Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и пейзажи особенно живописны. Летом может быть жарко, но это время идеально для любителей активного отдыха. Зимой, хотя и прохладно, можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов.

Описание экскурсии

Дорога на синкансэне

Я встречу вас в отеле в Осаке (или Киото), откуда мы вместе отправимся на ближайшую станцию. Сядем на скоростной поезд, который быстро доставит нас в Хиросиму, открывая по пути живописные японские пейзажи.

Остров Ицукусима

Поговорим о знаменитых воротах тории, храме Ицукусима с плывущей архитектурой на сваях и их связи с японскими религиозными традициями. Я расскажу, почему остров считается священным и какие легенды связаны с его оленями и запретами.

Погуляем по парку Момидзидани с красными клёнами и небольшими водопадами и уютным торговым улочкам, где продают знаменитые сладости момидзи-мандзю.

Переправа в Хиросиму и Парк мира

Отправимся обратно на материк на скоростном катере — он доставит нас прямо к Мемориальному парку мира.

Я расскажу о событиях 6 августа 1945 года, последствиях атомной бомбардировки и о том, как город сумел возродиться, став символом надежды. Вы услышите историю Садако Сасаки с её бумажными журавликами и зайдёте в Музей мира.

Замок Хиросимы — «Замок карпов»

Сегодня здесь — музей самурайской истории региона. Обсудим с вами историю феодальной Японии, роль самураев и кодекса бусидо, а также судьбу замка до и после Второй мировой войны. И поднимемся на обзорную площадку, откуда открываются потрясающие виды.

Финальный аккорд — хиросима-яки на ужин

Если захотите, попробуете местный кулинарный шедевр — хиросима-яки — слоёные окономияки с лапшой и овощами.

Возвращение в Осаку (или Киото)

После ужина мы сядем на Синкансэн и поедем обратно, по дороге делясь впечатлениями от насыщенного дня.

Кому будет интересно

Тем, кто хочет глубже понять историю Японии, и тем, кто хочет расширить свой маршрут за пределы популярных Токио и Киото. Подойдёт как для знакомства с Японией, так и для тех, кто уже был в стране и хочет открыть её с другой стороны.

Организационные детали

Я встречу вас у отеля в Осаке или Киото — договоримся заранее

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет

Дополнительные расходы: