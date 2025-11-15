Погрузитесь в атмосферу классического Киото: вас ждут Золотой павильон Кинкакудзи, философский сад камней Рёан-дзи и легендарный храм Киёмидзу-дера с его террасой над холмами.
Маршрут построен так, чтобы вы увидели всё главное
Маршрут построен так, чтобы вы увидели всё главное
Описание экскурсииПознакомьтесь с Киото — городом, где живёт душа Японии. Эта экскурсия проведёт вас по знаковым местам, где сливаются история, архитектура, природа и философия. Начнём с Золотого павильона Кинкакудзи — одного из самых узнаваемых символов Японии. Его фасад покрыт сусальным золотом, а отражение в зеркальной глади пруда создаёт почти медитативный эффект. Затем вы окажетесь в саде камней Рёан-дзи, который стал воплощением дзэн-буддийской эстетики. Здесь нет пышных цветов — только камни, галька и тишина, позволяющая сосредоточиться на внутреннем. По соседству находится пруд, оставшийся ещё со времён аристократического поместья XI века. Следующая остановка — храм Киёмидзу-дера, знаменитый деревянной террасой, нависающей над холмами. Это один из самых почитаемых храмов страны и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. С его площадки открывается живописная панорама города и лесов, особенно красивая в сезон кленов или цветущей сакуры. В завершение прогулки вы пройдётесь по старинным улочкам Саннен-дзака и Нинэн-дзака, где сохранилась атмосфера старого Киото. Здесь приятно не только рассматривать сувениры, но и просто гулять, чувствуя дыхание эпохи Эдо. Это путешествие подарит вам Киото таким, каким его любят сами японцы — глубоким, красивым и вневременным. Важная информация: Условия работы: 8-10 часов (в зависимости от города). Оплата за группу 1-8 человек. Дополнительный час гида 1 час - $50. Дополнительный час водителя - $30. Экскурсия по умолчанию проводятся на смешанном транспорте. При желании туристов можно вызывать такси (оплата туристами по счётчику). Примерная стоимость: $25 за 6,5 км.
Ежедневно в 9:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотой храм Кинкакудзи
- Сад Камней Рёан-дзи
- Храм Чистой воды Киёмидзу-дера
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Киото, ж/д или автовокзал Киото
Завершение: Киото
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Условия работы: 8-10 часов (в зависимости от города). Оплата за группу 1-8 человек. Дополнительный час гида 1 час - $50. Дополнительный час водителя - $30. Экскурсия по умолчанию проводятся на смешанном транспорте. При желании туристов можно вызывать такси (оплата туристами по счётчику). Примерная стоимость: $25 за 6
- 5 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Киото
Похожие экскурсии из Киото
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Киото
Увидеть древние храмы, послушать музыку бамбука и собрать свой идеальный фотоальбом
4 дек в 10:00
7 дек в 10:00
$515 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в древнюю культуру Киото
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
1 дек в 11:00
2 дек в 11:00
$650 за всё до 5 чел.