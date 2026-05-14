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захватывают с самого начала экскурсии и до последней минуты, все прошло на одном дыхании. Много нового и интересного узнали ни только об истории посещаемых объектов, но и о истории Японии в целом. Так же многое узнали о многогранной жизни современный Японии. в следующий раз за экскурсиями только к Александру, к сожалению другие гиды после него, не воспринимаются.