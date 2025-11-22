читать дальше

необычный синтоистский храм с огромной львиной головой. Узнали много интересного о японских верованиях и обрядах.

Замок Осаки– величественная крепость и потрясающие виды. Мы Застали цветение сакуры перед замком. Это было очень красиво.



Дотонбори – настоящий взрыв эмоций! Яркие вывески, сумасшедшая энергия.



Рынок Куромон Ичиба – атмосферное место с морепродуктами и локальными закусками. Очень вкусно пообедали.

Обзорная площадка – захватывающий вид на весь город! Отличное завершение дня.



К сожалению Краеведческий музей был закрыт – жаль, что не удалось увидеть реконструкцию улицы эпохи Эдо.

Но это не испортило общего впечатления.

В целом экскурсия помогла нам сориентироваться в городе, эх понять как устроен транспорт. Отдельное спасибо Наталье за помощь в приобретении карт и билетов на поезд для поездок из города.

7 часов – довольно интенсивно – но очень насыщенно и интересно - за один день посмотрели Осаку с разных сторон, что без гида было бы крайне затруднительно. Сэкономили большой объем времени свободного для себя! Это был наш первый город в Японии, который безусловно, благодаря гиду, помог нам сориентироваться в новой для нас стране! Есть большое желание вернуться!