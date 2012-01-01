Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

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Первая столица Японии — Древняя Нара

Гид S.
Гид S. – Гид из Киото
Первая столица Японии — Древняя Нара
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • $339 за человека

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Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
Знакомство с историей 📖 первой японской столицы ⭐️ — старинного города Хэйдзё-кё, ныне носящей название префектуры Нара — начинается с посещения законсервированных раскопок Запретного города, где когда-то находились величественные правительственные здания и оборонительные сооружения.
Сейчас на месте дворцового комплекса мидокоро простирается огромный пустырь, на котором тут и там видны хорошо сохранившиеся каменные основания несущих опор зданий. По ним была установлена точная планировка и предназначение строений, два из которых несколько лет назад даже были восстановлены с использованием старой строительной техники. Это зал аудиенций и главные ворота комплекса.
После знакомства с историей возникновения японского государства и древнего города Хэйдзё, мы переместимся в один из главных мировых памятников деревянного зодчества — храмовый комплекс Хорюдзи, внесенный в список объектов мирового наследия Юнеско, ведь именно здесь сохранились самые старые в мире оригинальные деревянные постройки, датируемые началом восьмого века. Познакомившись с шедевром японской и мировой архитектуры и историей проникновения в Японию буддийского учения, вы сможете лицезреть одну из трех самых загадочных улыбок в мировом искусстве: первые две вы наверняка вспомнили сами — это улыбки Сфинкса и улыбка Джаконды, в третья ждет вас в пределах Икаруга.
После посещения местечка Икаруга мы прогуляемся по знаменитому Оленьему парку Нара, населенному стадом божественных оленей, посланцев святилища Касуга-тайся, также знаменитого несколькими тысячами каменных и бронзовых фонарей. Неподалеку от рощи каменных фонарей Исидоро возвышается главный буддийский кафедральный собор Японии 8 века, несколько раз перестроенный с тех пор, но до сих пор остающийся самой большой деревянной постройкой в мире.
Статуя Великого Будды Маха-Вайрочана, одного из трех великих будд Японии, живой свидетель истории японского государства, его взлетов и падений; она и сейчас притягивает сотни тысяч верующих со всей Японии и стран буддийского мира. Туристам же интересно протиснуться в отверстие «уха будды», чтобы стать еще счастливее и умнее — если не в этой, так в следующей жизни.
Начало и место завершения
🚩 Kyoto
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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