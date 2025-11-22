Мои заказы

Осака: между веками и небоскрёбами

Оценить, как в городе переплетаются история и современность
Приглашаю на обзорную экскурсию по Осаке! Вы прогуляетесь по улицам эпохи Эдо, заглянете в замок самураев и попробуете местные деликатесы на знаменитом рынке Куромон. А затем окажетесь в мире неоновых огней и футуристических небоскрёбов. Я поделюсь интересными фактами о прошлом и настоящем города.
5
8 отзывов
Описание экскурсии

Исторический музей — реконструкция улицы эпохи Эдо. Вы погрузитесь в атмосферу Старого города и узнаете, как жили осакские купцы.

Замок Осака — грандиозная крепость 16 века, символ мощи Тоётоми Хидэёси. В музее замка представлены самурайские артефакты.

Район Синсэкай — ретро-квартал с атмосферой послевоенной Осаки. Главная достопримечательность — башня Цутэнкаку, символ надежды и возрождения. Здесь вас ждут уличные закусочные, старые игровые автоматы и неоновое очарование прошлой эпохи.

Район Ниппонбаси — местная версия токийской Акихабары, рай для любителей аниме, манги и электроники.

Храм Намба Ясака Дзиндзя — необычный синтоистский храм с огромной львиной головой, охраняющей город от злых духов.

Рынок Куромон Ичиба — «кухня Осаки», где можно попробовать свежие суши, такояки и другие местные деликатесы.

Район Дотомбори — центр развлечений с легендарными неоновыми вывесками и лучшими уличными закусками города.

Я расскажу:

  • о быте японцев в эпоху Эдо
  • самураях и роли Осаки в военной истории
  • культуре уличной еды и осакском менталитете
  • религиозных традициях и необычных японских храмах
  • современных трендах, аниме-культуре и будущем Осаки

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей 10+
  • В середине экскурсии предполагается ланч в кафе или ресторане
  • Дополнительные расходы: Исторический музей — ¥600, замок Осака — ¥1200, проезд на общественном транспорте — ¥1000-2000, еда и напитки — по меню

Наталия
Наталия — ваш гид в Осаке
Провела экскурсии для 242 туристов
В 2006 году я приехала в Японию по программе Министерства образования Японии и обучалась в аспирантуре и докторантуре университета Осака. В России преподавала английский язык и занималась переводческой деятельностью. Моим
читать дальше

хобби были альпинизм и скалолазание, несколько лет я работала гидом в горах Кавказа. В Японии работала инструктором в скалолазном зале, участвовала в Национальном спортивном фестивале в составе сборной команды префектуры Осака, была волонтёром на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Я часто путешествую по Японии, была во многих префектурах от Хоккайдо до Окинавы и, конечно же, поднималась на Фудзи. Сейчас живу в Осаке, но провожу экскурсии не только здесь, а также в Киото, Химэдзи и Нара.

К
Константин
22 ноя 2025
Все прошло отлично! Отличный гид!
К
Константин
12 ноя 2025
Я очень скептически изначально отнесся к столь длинной пешей экскурсии, но Наталии удалось сломать все мои сомнения. Продуманная, структурированная и главное - интересная экскурсия. За один день получилось чуть-чуть приблизиться и понять столь далекий и загадочный японский мир.
Спасибо
И
Игорь
5 ноя 2025
Интересная экскурсия с прекрасным гидом. Насыщенная программа и замечательная подача - вдохновенный рассказ, интересный материал, плюс хорошее настроение! Нам все очень понравилось, рекомендую!
А
Андрей
14 окт 2025
Все понравилось!
В
Валентин
11 сен 2025
Добрый день!

Пишу один отзыв по двум программам:"Осака: между веками и небоскрёбами" и "Сокровища Киото".

Рекомендую, настоятельно.
Всем, кто уверен в своих силах (ходить, действительно, много:-).
Очень насыщенные в познавательном и культурном плане экскурсии.

Наталия прекрасный рассказчик, знает хорошо историю Японии и будни этой удивительной страны.

Так как экскурсия (Осака) была практически на следующий день после прилёта, оставшиеся дни отдыха в Японии пользовались рекомендациями и советами.
А
Алёна
16 июн 2025
Нам все понравилось, Наталья замечательный экскурсовод.
Р
Роман
12 мая 2025
Спасибо Наталии за увлекательно поведённое время. Осака предстала с совершенно другой стороны. Мы увидели в ней и частички истории, и современный мегаполис, и тусовочные места характерные для Токио.
Екатерина
Екатерина
3 мая 2025
Отличный насыщенный тур для ориентира в городе, с погружением в историю и культуру!

Мы провели замечательный и насыщенный день с Натальей, исследуя Осаку.
Программа была достаточно разнообразной.
Что особенно понравилось:
Храм Нанива Ясака Дзиндзя*–
читать дальше

необычный синтоистский храм с огромной львиной головой. Узнали много интересного о японских верованиях и обрядах.
Замок Осаки– величественная крепость и потрясающие виды. Мы Застали цветение сакуры перед замком. Это было очень красиво.

Дотонбори – настоящий взрыв эмоций! Яркие вывески, сумасшедшая энергия.

Рынок Куромон Ичиба – атмосферное место с морепродуктами и локальными закусками. Очень вкусно пообедали.
Обзорная площадка – захватывающий вид на весь город! Отличное завершение дня.

К сожалению Краеведческий музей был закрыт – жаль, что не удалось увидеть реконструкцию улицы эпохи Эдо.
Но это не испортило общего впечатления.
В целом экскурсия помогла нам сориентироваться в городе, эх понять как устроен транспорт. Отдельное спасибо Наталье за помощь в приобретении карт и билетов на поезд для поездок из города.
7 часов – довольно интенсивно – но очень насыщенно и интересно - за один день посмотрели Осаку с разных сторон, что без гида было бы крайне затруднительно. Сэкономили большой объем времени свободного для себя! Это был наш первый город в Японии, который безусловно, благодаря гиду, помог нам сориентироваться в новой для нас стране! Есть большое желание вернуться!

