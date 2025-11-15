Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Маршрут построен так, чтобы вы увидели всё главное читать дальше — и при этом не спеша, с возможностью прочувствовать красоту каждого места. Прогулка по сувенирным улочкам Саннен-дзака и Нинендзака завершит день в духе старого Киото. История, эстетика и традиции — в одном путешествии. Погрузитесь в атмосферу классического Киото: вас ждут Золотой павильон Кинкакудзи, философский сад камней Рёан-дзи и легендарный храм Киёмидзу-дера с его террасой над холмами.Маршрут построен так, чтобы вы увидели всё главное

Елена Ваш гид в Киото Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-8 человек Когда Ежедневно в 9:00 $450 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание экскурсии Познакомьтесь с Киото — городом, где живёт душа Японии. Эта экскурсия проведёт вас по знаковым местам, где сливаются история, архитектура, природа и философия. Начнём с Золотого павильона Кинкакудзи — одного из самых узнаваемых символов Японии. Его фасад покрыт сусальным золотом, а отражение в зеркальной глади пруда создаёт почти медитативный эффект. Затем вы окажетесь в саде камней Рёан-дзи, который стал воплощением дзэн-буддийской эстетики. Здесь нет пышных цветов — только камни, галька и тишина, позволяющая сосредоточиться на внутреннем. По соседству находится пруд, оставшийся ещё со времён аристократического поместья XI века. Следующая остановка — храм Киёмидзу-дера, знаменитый деревянной террасой, нависающей над холмами. Это один из самых почитаемых храмов страны и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. С его площадки открывается живописная панорама города и лесов, особенно красивая в сезон кленов или цветущей сакуры. В завершение прогулки вы пройдётесь по старинным улочкам Саннен-дзака и Нинэн-дзака, где сохранилась атмосфера старого Киото. Здесь приятно не только рассматривать сувениры, но и просто гулять, чувствуя дыхание эпохи Эдо. Это путешествие подарит вам Киото таким, каким его любят сами японцы — глубоким, красивым и вневременным. Важная информация: Условия работы: 8-10 часов (в зависимости от города). Оплата за группу 1-8 человек. Дополнительный час гида 1 час - $50. Дополнительный час водителя - $30. Экскурсия по умолчанию проводятся на смешанном транспорте. При желании туристов можно вызывать такси (оплата туристами по счётчику). Примерная стоимость: $25 за 6,5 км.

Ежедневно в 9:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Золотой храм Кинкакудзи

Сад Камней Рёан-дзи

Храм Чистой воды Киёмидзу-дера Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Входные билеты

Транспорт. Где начинаем и завершаем? Начало: Отель в Киото, ж/д или автовокзал Киото Завершение: Киото Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 9:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Важная информация Условия работы: 8-10 часов (в зависимости от города). Оплата за группу 1-8 человек. Дополнительный час гида 1 час - $50. Дополнительный час водителя - $30. Экскурсия по умолчанию проводятся на смешанном транспорте. При желании туристов можно вызывать такси (оплата туристами по счётчику). Примерная стоимость: $25 за 6

5 км Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.