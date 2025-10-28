Мои заказы

Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму

Откройте для себя удивительное путешествие из Осаки в Хиросиму и на Миядзиму. История, культура и природа ждут вас в этом уникальном туре
Это индивидуальное путешествие предлагает глубокое погружение в историю и культуру Японии.

Начав в Осаке, гости отправляются на синкансэне в Хиросиму, где узнают о событиях 1945 года и посетят Мемориальный парк мира. На острове Миядзима можно увидеть знаменитые ворота тории и храм Ицукусима. Завершает день дегустация хиросима-яки. Экскурсия подходит для всех, кто хочет понять Японию глубже
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚄 Путешествие на синкансэне
  • 🏯 История Хиросимы
  • ⛩️ Священный остров Миядзима
  • 🍜 Дегустация хиросима-яки
  • 🌸 Природные красоты и парки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и пейзажи особенно живописны. Летом может быть жарко, но это время идеально для любителей активного отдыха. Зимой, хотя и прохладно, можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму© Артур
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму© Артур
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму© Артур
Ближайшие даты:
24
ноя25
ноя2
дек4
дек8
дек9
дек10
дек
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Мемориальный парк мира
  • Храм Ицукусима
  • Замок Хиросимы

Описание экскурсии

Дорога на синкансэне

Я встречу вас в отеле в Осаке (или Киото), откуда мы вместе отправимся на ближайшую станцию. Сядем на скоростной поезд, который быстро доставит нас в Хиросиму, открывая по пути живописные японские пейзажи.

Остров Ицукусима

Поговорим о знаменитых воротах тории, храме Ицукусима с плывущей архитектурой на сваях и их связи с японскими религиозными традициями. Я расскажу, почему остров считается священным и какие легенды связаны с его оленями и запретами.

Погуляем по парку Момидзидани с красными клёнами и небольшими водопадами и уютным торговым улочкам, где продают знаменитые сладости момидзи-мандзю.

Переправа в Хиросиму и Парк мира

Отправимся обратно на материк на скоростном катере — он доставит нас прямо к Мемориальному парку мира.

Я расскажу о событиях 6 августа 1945 года, последствиях атомной бомбардировки и о том, как город сумел возродиться, став символом надежды. Вы услышите историю Садако Сасаки с её бумажными журавликами и зайдёте в Музей мира.

Замок Хиросимы — «Замок карпов»

Сегодня здесь — музей самурайской истории региона. Обсудим с вами историю феодальной Японии, роль самураев и кодекса бусидо, а также судьбу замка до и после Второй мировой войны. И поднимемся на обзорную площадку, откуда открываются потрясающие виды.

Финальный аккорд — хиросима-яки на ужин

Если захотите, попробуете местный кулинарный шедевр — хиросима-яки — слоёные окономияки с лапшой и овощами.

Возвращение в Осаку (или Киото)

После ужина мы сядем на Синкансэн и поедем обратно, по дороге делясь впечатлениями от насыщенного дня.

Кому будет интересно

Тем, кто хочет глубже понять историю Японии, и тем, кто хочет расширить свой маршрут за пределы популярных Токио и Киото. Подойдёт как для знакомства с Японией, так и для тех, кто уже был в стране и хочет открыть её с другой стороны.

Организационные детали

  • Я встречу вас у отеля в Осаке или Киото — договоримся заранее
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет

Дополнительные расходы:

  • Билеты на поезд синкансэн и автобус/метро до станции — около $65 за чел. в одну сторону (нужно также купить билет для гида)
  • Ужин и личные покупки — по желанию
  • все входные билеты ~ $20

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваш гид в Осаке
Провёл экскурсии для 325 туристов
Привет! Я Артур. Знаком с Японией более 10 лет, побывал в более чем 80 странах и более 120 городах мира, мне есть что рассказать о Японии в сравнении. Люблю делиться своими историями и страстью к открытиям. Моё главное желание — создать для вас незабываемый и познавательный опыт знакомства с Японией и вдохновить на новые открытия!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
28 окт 2025
Вчера были на экскурсии в Мадзияма и Хиросима. Все было топчик, нам понравилось. Артуру спасибо большое за организацию, сами бы мы точно столько всего не успели. Однозначно рекомендую этот маршрут и обязательно с Хиросимой. Музей шикарный, ребенок точно в такой подаче все запомнит. Мадзияма очень колоритная ❣️. Привезем домой много интересных воспоминаний).
Вчера были на экскурсии в Мадзияма и Хиросима. Все было топчик, нам понравилось. Артуру спасибо большоеВчера были на экскурсии в Мадзияма и Хиросима. Все было топчик, нам понравилось. Артуру спасибо большоеВчера были на экскурсии в Мадзияма и Хиросима. Все было топчик, нам понравилось. Артуру спасибо большоеВчера были на экскурсии в Мадзияма и Хиросима. Все было топчик, нам понравилось. Артуру спасибо большоеВчера были на экскурсии в Мадзияма и Хиросима. Все было топчик, нам понравилось. Артуру спасибо большоеВчера были на экскурсии в Мадзияма и Хиросима. Все было топчик, нам понравилось. Артуру спасибо большоеВчера были на экскурсии в Мадзияма и Хиросима. Все было топчик, нам понравилось. Артуру спасибо большоеВчера были на экскурсии в Мадзияма и Хиросима. Все было топчик, нам понравилось. Артуру спасибо большое
Е
Екатерина
9 окт 2025
Хочется выразить огромную благодарность Артуру за отличный, насыщенный, интересный день. Благодаря нему наша большая семейная компания погрузилась в многогранную культуру Японии. Артур отличный рассказчик, интрересующийся страной и историей в целом. У нас компания разновозрастная от 15 до 65 лет и все неотрывно его слушали. Экскурсия продуманная, многогранная насыщенная и структурированная.
Хочется выразить огромную благодарность Артуру за отличный, насыщенный, интересный день. Благодаря нему наша большая семейная компанияХочется выразить огромную благодарность Артуру за отличный, насыщенный, интересный день. Благодаря нему наша большая семейная компанияХочется выразить огромную благодарность Артуру за отличный, насыщенный, интересный день. Благодаря нему наша большая семейная компанияХочется выразить огромную благодарность Артуру за отличный, насыщенный, интересный день. Благодаря нему наша большая семейная компанияХочется выразить огромную благодарность Артуру за отличный, насыщенный, интересный день. Благодаря нему наша большая семейная компания
Дарья
Дарья
31 июл 2025
Очень рекомендую поездку в Хиросиму и на Миядзиму с Артуром.

Нам всё очень понравилось: и организация экскурсии, и те места, что мы посетили, и познавательный рассказ о них. И самое главное: Артур - интереснейший собеседник, очень приятный человек. С ним было весело и комфортно. Мы как будто встретились с хорошим другом.
Очень рекомендую поездку в Хиросиму и на Миядзиму с Артуром.Очень рекомендую поездку в Хиросиму и на Миядзиму с Артуром.Очень рекомендую поездку в Хиросиму и на Миядзиму с Артуром.Очень рекомендую поездку в Хиросиму и на Миядзиму с Артуром.Очень рекомендую поездку в Хиросиму и на Миядзиму с Артуром.
Артур
Артур
23 июн 2025
Отличная супер экскурсия! Артур очень эрудированный молодой человек с большим опытом в проведении экскурсий. Все хорошо спланировано, продумано и очень интересно! Если у вас есть запрос увидеть больше обыденного, -
читать дальше

Артур готов вас поддержать и сделать экскурсию мах насыщенной и яркой!
Япония - это ТОП страна! Артур - это ТОП гид в этой стране!
Можете доверится этому гиду - он все знает как сделать мах круто!
P.S. (не верите?, посмотрите на мой опыт экскурсий на Трипстере или оцените сами)))

М
Михаил
1 мая 2025
Артур проводил нам экскурсию по Хиросиме с посещением острова Мицусима. Отлично организованы все передвижения, вообще без потери времени, Артур очень хороший рассказчик, мы узнали очень много интересных фактов как об
читать дальше

истории,так и о быте и жизни людей в Японии. Посетили самые красивые места острова, поплавали на катере, попробовали прекрасных устриц, побывали в музее Хиросимы,прокатились на разноцветном трамвае и поужинали вкусным блюдом,которое готовят только в этом регионе. Очень рекомендуем эту экскурсию и Артура!

Прасков
Прасков
11 апр 2025
Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день, но скучать не пришлось ни минуты. Красивые виды, исторические события, интересный рассказ делают экскурсию незабываемой и наполненной эмоциями!
Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день,Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день,Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день,Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день,Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день,Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день,Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день,
В
Виктор
5 апр 2025
Очень интересная и качественная экскурсия. Организовано и продумано все до мелочей. Знаковые места, интересные события, прекрасный ужин. Гид замечательный рассказчик и собеседник.

Входит в следующие категории Осаки

Похожие экскурсии из Осаки

Познакомиться с Осакой
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
16 ноя в 09:30
17 ноя в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
На машине
9 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
7 дек в 08:30
14 дек в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Осака - традиции и современность
Пешая
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Осаке, где вы посетите культовый замок и насладитесь видами с Умеда Скай Билдинг
5 дек в 08:00
7 дек в 08:00
$425 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Осаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Осаке