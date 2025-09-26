Круиз
Аутентичная Япония для круизных путешественников: храмы, легенды и дворцы Нагои
Путешествие вглубь японских традиций - от древних святилищ до дворца самураев
Начало: В порту Нагои
«10:50–13:00 — посещение храмов Огата и Тагата, посвящённых женскому и мужскому началу»
26 сен в 10:00
27 сен в 10:00
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Нагое
Увидеть главное: храм Атсута, замок рода Токугава, торговый район Осу и музей «Тойоты»
«Я расскажу об истории и значении храма, его архитектуре в стиле Синмей-дзукури и скрытых деталях, которые мало кто замечает»
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
$440 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчуг и святыни: день в Миэ (из Нагои)
Побывать в тематическом музее, на жемчужной ферме и в синтоистском храме Исэ-Дзингу
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
$700 за всё до 4 чел.
