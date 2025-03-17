Создайте собственную уникальную миску для рамена и приготовьте аутентичное блюдо по рецептам ресторана, отмеченного Мишлен.
Полностью ручная работа, натуральные ингредиенты, захватывающий мастер-класс в Kyoto Musoshin Ramen Academy.
Полностью ручная работа, натуральные ингредиенты, захватывающий мастер-класс в Kyoto Musoshin Ramen Academy.
Описание мастер-классаЭксклюзив от Musoshin Ramen Этот мастер-класс проходит в единственной в Киото академии рамена с собственным рестораном. Musoshin Ramen — известная сеть с локациями в Киото и Торонто, номинированная на «Мишлен», использует те же аутентичные рецепты. Роспись миски и кулинарное искусство Украсьте оригинальную миску для рамена и примите участие в настоящем японском кулинарном мастер-классе. Все ингредиенты — собственного производства; лапша всегда свежая, бульон варится 12 часов, все топпинги готовятся вручную. Уникальный гастрономический опыт Ощутите радость создания, объединяйтесь с единомышленниками, готовьте настоящий рамен под руководством мастеров Musoshin. Вкус блюда, приготовленного своими руками, запомнится надолго. Важная информация:
- Расписанную вами керамическую посуду можно забрать домой для украшения в тот же день, когда она была изготовлена. Вы также можете обжечь ее в печи, чтобы использовать для приготовления пищи. Это будет сделано без дополнительной платы, и вы сможете забрать посуду на следующий день.
- Ингредиенты для рамена готовятся профессионалами и поставляются из нашего магазина в Мусосин-Гионе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по приготовлению рамена Musoshin
- Роспись миски для рамена Musoshin
- Бандана Musoshin
- Обжиг вашей расписанной миски в печи
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
XQXC+C8F Киото, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Расписанную вами керамическую посуду можно забрать домой для украшения в тот же день, когда она была изготовлена. Вы также можете обжечь ее в печи, чтобы использовать для приготовления пищи. Это будет сделано без дополнительной платы, и вы сможете забрать посуду на следующий день
- Ингредиенты для рамена готовятся профессионалами и поставляются из нашего магазина в Мусосин-Гионе
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
17 мар 2025
Всё было здорово. Мастер прекрасно провёл нас через весь процесс
Р
Роман
5 ноя 2024
Нам с партнёром очень понравилось! Не можем не порекомендовать — можно было расписать ложку или миску на память, а затем приготовить рамен с шеф-поваром, отмеченным Мишлен! Очень советуем заглянуть, если будете в Киото, не пожалеете (рамен — лучший, что мы пробовали!)
м
мия
30 авг 2024
Мы с партнёром отлично провели время, расписывая свои миски для рамена. Шин — замечательный шеф-повар, подробно рассказывает о приготовлении рамена и делает много фото, пока вы собираете своё блюдо!
Входит в следующие категории Киото
Похожие экскурсии из Киото
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы и парки
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
10 дек в 08:30
11 дек в 08:30
$549 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Традиционная японская чайная церемония в Киото
Начало: 37 Kinugasanishi Goshonouchicho, Kita Ward, Kyoto,...
Расписание: Ежедневно в 11:45, 13:00, 14:15, 15:30, 16:45.
10 дек в 11:45
11 дек в 11:45
$22.55 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Урок японской каллиграфии в Киото
Погрузитесь в искусство каллиграфии в Киото, создайте свои иероглифы и заберите уникальные сувениры домой
Начало: Япония 〒601-8002 Kyoto, Minami Ward, Higashikujo K...
Расписание: Ежедневно в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
10 дек в 16:00
11 дек в 16:00
$54.55 за человека