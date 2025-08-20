Нара: олени и древние храмы

Путешествие в Наре предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей Японии.
Здесь можно увидеть бронзового Будду в храме Тодай-дзи, прогуляться среди фонарей Касуга-Тайся и посетить исторический квартал Нарамачи. Завершите день дегустацией саке на семейной винокурне. Это идеальное сочетание природы, истории и вкусов Японии, которое оставит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🦌 Священные олени в парке Нара
- 🏯 Величественный храм Тодай-дзи
- 🏮 Фонари храма Касуга-Тайся
- 🍶 Дегустация саке на винокурне
- 🏘 Исторический квартал Нарамачи
Что можно увидеть
- Храм Тодай-дзи
- Парк Нара
- Храм Касуга-Тайся
- Нарамачи
- Завод саке «Харусика»
Описание экскурсии
Храм Большого Будды Тодай-дзи. Один из самых известных и величественных храмов Японии с огромной бронзовой статуей Будды.
Парк Нара, где свободно гуляют сотни ручных оленей, которые считаются священными. По желанию вы сможете покормить их.
Храм Касуга-Тайся, возведённый кланом Фудзивара среди лесов. Известен бронзовыми и каменными фонарями, которые освещают храмовые территории.
Нарамачи — бывший торговый район Нары, где сохранилось и открыто для посещения несколько традиционных жилых зданий и складов.
Завод саке «Харусика». У вас будет возможность продегустировать саке от местного производителя, приобрести понравившийся сорта, а также попробовать мороженое с рисовым жмыхом.
Вы узнаете:
- Почему именно в Наре олени чувствуют себя так комфортно рядом с человеком
- Сколько килограмм золота, бронзы и ртути ушло на строительство храма Большого Будды и сколько человек участвовали в строительстве
- Почему входные ворота в храме Касуга-Тайся имеют разные размеры
- Как появился зелёный чай в Японии
Организационные детали
- Программа 4+
- Это пешеходная экскурсия, но по желанию мы можем воспользоваться транспортом: общественный — от 1500 йен за чел., автомобиль гида — $250
- Программа гибкая и может меняться в зависимости от ваших пожеланий, погоды или часов работы достопримечательностей
- По желанию мы можем посетить город Удзи (славится зелёным чаем), расположенный в часе езды от Нары — подробности уточняйте в переписке
Дополнительные расходы
- Храм Большого Будды — 800 йен за чел.
- Завод саке «Харусика» — 700 йен за чел.
- Храм Касуга Тайся — 700 йен за чел.
- Оленьи крекеры (по желанию) — 200 йен за 10 шт.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Равиль — ваш гид в Наре
Провёл экскурсии для 409 туристов
Проживаю в Японии более 10 лет и не перестаю восхищаться её самобытной культурой и традициями. Буду рад поделиться с вами своим опытом и знаниями о Японии! Помогу вам открыть эту
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Елена
20 авг 2025
Ездили с Равилем на 2 экскурсии. Посетили невероятно красивые храмы. Очень приятный гид, больше 7 лет живет в Японии, может рассказать много интересного. Показал красивые места, делал наши фотографии. Подсказал с хорошими магазинами (типо нашей азбуки вкуса в Осаке), и вкусными ресторанами.
