Прогуляйтесь по Хигасияме — живописному району Киото с храмами ЮНЕСКО — и запечатлейте этот момент с профессиональным фотографом.
Уникальные локации, естественные кадры и душевная атмосфера сделают ваши фотографии по‑настоящему особенными.
Описание фото-прогулкиСтаринный Киото в объективе Хигасияма — один из самых живописных районов Киото, где расположены храмы Всемирного наследия ЮНЕСКО и нетронутые уголки старого города. Мы предлагаем прогулку и фотосессию в культовых местах — парке Маруяма, храме Ясака Косин‑до, храме Хокан‑дзи (Ясака‑но‑то) и на очаровательной улице Нэнэ‑но‑Мити. Аутентичные и живые снимки Если вы ищете неформальную, естественную фотосессию в духе Киото, где можно просто быть собой, вы попали в нужное место. Наши фотографы отлично знают город, его скрытые переулки и знаковые локации, создавая снимки, которые передают атмосферу настоящего Киото. Качество и впечатления Мы предоставляем высококачественные фотографии в течение 2–3 дней, включая обработанные кадры. Даже если вы не знаете, как позировать, мы поможем вам чувствовать себя уверенно перед камерой. Каждый кадр станет красивым напоминанием о вашем путешествии по Киото. Важная информация:
- За 1 сеанс вы получите около 200 фотографий или больше (в зависимости от ситуации) и 30 отредактированных фотографий.
- Это фотосессия на открытом воздухе при естественном освещении. Она может не подойти тем, кто хочет получить идеальные портреты студийного качества.
- Прокат кимоно не включен в стоимость.
- Что взять с собой: удобную обувь, напитки и солнцезащитный крем.
- Не допускается: негабаритный багаж, восхождение, прикосновение к экспонатам и растениям, а также издавание шума.
- Не подходит для: детей младше 1 года.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Профессиональный фотограф
- 30 отредактированных фотографий
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Печатные фотографии
- Аренда кимоно
Место начала и завершения?
XQXH+CMH Киото, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
13 авг 2025
Мы отлично провели время на фотосессии с Микки в Киото. Он прислал фотографии уже через несколько часов после съёмки — и они вышли потрясающими! Микки прекрасно понимал, как нас поставить
В
Виктория
10 окт 2024
Всё было идеально! Микки помог мне выбрать подходящее место и момент, чтобы сделать предложение девушке во время фотосессии. Незабываемо! Рекомендую всем, кто хочет сохранить особенные воспоминания об этом удивительном городе.
И
Ирина
30 авг 2024
Микки — не только талантливый фотограф, но и замечательный человек, с которым приятно провести время. Он прекрасно знает Киото и находит самые живописные места, где фотографии оживают. Атмосфера съёмки была лёгкой и весёлой, полна хорошего настроения. Результат превзошёл ожидания — я в полном восторге!
В
Вера
23 июл 2024
Нам очень понравилась фотосессия с Микки — он просто замечательный человек и подарил нам прекрасные воспоминания о Киото! Несмотря на жару, Микки сделал всё, чтобы нашей семье было комфортно. Определённо рекомендуем!
С
Сафия
23 фев 2024
Фотограф был очень доброжелательным, а снимки получились отличными. Локации для съёмки были выбраны просто идеально.
