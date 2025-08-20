Мои заказы

Нара: олени и древние храмы

Вас ждёт незабываемая прогулка по Наре: олени, бронзовый Будда, фонари Касуга-Тайся и дегустация саке на семейной винокурне
Путешествие в Наре предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей Японии.

Здесь можно увидеть бронзового Будду в храме Тодай-дзи, прогуляться среди фонарей Касуга-Тайся и посетить исторический квартал Нарамачи. Завершите день дегустацией саке на семейной винокурне. Это идеальное сочетание природы, истории и вкусов Японии, которое оставит незабываемые впечатления
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦌 Священные олени в парке Нара
  • 🏯 Величественный храм Тодай-дзи
  • 🏮 Фонари храма Касуга-Тайся
  • 🍶 Дегустация саке на винокурне
  • 🏘 Исторический квартал Нарамачи
Ближайшие даты:
дек7
дек8
дек9
дек10
дек11
дек12
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Храм Тодай-дзи
  • Парк Нара
  • Храм Касуга-Тайся
  • Нарамачи
  • Завод саке «Харусика»

Описание экскурсии

Храм Большого Будды Тодай-дзи. Один из самых известных и величественных храмов Японии с огромной бронзовой статуей Будды.

Парк Нара, где свободно гуляют сотни ручных оленей, которые считаются священными. По желанию вы сможете покормить их.

Храм Касуга-Тайся, возведённый кланом Фудзивара среди лесов. Известен бронзовыми и каменными фонарями, которые освещают храмовые территории.

Нарамачи — бывший торговый район Нары, где сохранилось и открыто для посещения несколько традиционных жилых зданий и складов.

Завод саке «Харусика». У вас будет возможность продегустировать саке от местного производителя, приобрести понравившийся сорта, а также попробовать мороженое с рисовым жмыхом.

Вы узнаете:

  • Почему именно в Наре олени чувствуют себя так комфортно рядом с человеком
  • Сколько килограмм золота, бронзы и ртути ушло на строительство храма Большого Будды и сколько человек участвовали в строительстве
  • Почему входные ворота в храме Касуга-Тайся имеют разные размеры
  • Как появился зелёный чай в Японии

Организационные детали

  • Программа 4+
  • Это пешеходная экскурсия, но по желанию мы можем воспользоваться транспортом: общественный — от 1500 йен за чел., автомобиль гида — $250
  • Программа гибкая и может меняться в зависимости от ваших пожеланий, погоды или часов работы достопримечательностей
  • По желанию мы можем посетить город Удзи (славится зелёным чаем), расположенный в часе езды от Нары — подробности уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

  • Храм Большого Будды — 800 йен за чел.
  • Завод саке «Харусика» — 700 йен за чел.
  • Храм Касуга Тайся — 700 йен за чел.
  • Оленьи крекеры (по желанию) — 200 йен за 10 шт.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Равиль
Равиль — ваш гид в Наре
Провёл экскурсии для 409 туристов
Проживаю в Японии более 10 лет и не перестаю восхищаться её самобытной культурой и традициями. Буду рад поделиться с вами своим опытом и знаниями о Японии! Помогу вам открыть эту
читать дальше

удивительную страну. И с удовольствием познакомлю с достопримечательностями, историческими местами, известными фото-локациями. Смогу показать те уголки, которые остаются вне поля зрения массового туризма, и расскажу о повседневной жизни японцев, особенностях их культуры и менталитета.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Елена
Елена
20 авг 2025
Ездили с Равилем на 2 экскурсии. Посетили невероятно красивые храмы. Очень приятный гид, больше 7 лет живет в Японии, может рассказать много интересного. Показал красивые места, делал наши фотографии. Подсказал с хорошими магазинами (типо нашей азбуки вкуса в Осаке), и вкусными ресторанами.

