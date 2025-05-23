М Максим Все, кто организовывал мастер-класс, были очень приятными, отзывчивыми и с юмором. Мне также дали возможность приготовить полностью веганское блюдо, что я очень ценю! Спасибо за этот замечательный опыт, мы обязательно приготовим это дома.

А Александр Было очень весело! Процесс приготовления вкусной еды был простым, все участники были дружелюбными, и мы прекрасно провели время.

Я Ярослава Каждая часть этого занятия была отличной! Всё прошло легко и весело. Очень рекомендую это место и активность всем, кто приезжает в Киото, Япония.

С София Нори и Минори были очень дружелюбны и помогали нам. В группе было около 8 человек — так приятно, что класс был маленьким, что позволяло получить индивидуальное внимание. Еда была вкусной, а впечатления — просто отличные.