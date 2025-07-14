Входной билет на танец Гейко Майко в Киото и посещение музея Гион Кагай

Грациозные танцы вблизи Танцевальное представление Киомай, традиционного танца Киото, будет представлено гейко или майко в стиле Иноуэ. Это уникальный шанс для зрителей увидеть эти грациозные танцы вблизи и лучше понять представленную экспозицию. Прозвучат две композиции Киомай общей продолжительностью около 15 минут. Как правило, один танцор майко или гейко исполняет Киомай, но в определенные дни на третьем и четвертом сеансах могут выступать дуэты. Выставка с традиционной японской одеждой Посетителей ждет постоянная выставка, посвященная культуре искусства кагай, предлагающая погружение в мир гейко и майко. Разнообразные экспонаты демонстрируют эту уникальную культуру:

изысканные кимоно юдзэн с ручной росписью и поясов оби нисидзин, выполненных из парчи;

личные вещи и косметика, используемая майко;

редкие и ценные предметы, такие как сезонные украшения для волос канзаш;

черное кимоно с фамильным гербом, которые редко можно увидеть в районе Гион. Вместе с фотографиями, передающими неповторимую атмосферу кварталов кагай, посетители смогут окунуться в этот загадочный и в то же время притягательный мир. Важная информация:.

