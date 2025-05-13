Экскурсия в Наре предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу первой столицы Японии. Участники смогут насладиться прогулкой по парку Нара, где олени свободно гуляют среди посетителей. Величественный храм Тодай-дзи впечатлит своими

масштабами и знаменитой бронзовой статуей Будды. В храме Нигацу-до вы узнаете о важности этого места в японской культуре. Касуга Тайша, главный синтоистский храм, поразит вас тысячами фонарей. В завершение, возможно посещение холма Вакакуса и музея

Ваш гид в Наре

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Парк «Нара». Известен своими дружелюбными оленями, которые свободно гуляют по территории. Здесь вы сможете покормить этих милых животных и насладиться прогулкой по живописным аллеям.

Тодай-дзи. Величественный буддийский храм, где находится одна из крупнейших бронзовых статуй Будды в мире.

Нигацу-до, или «Храм второго месяца». Одно из самых почитаемых зданий комплекса Тодай-дзи.

Касуга Тайша. Главный синтоистский храм в Наре, который был основан в 768 году и прославился тысячами фонарей.

В этот маршрут можно будет добавить ещё пару интересных локаций — холм Вакакуса (если будут силы) и музей (если будет открыт).

Вы узнаете:

что из себя представляла Япония, когда Нара стала столицей

почему и когда Нара стала главным городом

где находился императорский замок в Наре и что с ним стало

кто сподвиг на перенос столицы из Нары — в Хэйан-Кё

и многое другое

Организационные детали