Мои заказы

Древняя столица Нара: история, архитектура, олени

Откройте для себя уникальную атмосферу Нары, первой столицы Японии, с её храмами, историей и дружелюбными оленями. Погрузитесь в культуру
Экскурсия в Наре предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу первой столицы Японии. Участники смогут насладиться прогулкой по парку Нара, где олени свободно гуляют среди посетителей. Величественный храм Тодай-дзи впечатлит своими
читать дальше

масштабами и знаменитой бронзовой статуей Будды. В храме Нигацу-до вы узнаете о важности этого места в японской культуре. Касуга Тайша, главный синтоистский храм, поразит вас тысячами фонарей. В завершение, возможно посещение холма Вакакуса и музея

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦌 Парк Нара с оленями
  • 🏯 Величественный Тодай-дзи
  • 🌸 Касуга Тайша и фонари
  • 📜 История первой столицы
  • 🌄 Возможность посетить холм Вакакуса
Древняя столица Нара: история, архитектура, олени© Александр
Древняя столица Нара: история, архитектура, олени© Александр
Древняя столица Нара: история, архитектура, олени© Александр
Ближайшие даты:
13
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя21
ноя24
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Парк Нара
  • Тодай-дзи
  • Нигацу-до
  • Касуга Тайша

Описание экскурсии

Парк «Нара». Известен своими дружелюбными оленями, которые свободно гуляют по территории. Здесь вы сможете покормить этих милых животных и насладиться прогулкой по живописным аллеям.

Тодай-дзи. Величественный буддийский храм, где находится одна из крупнейших бронзовых статуй Будды в мире.

Нигацу-до, или «Храм второго месяца». Одно из самых почитаемых зданий комплекса Тодай-дзи.

Касуга Тайша. Главный синтоистский храм в Наре, который был основан в 768 году и прославился тысячами фонарей.

В этот маршрут можно будет добавить ещё пару интересных локаций — холм Вакакуса (если будут силы) и музей (если будет открыт).

Вы узнаете:

  • что из себя представляла Япония, когда Нара стала столицей
  • почему и когда Нара стала главным городом
  • где находился императорский замок в Наре и что с ним стало
  • кто сподвиг на перенос столицы из Нары — в Хэйан-Кё
  • и многое другое

Организационные детали

  • По пути перекусим в одном из традиционных заведений. Обед оплачивается отдельно
  • Рекомендуется удобная закрытая обувь, на пути будет много ступенек. Не помешает также дополнительная пара носков

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из Киото или Нара или где-то посерединке / неподалеку:
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Наре
Провёл экскурсии для 55 туристов
Я Саша и живу в Японии. Обожаю активный отдых, японскую культуру и архитектуру, каждый сезон выбираюсь исследовать новые города, горы и пляжи, спрятанные храмы и живописные места. За последние пару
читать дальше

лет проехал на велосипеде по Японии более 3 тыс. км по новым дорогам и маршрутам, взобрался на 7 вершин, погружался с дайверами не раз и не два:) Если вы хотите заглянуть туда, где живёт настоящая Япония, вы попали в правильное место!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Игорь
13 мая 2025
Александр показал себя прекрасным экскурсоводом в этом интересном городе, сочетающем природные и культурные объекты. Он прекрасно знаком с культурой и историей Японии, умеет заинтересовать предметом своих туристов, рассказать неочевидные детали. Александр прекрасно спланировал маршрут прогулки по парку Нары, показал комфортное место для обеда и составил компанию до Киото, помог куить билет на Синкансен до Токио.
Gaya
Gaya
5 мая 2025
Александр, спасибо вам за душевную экскурсию! Мы с мужем под впечатлением! 8 часов прошли на одном дыхании! Погрузились немного в историю, религию и культуру японцев. Впечатлило все, начиная с оленей, заканчивая природой Нары.
Спасибо за фотографии и чудесные мгновения, которая запомнятся надолго.
Спасибо за отзывчивость и доброту.
Александр, спасибо вам за душевную экскурсию! Мы с мужем под впечатлением! 8 часов прошли на одномАлександр, спасибо вам за душевную экскурсию! Мы с мужем под впечатлением! 8 часов прошли на одномАлександр, спасибо вам за душевную экскурсию! Мы с мужем под впечатлением! 8 часов прошли на одномАлександр, спасибо вам за душевную экскурсию! Мы с мужем под впечатлением! 8 часов прошли на одномАлександр, спасибо вам за душевную экскурсию! Мы с мужем под впечатлением! 8 часов прошли на одномАлександр, спасибо вам за душевную экскурсию! Мы с мужем под впечатлением! 8 часов прошли на одномАлександр, спасибо вам за душевную экскурсию! Мы с мужем под впечатлением! 8 часов прошли на одном

Входит в следующие категории Нары

Похожие экскурсии из Нары

Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
Пешая
5 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и храмы
Погрузитесь в атмосферу древней Японии в Наре. Священные олени, величественные храмы и гигантская статуя Будды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: станция Кинтецу-Нара
Расписание: в будние дни в 09:30
24 ноя в 09:30
25 ноя в 09:30
$129 за человека
Нара: священные олени и древние храмы
Пешая
5.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу Нары, где священные олени и величественные храмы расскажут о древних традициях и культурном наследии Японии
Начало: станция Кинтецу-Нара
24 ноя в 09:30
25 ноя в 09:30
$449 за человека
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Уникальная возможность погрузиться в японскую историю и культуру, посетив Нару и Тенри. Узнайте о значимых храмах и святилищах, оставивших след в истории
Начало: На станции Kintetsu Nara
13 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
$449 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Наре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Наре