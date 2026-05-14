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Замки, дворцы и особняки Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Киото на русском языке, цены от €17. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Киото: вайб исторической Японии
Пешая
6.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Киото: вайб исторической Японии
Побывать в буддийских храмах, увидеть золотой дворец и сделать глоток из водопада
«Вы увидите знаменитый дворец в пруду Kinkaku-ji, покрытый золотом, и услышите печальную легенду, связанную с ним»
Завтра в 08:00
6 июн в 08:00
€510 за всё до 6 чел.
Феодальная эпоха Киото: замок Нидзё-дзё и дворец Ниномару
Пешая
1 час
3 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Феодальная эпоха Киото: замок Нидзё-дзё и дворец Ниномару
Начало: Япония, 〒604-8301 Киото, район Накагё, Нидзёджёчо,...
«Замок Нидзё Замок Нидзё, возведенный в 1603 году, изначально служил киотской резиденцией Токугавы Иэясу, основателя и первого сёгуна эпохи Эдо»
$17.05 за человека
Киото для бодрых людей: подъём к Фусими-Инари и замок Нидзё
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Киото для бодрых людей: подъём к Фусими-Инари и замок Нидзё
Немного хайкинга и много красоты
«Величественный замок-резиденция Нидзё с его прекрасными росписями, среди которых — крайне харизматичные тигры»
10 июн в 06:30
11 июн в 06:30
$385 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Киото: вайб исторической Японии
выбирайте только Александра для экскурсий!!!
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Е
Киото: вайб исторической Японии
Александр отлично знает как исторические факты страны, так и особенности современной культуры, так же может рассказать особенности каждого города в
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Японии.
Он помогал нам во всех вопросах и составлял маршрут точно по нашим желаниям. в следующий раз, сразу с ним будем планировать путешествие.

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Н
Киото: вайб исторической Японии
По Киото и его окрестностзм заказывали несколько экскурсий у разных гидов. Без преувеличений - Александр лучший гид. Академические познания Александра
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захватывают с самого начала экскурсии и до последней минуты, все прошло на одном дыхании. Много нового и интересного узнали ни только об истории посещаемых объектов, но и о истории Японии в целом. Так же многое узнали о многогранной жизни современный Японии. в следующий раз за экскурсиями только к Александру, к сожалению другие гиды после него, не воспринимаются.

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Д
Киото: вайб исторической Японии
Очень интересная и познавательная экскурсия для 4 человек. Александр приятный человек, искренне влюбленный в Японию. Интересно и увлекательно преподносит информацию,
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показал прекрасные исторические места.
Организация супер! Так как сейчас высокий сезон и очень много туристов, предложил провести экскурсию на автомобиле. О чем мы ни разу не пожалели. Приехал в запланированное время, автомобиль новый и комфортный, атмосфера лёгкая и очень дружелюбная. Профессионализм гида заслуживает высшей оценки! Спасибо за море позитивных эмоций и прекрасные воспоминания! Обязательно вернёмся и порекомендуем Александра друзьям.

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Ю
Киото: вайб исторической Японии
На экскурсии была наша большая семья с разными запросами и пожеланиями. Александр отлично справился, всех заинтересовал, учел все пожелания по
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экскурсии. Нас интересовала не только история, но и жизнь современной Японии. Было интересно. Экскурсия продлилась дольше заявленного, было максимально комфортно - просторный новый автомобиль, был дождь и зонты Александра оказались кстати. Рекомендую

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N
Феодальная эпоха Киото: замок Нидзё-дзё и дворец Ниномару
Я настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и символикой замка Нидзё. Наш гид, Ай, отлично говорила по-английски и была очень дружелюбна.
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J
Феодальная эпоха Киото: замок Нидзё-дзё и дворец Ниномару
Аю была замечательным гидом, очень знающей и любезной. Ее комментарии сделали экскурсию еще более интересной. Она также была заботливой и заботилась о нашем комфорте в жаркую погоду. Спасибо, Аю!
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M
Феодальная эпоха Киото: замок Нидзё-дзё и дворец Ниномару
Превосходная экскурсия, очень знающий гид, идеальный темп и объяснения.
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Всего 8 отзывов в Киото в категории "Дворцы, замки и особняки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Киото: вайб исторической Японии;
  2. Феодальная эпоха Киото: замок Нидзё-дзё и дворец Ниномару;
  3. Киото для бодрых людей: подъём к Фусими-Инари и замок Нидзё.
Какие места ещё посмотреть в Киото
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Фусими-Инари-тайся;
  2. Кинкаку-дзи;
  3. Сад камней Рёан-дзи;
  4. Квартал Гион;
  5. Нара;
  6. Парк оленей «Нара»;
  7. Тодай-дзи;
  8. Замок Нидзё;
  9. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Киото в июне 2026
Сейчас в Киото в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 510. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 8 ⭐ отзывов, цены от €17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август