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Индивидуальная
до 6 чел.
Киото: вайб исторической Японии
Побывать в буддийских храмах, увидеть золотой дворец и сделать глоток из водопада
«Вы увидите знаменитый дворец в пруду Kinkaku-ji, покрытый золотом, и услышите печальную легенду, связанную с ним»
Завтра в 08:00
6 июн в 08:00
€510 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Феодальная эпоха Киото: замок Нидзё-дзё и дворец Ниномару
Начало: Япония, 〒604-8301 Киото, район Накагё, Нидзёджёчо,...
«Замок Нидзё Замок Нидзё, возведенный в 1603 году, изначально служил киотской резиденцией Токугавы Иэясу, основателя и первого сёгуна эпохи Эдо»
$17.05 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Киото для бодрых людей: подъём к Фусими-Инари и замок Нидзё
Немного хайкинга и много красоты
«Величественный замок-резиденция Нидзё с его прекрасными росписями, среди которых — крайне харизматичные тигры»
10 июн в 06:30
11 июн в 06:30
$385 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
выбирайте только Александра для экскурсий!!!
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Е
Александр отлично знает как исторические факты страны, так и особенности современной культуры, так же может рассказать особенности каждого города в
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Н
По Киото и его окрестностзм заказывали несколько экскурсий у разных гидов. Без преувеличений - Александр лучший гид. Академические познания Александра
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Д
Очень интересная и познавательная экскурсия для 4 человек. Александр приятный человек, искренне влюбленный в Японию. Интересно и увлекательно преподносит информацию,
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Ю
На экскурсии была наша большая семья с разными запросами и пожеланиями. Александр отлично справился, всех заинтересовал, учел все пожелания по
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Я настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и символикой замка Нидзё. Наш гид, Ай, отлично говорила по-английски и была очень дружелюбна.
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J
Аю была замечательным гидом, очень знающей и любезной. Ее комментарии сделали экскурсию еще более интересной. Она также была заботливой и заботилась о нашем комфорте в жаркую погоду. Спасибо, Аю!
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Превосходная экскурсия, очень знающий гид, идеальный темп и объяснения.
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Всего 8 отзывов в Киото в категории "Дворцы, замки и особняки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Дворцы, замки и особняки»
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