Японии
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
360€306 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Киото - культурное сердце Японии
Познакомиться с городом, изучить его достопримечательности и узнать, как шьют традиционное кимоно
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Завтра в 16:00
3 июля в 09:00
€400 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey1 мая 2024Наталья блестяще провела экскурсию! Несмотря на дождливый день, мы много упели посмотреть и узнать, а главное, получили огромное удовольствие.
- ННаталья25 апреля 2024Само название города -Киото,говорит о его огромном историческом и культурном наследии, мы очень ждали эту экскурсию и она полностью себя
- ДДмитрий18 апреля 2024Спасибо Ирине за отличную работу! Экскурсия была очень насыщенная, но очень интересная. Будем рады встретиться снова.
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Пешеходные»
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