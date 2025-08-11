Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в мир самураев и ниндзя Киото
Погрузитесь в мир самураев и ниндзя, посетив замок Ига Уэно и музеи в Ига и Кока. Узнайте о культуре воинов и попробуйте свои силы в броске сюрикенов
«Музей крупнейшей школы ниндзя Ига-рю»
7 дек в 08:30
8 дек в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Билеты
Входной билет в музей чая и мастер-класс по приготовлению матча
Начало: VRW4+J68 Удзи, Киото, Япония
«История и культура чая в Удзи Познакомьтесь с богатой историей и культурой Удзи, исследуя экспонаты в музее Чазна»
30 окт в 11:00
1 ноя в 11:00
$23.59 за билет
Билеты
Танец Гейко Майко и музей Гион Кагай
Окунитесь в мир Киотского танца май с участием гейко и майко. Погрузитесь в культуру Кагай и насладитесь уникальной выставкой
Начало: Yasaka club 570-2 Gionmachi Minamigawa Higashiyama...
«Пожалуйста, приходите в музей за 10 минут до начала спектакля»
Расписание: Ежедневно в 13:30, 14:20, 15:00, 16:00, 16:30.
Завтра в 13:30
30 окт в 13:30
$26.14 за билет
Мини-группа
до 10 чел.
От древних воинов до современности: экскурсия в музей самураев и ниндзя
Начало: 2Q47+VCP Киото, Япония
«Погружение в славное прошлое ждёт вас в музее»
Завтра в 09:30
30 окт в 09:30
$28.79 за человека
- ММарина11 августа 2025Провели с Иваном прекрасный день в Удзи и Наре. И могу смело сказать, что Иван - один из самых заботливых
- ООльга28 июля 2025Иван, профессиональный гид и замечательный человек! Историческую информацию преподносил в увлекательной и доступной форме. Отвечал на все интересующие вопросы. Делал наш отдых комфортным и приятным несмотря на сильную жару. Благодаря Ивану мы влюбились в Японию)))
- ЮЮрий22 июля 2025Всячески рекомендуем Ивана и его экскурсии. Очень тактичный и осведомоленный гид.
Считаем, что нам очень повезло познакомиться с японской культурой под его чутким руководством.
- AAlexandra27 апреля 2025Шикарная экскурсия!!
Особенно,если в семье есть мальчики, интересующиеся данной темой.
Очень динамичный день. Много интерактивных частей! Много,что можно потрогать,попробовать,полазить, посмотреть, поучаствовать в
- ИИрина9 апреля 2025Очень интересная поездка и впечатления! Нам повезло и мы попали на представление ниндзя, очень удивила их история, все их ловушки,
- KKristina20 марта 2025Это была шикарная экскурсия с потрясающим гидом. Уж поверьте, я много путешествую, и Иван действительно профессионал высшего класса с прекрасным чувством юмора и глубокими познаниями. Здесь сошлось все. Интересный человек, экспертность, комфорт и увлекательный материал. Искренне благодарю и высоко рекомендую!
- ННаталья19 марта 2025Огромное спасибо Ивану за экскурсию, спасибо и за знания, и за полную компетентность, и за профессионализм! У нас получилась очень
- ССветлана15 декабря 2024Иван - прекрасный профессиональный гид!!
Пунктуальный, внимательный к пожеланиям, вежливый и просто очень приятный и порядочный парень, с которым общаться было
- ННаиль26 ноября 2024Экскурсия очень понравилась! Иван рассказывал не только по теме экскурсии, но и в общем о Японии: менталитет, как живут и
- ООльга12 ноября 2024Иван был, пожалуй, лучшим гидом из 4-х в Японии за наше пребывание. Сам за рулем, что очень ценно для Японии,
- ААлександр13 октября 2024Все очень понравилось, Иван интересно рассказывал как материалы касающиеся истории японских сословий, так и особенности японской культуры и жизни в этой стране
- ВВиктория16 апреля 202415 апреля 2024 года весь день нашим гидом был Иван. Компания - 5 взрослых. Мы попросили немного изменить программу и
- ЕЕлена9 апреля 2024Мы были с Иваном на экскурсии «Самураи против ниндзя». Дети (9 и 6 лет) были в восторге, взрослым тоже было
- ССветлана27 марта 2024Благодарю Ивана за потрясающую экскурсию. Хотя нам и не повезло с погодой - было дождливо и реально прохладно, это никак
