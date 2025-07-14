Входной билет на танец Гейко Майко в Киото и посещение музея Гион Кагай

Художественный музей Гион Кагай предлагает уникальную возможность увидеть танец Киомай в исполнении гейко или майко. Это 15-минутное представление позволяет ближе познакомиться с традициями Киото. Постоянная выставка демонстрирует изысканные кимоно, личные вещи майко и редкие украшения. Фотографии и экспонаты передают атмосферу кварталов кагай, делая посещение незабываемым. Запрещена фото - и видеосъёмка, что сохраняет интимность момента
Что можно увидеть
- Музей Гион Кагай
Описание билета
Грациозные танцы вблизи Танцевальное представление Киомай, традиционного танца Киото, будет представлено гейко или майко в стиле Иноуэ. Это уникальный шанс для зрителей увидеть эти грациозные танцы вблизи и лучше понять представленную экспозицию. Прозвучат две композиции Киомай общей продолжительностью около 15 минут. Как правило, один танцор майко или гейко исполняет Киомай, но в определенные дни на третьем и четвертом сеансах могут выступать дуэты. Выставка с традиционной японской одеждой Посетителей ждет постоянная выставка, посвященная культуре искусства кагай, предлагающая погружение в мир гейко и майко. Разнообразные экспонаты демонстрируют эту уникальную культуру:
- изысканные кимоно юдзэн с ручной росписью и поясов оби нисидзин, выполненных из парчи;
- личные вещи и косметика, используемая майко;
- редкие и ценные предметы, такие как сезонные украшения для волос канзаш;
- Запрещено: вести аудио- и фото-съёмку во время мероприятия.
- Во время выступления запрещено: присутствие домашних питомцев, пронос громоздких вещей, использование дронов, употребление спиртных напитков и запрещенных веществ.
- Пожалуйста, приходите в музей за 10 минут до начала спектакля.
- Билеты на фотосессии с гейко или майко можно приобрести только в музее.
- Продолжительность выступления примерно 15 минут (2 песни).
Ежедневно в 13:30, 14:20, 15:00, 16:00, 16:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Художественный музей Гион Кагай
- Танцевальное представление Киото Май гейко или майко
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Yasaka club 570-2 Gionmachi Minamigawa Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0074 Япония
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 13:30, 14:20, 15:00, 16:00, 16:30.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
D
Daina
14 июл 2025
Экспозиция в музее оказалась весьма занятной, а парки вокруг – восхитительными. Спектакль произвел неизгладимое впечатление своей оригинальностью и захватывающим сюжетом.
C
CEM
23 июн 2025
Восхитительный взгляд на традиционную культуру, элегантность и искусство гейш.
C
Chris
22 июн 2025
Очень интересный опыт! Майко была очень красива, а музей просто потрясающий!
