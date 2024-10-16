Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Нагою
Через знакомство с городом проникнуться культурой и историей Японии
Начало: От вашего отеля/круизного лайнера
«Храм Осу Каннон — главная буддийская святыня Нагои»
24 июн в 09:00
25 июн в 09:00
$348 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Нагое
Увидеть главное: храм Атсута, замок рода Токугава, торговый район Осу и музей «Тойоты»
«Я расскажу об истории и значении храма, его архитектуре в стиле Синмей-дзукури и скрытых деталях, которые мало кто замечает»
23 июн в 08:00
24 июн в 08:00
$440 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчуг и святыни: день в Миэ (из Нагои)
Побывать в тематическом музее, на жемчужной ферме и в синтоистском храме Исэ-Дзингу
24 июн в 08:00
26 июн в 08:00
$640 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 октября 2024Огромная благодарность Марине за первое и, пожалуй, очень важное знакомство с Нагоей! Остались тёплые воспоминания от знакомства с городом, особенно
- ЛЛюбовь12 августа 2024Марина адаптировала экскурсию именно под нас, было комфортно и интересно. Никакой лишней информации, всё доступно и понятно. Также Марина сделала классные фото, отвечала на наши вопросы и делилась впечатлениями из личного опыта. День прошёл отлично, только положительные эмоции, спасибо большое!)
- ВВладимир28 июля 2024Замечательная экскурсия. Интересно и познавательно. Маршрут составлен исходя из наших пожеланий и тайминга. Узнали много интересного о современной жизни в Японии, а также интересные факты истории. Рекомендуем всем гида, как по Нагоя так и по соседним городам и префектурам.
Ответы на вопросы от путешественников по Нагое в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Нагое в июне 2025
Сейчас в Нагое в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 348 до 640. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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