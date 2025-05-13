Экскурсия в Наре предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу первой столицы Японии. Участники смогут насладиться прогулкой по парку Нара, где олени свободно гуляют среди посетителей. Величественный храм Тодай-дзи впечатлит своими
5 причин купить эту экскурсию
- 🦌 Парк Нара с оленями
- 🏯 Величественный Тодай-дзи
- 🌸 Касуга Тайша и фонари
- 📜 История первой столицы
- 🌄 Возможность посетить холм Вакакуса
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Парк Нара
- Тодай-дзи
- Нигацу-до
- Касуга Тайша
Описание экскурсии
Парк «Нара». Известен своими дружелюбными оленями, которые свободно гуляют по территории. Здесь вы сможете покормить этих милых животных и насладиться прогулкой по живописным аллеям.
Тодай-дзи. Величественный буддийский храм, где находится одна из крупнейших бронзовых статуй Будды в мире.
Нигацу-до, или «Храм второго месяца». Одно из самых почитаемых зданий комплекса Тодай-дзи.
Касуга Тайша. Главный синтоистский храм в Наре, который был основан в 768 году и прославился тысячами фонарей.
В этот маршрут можно будет добавить ещё пару интересных локаций — холм Вакакуса (если будут силы) и музей (если будет открыт).
Вы узнаете:
- что из себя представляла Япония, когда Нара стала столицей
- почему и когда Нара стала главным городом
- где находился императорский замок в Наре и что с ним стало
- кто сподвиг на перенос столицы из Нары — в Хэйан-Кё
- и многое другое
Организационные детали
- По пути перекусим в одном из традиционных заведений. Обед оплачивается отдельно
- Рекомендуется удобная закрытая обувь, на пути будет много ступенек. Не помешает также дополнительная пара носков
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из Киото или Нара или где-то посерединке / неподалеку:
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Наре
Провёл экскурсии для 55 туристов
Я Саша и живу в Японии. Обожаю активный отдых, японскую культуру и архитектуру, каждый сезон выбираюсь исследовать новые города, горы и пляжи, спрятанные храмы и живописные места. За последние пару
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
13 мая 2025
Александр показал себя прекрасным экскурсоводом в этом интересном городе, сочетающем природные и культурные объекты. Он прекрасно знаком с культурой и историей Японии, умеет заинтересовать предметом своих туристов, рассказать неочевидные детали. Александр прекрасно спланировал маршрут прогулки по парку Нары, показал комфортное место для обеда и составил компанию до Киото, помог куить билет на Синкансен до Токио.
Gaya
5 мая 2025
Александр, спасибо вам за душевную экскурсию! Мы с мужем под впечатлением! 8 часов прошли на одном дыхании! Погрузились немного в историю, религию и культуру японцев. Впечатлило все, начиная с оленей, заканчивая природой Нары.
Спасибо за фотографии и чудесные мгновения, которая запомнятся надолго.
Спасибо за отзывчивость и доброту.
