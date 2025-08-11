читать дальше

и внимательных гидов, которых я встречала (*а я дама капризная))).



Иван не выдаёт общие заученные фразы, а старается рассказать своим гостям о том, что интересно именно им.

Он не водил нас проторенными туристическими тропами, а открыл места, которые мы точно без него бы не отыскали, при этом показав нам традиционную Японию.



Его маршрут идеально продуман:

чуть только подумалось, что неплохо было бы отдохнуть, а тут как раз чайный дом с мастер классом по приготовлению отличной матчи и чаепитие с вкусняшками.



Только мы подумали об обеде, а у нас как раз по плану аутентичный атмосферный ресторан с традиционным японским омакасе.



Иван очень лёгкий и ненавязчивый: ему удалось найти общий язык с моим суровым мужем, а двое сыновей подростков, которые ещё за день до экскурсии бастовали и ничего не хотели смотреть, бодро шагали по жаре, задавали вопросы и были очень увлечены всем происходящим.



Смело рекомендую Ивана даже самым искушенным и взыскательным туристам!