Начав в Осаке, гости отправляются на синкансэне в Хиросиму, где узнают о событиях 1945 года и посетят Мемориальный парк мира. На острове Миядзима можно увидеть знаменитые ворота тории и храм Ицукусима. Завершает день дегустация хиросима-яки. Экскурсия подходит для всех, кто хочет понять Японию глубже
5 причин купить эту экскурсию
- 🚄 Путешествие на синкансэне
- 🏯 История Хиросимы
- ⛩️ Священный остров Миядзима
- 🍜 Дегустация хиросима-яки
- 🌸 Природные красоты и парки
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Мемориальный парк мира
- Храм Ицукусима
- Замок Хиросимы
Описание экскурсии
Дорога на синкансэне
Я встречу вас в отеле в Осаке (или Киото), откуда мы вместе отправимся на ближайшую станцию. Сядем на скоростной поезд, который быстро доставит нас в Хиросиму, открывая по пути живописные японские пейзажи.
Остров Ицукусима
Поговорим о знаменитых воротах тории, храме Ицукусима с плывущей архитектурой на сваях и их связи с японскими религиозными традициями. Я расскажу, почему остров считается священным и какие легенды связаны с его оленями и запретами.
Погуляем по парку Момидзидани с красными клёнами и небольшими водопадами и уютным торговым улочкам, где продают знаменитые сладости момидзи-мандзю.
Переправа в Хиросиму и Парк мира
Отправимся обратно на материк на скоростном катере — он доставит нас прямо к Мемориальному парку мира.
Я расскажу о событиях 6 августа 1945 года, последствиях атомной бомбардировки и о том, как город сумел возродиться, став символом надежды. Вы услышите историю Садако Сасаки с её бумажными журавликами и зайдёте в Музей мира.
Замок Хиросимы — «Замок карпов»
Сегодня здесь — музей самурайской истории региона. Обсудим с вами историю феодальной Японии, роль самураев и кодекса бусидо, а также судьбу замка до и после Второй мировой войны. И поднимемся на обзорную площадку, откуда открываются потрясающие виды.
Финальный аккорд — хиросима-яки на ужин
Если захотите, попробуете местный кулинарный шедевр — хиросима-яки — слоёные окономияки с лапшой и овощами.
Возвращение в Осаку (или Киото)
После ужина мы сядем на Синкансэн и поедем обратно, по дороге делясь впечатлениями от насыщенного дня.
Кому будет интересно
Тем, кто хочет глубже понять историю Японии, и тем, кто хочет расширить свой маршрут за пределы популярных Токио и Киото. Подойдёт как для знакомства с Японией, так и для тех, кто уже был в стране и хочет открыть её с другой стороны.
Организационные детали
- Я встречу вас у отеля в Осаке или Киото — договоримся заранее
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
Дополнительные расходы:
- Билеты на поезд синкансэн и автобус/метро до станции — около $65 за чел. в одну сторону (нужно также купить билет для гида)
- Ужин и личные покупки — по желанию
- все входные билеты ~ $20
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Нам всё очень понравилось: и организация экскурсии, и те места, что мы посетили, и познавательный рассказ о них. И самое главное: Артур - интереснейший собеседник, очень приятный человек. С ним было весело и комфортно. Мы как будто встретились с хорошим другом.