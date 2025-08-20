Нара: олени и древние храмы

Путешествие в Наре предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей Японии. Здесь можно увидеть бронзового Будду в храме Тодай-дзи, прогуляться среди фонарей Касуга-Тайся и посетить исторический квартал Нарамачи. Завершите день дегустацией саке на семейной винокурне. Это идеальное сочетание природы, истории и вкусов Японии, которое оставит незабываемые впечатления

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Наре

Равиль Ваш гид в Наре

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Храм Большого Будды Тодай-дзи. Один из самых известных и величественных храмов Японии с огромной бронзовой статуей Будды.

Парк Нара, где свободно гуляют сотни ручных оленей, которые считаются священными. По желанию вы сможете покормить их.

Храм Касуга-Тайся, возведённый кланом Фудзивара среди лесов. Известен бронзовыми и каменными фонарями, которые освещают храмовые территории.

Нарамачи — бывший торговый район Нары, где сохранилось и открыто для посещения несколько традиционных жилых зданий и складов.

Завод саке «Харусика». У вас будет возможность продегустировать саке от местного производителя, приобрести понравившийся сорта, а также попробовать мороженое с рисовым жмыхом.

Вы узнаете:

Почему именно в Наре олени чувствуют себя так комфортно рядом с человеком

Сколько килограмм золота, бронзы и ртути ушло на строительство храма Большого Будды и сколько человек участвовали в строительстве

Почему входные ворота в храме Касуга-Тайся имеют разные размеры

Как появился зелёный чай в Японии

Организационные детали

Программа 4+

Это пешеходная экскурсия, но по желанию мы можем воспользоваться транспортом: общественный — от 1500 йен за чел., автомобиль гида — $250

Программа гибкая и может меняться в зависимости от ваших пожеланий, погоды или часов работы достопримечательностей

По желанию мы можем посетить город Удзи (славится зелёным чаем), расположенный в часе езды от Нары — подробности уточняйте в переписке

Дополнительные расходы