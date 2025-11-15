Мои заказы

Киото - дух настоящей Японии

Погрузитесь в атмосферу классического Киото: вас ждут Золотой павильон Кинкакудзи, философский сад камней Рёан-дзи и легендарный храм Киёмидзу-дера с его террасой над холмами.

Маршрут построен так, чтобы вы увидели всё главное
— и при этом не спеша, с возможностью прочувствовать красоту каждого места. Прогулка по сувенирным улочкам Саннен-дзака и Нинендзака завершит день в духе старого Киото. История, эстетика и традиции — в одном путешествии.

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Познакомьтесь с Киото — городом, где живёт душа Японии. Эта экскурсия проведёт вас по знаковым местам, где сливаются история, архитектура, природа и философия. Начнём с Золотого павильона Кинкакудзи — одного из самых узнаваемых символов Японии. Его фасад покрыт сусальным золотом, а отражение в зеркальной глади пруда создаёт почти медитативный эффект. Затем вы окажетесь в саде камней Рёан-дзи, который стал воплощением дзэн-буддийской эстетики. Здесь нет пышных цветов — только камни, галька и тишина, позволяющая сосредоточиться на внутреннем. По соседству находится пруд, оставшийся ещё со времён аристократического поместья XI века. Следующая остановка — храм Киёмидзу-дера, знаменитый деревянной террасой, нависающей над холмами. Это один из самых почитаемых храмов страны и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. С его площадки открывается живописная панорама города и лесов, особенно красивая в сезон кленов или цветущей сакуры. В завершение прогулки вы пройдётесь по старинным улочкам Саннен-дзака и Нинэн-дзака, где сохранилась атмосфера старого Киото. Здесь приятно не только рассматривать сувениры, но и просто гулять, чувствуя дыхание эпохи Эдо. Это путешествие подарит вам Киото таким, каким его любят сами японцы — глубоким, красивым и вневременным. Важная информация: Условия работы: 8-10 часов (в зависимости от города). Оплата за группу 1-8 человек. Дополнительный час гида 1 час - $50. Дополнительный час водителя - $30. Экскурсия по умолчанию проводятся на смешанном транспорте. При желании туристов можно вызывать такси (оплата туристами по счётчику). Примерная стоимость: $25 за 6,5 км.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Золотой храм Кинкакудзи
  • Сад Камней Рёан-дзи
  • Храм Чистой воды Киёмидзу-дера
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Киото, ж/д или автовокзал Киото
Завершение: Киото
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Условия работы: 8-10 часов (в зависимости от города). Оплата за группу 1-8 человек. Дополнительный час гида 1 час - $50. Дополнительный час водителя - $30. Экскурсия по умолчанию проводятся на смешанном транспорте. При желании туристов можно вызывать такси (оплата туристами по счётчику). Примерная стоимость: $25 за 6
  • 5 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

