Описание экскурсии
Исторический музей — реконструкция улицы эпохи Эдо. Вы погрузитесь в атмосферу Старого города и узнаете, как жили осакские купцы.
Замок Осака — грандиозная крепость 16 века, символ мощи Тоётоми Хидэёси. В музее замка представлены самурайские артефакты.
Район Синсэкай — ретро-квартал с атмосферой послевоенной Осаки. Главная достопримечательность — башня Цутэнкаку, символ надежды и возрождения. Здесь вас ждут уличные закусочные, старые игровые автоматы и неоновое очарование прошлой эпохи.
Район Ниппонбаси — местная версия токийской Акихабары, рай для любителей аниме, манги и электроники.
Храм Намба Ясака Дзиндзя — необычный синтоистский храм с огромной львиной головой, охраняющей город от злых духов.
Рынок Куромон Ичиба — «кухня Осаки», где можно попробовать свежие суши, такояки и другие местные деликатесы.
Район Дотомбори — центр развлечений с легендарными неоновыми вывесками и лучшими уличными закусками города.
Я расскажу:
- о быте японцев в эпоху Эдо
- самураях и роли Осаки в военной истории
- культуре уличной еды и осакском менталитете
- религиозных традициях и необычных японских храмах
- современных трендах, аниме-культуре и будущем Осаки
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей 10+
- В середине экскурсии предполагается ланч в кафе или ресторане
- Дополнительные расходы: Исторический музей — ¥600, замок Осака — ¥1200, проезд на общественном транспорте — ¥1000-2000, еда и напитки — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Спасибо
Пишу один отзыв по двум программам:"Осака: между веками и небоскрёбами" и "Сокровища Киото".
Рекомендую, настоятельно.
Всем, кто уверен в своих силах (ходить, действительно, много:-).
Очень насыщенные в познавательном и культурном плане экскурсии.
Наталия прекрасный рассказчик, знает хорошо историю Японии и будни этой удивительной страны.
Так как экскурсия (Осака) была практически на следующий день после прилёта, оставшиеся дни отдыха в Японии пользовались рекомендациями и советами.
Мы провели замечательный и насыщенный день с Натальей, исследуя Осаку.
Программа была достаточно разнообразной.
Что особенно понравилось:
Храм Нанива Ясака Дзиндзя*–