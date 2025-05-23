Научитесь готовить три популярнейших японских блюда — рамен, гёдза и онигири — под руководством дружелюбных англоговорящих инструкторов. Освойте рецепт насыщенного бульона для рамена с мисо и вкусные начинки. Практическое занятие позволит воссоздать эти блюда у себя дома.
Описание мастер-классаПриготовление рамена — секреты бульона Сосредоточьтесь на создании насыщенного соевого мисо-бульона для рамена. На мастер-классе вы узнаете, как готовить настоящий японский суп — основу для вкусного блюда. Лапшу мы не готовим, но покажем, как сделать аутентичный бульон с доступными ингредиентами. Идеальная начинка для гёдза Научитесь готовить сбалансированную мясо-овощную начинку для гёдза, освоите технику правильного заворачивания, чтобы лепешки получались плотно прилегающими и красивой формы. Онигири — классика быстрого перекуса Приготовьте рисовые шарики онигири с разнообразными начинками и вкусами — удобный и интересный вариант для обеда или перекуса, который легко повторить дома. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, удобная одежда.
- Не подходит для: дети до 12 лет, пользователи инвалидных колясок, веганы, люди с непереносимостью глютена, люди, недавно перенесшие операции.
- Мы НЕ МОЖЕМ предоставить: веганский, пескатарский, безглютеновый или любой другой специальный рацион.
- Доступны только два варианта меню: ・Обычное меню ・Вегетарианское меню (свинина заменена на тофу, остальные ингредиенты остаются прежними).
- Инструкторы, говорящие на английском языке
- Все ингредиенты и кухонное оборудование для готовки
- Рецепты рамена и гёдза
- Бесплатный кофе и чай
- Приготовленная вами еда
- Трансфер до места встречи
- Веганские, пескатарианские и безглютеновые опции
2Q5F+XJJ Киото, Япония
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
23 мая 2025
Все, кто организовывал мастер-класс, были очень приятными, отзывчивыми и с юмором. Мне также дали возможность приготовить полностью веганское блюдо, что я очень ценю! Спасибо за этот замечательный опыт, мы обязательно приготовим это дома.
А
Александр
21 апр 2025
Было очень весело! Процесс приготовления вкусной еды был простым, все участники были дружелюбными, и мы прекрасно провели время.
Я
Ярослава
24 фев 2025
Каждая часть этого занятия была отличной! Всё прошло легко и весело. Очень рекомендую это место и активность всем, кто приезжает в Киото, Япония.
С
София
19 дек 2024
Нори и Минори были очень дружелюбны и помогали нам. В группе было около 8 человек — так приятно, что класс был маленьким, что позволяло получить индивидуальное внимание. Еда была вкусной, а впечатления — просто отличные.
М
Мадина
30 мар 2024
Отличное время, много нового узнал, процесс был максимально простым, а персонал — дружелюбным и отзывчивым. Очень рекомендую!
