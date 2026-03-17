Экскурсии со скидкой в Осаке до 15%

Найдено 4 экскурсии в категории «Скидки» в Осаке на русском языке, цены от $450, скидки до 15%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
12 часов
10%
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
Откройте для себя удивительное путешествие из Осаки в Хиросиму и на Миядзиму. История, культура и природа ждут вас в этом уникальном туре
22 апр в 08:30
23 апр в 08:30
$495$549 за всё до 4 чел.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
Пешая
10 часов
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
Исследуйте аутентичную Японию, прогуливаясь по замку Окаяма и саду Коракуэн. Погрузитесь в историю в Курасики, наслаждаясь уютными каналами
Начало: По договорённости с организатором
22 апр в 08:30
23 апр в 08:30
$450$499 за всё до 4 чел.
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
На велосипеде
12 часов
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
Из Осаки в другую Японию - без толп и суеты, с ветром, светом и тишиной
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
от $540$599 за всё до 7 чел.
Осака: другая Япония
На машине
8 часов
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Осака: другая Япония
Увидеть город с разных сторон - от самурайской истории и древних храмов до яркой современной жизни
16 апр в 08:00
18 апр в 08:00
$553$650 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    17 марта 2026
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Прекрасная, насыщенная экскурсия! С Артуром все было четко, вовремя, интересно!
  • В
    Виктория
    13 марта 2026
    Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
    Эта поездка стала одним из самых ярких впечатлений от Японии. Благодаря Артуру, мы не просто увидели достопримечательности, а по‑настоящему прожили
    остров Наосима. Его профессионализм, внимательность и любовь к своему делу сделали путешествие незабываемым.
    Рекомендую:
    -тем, кто ценит нестандартные маршруты;
    -любителям современного искусства и минимализма;
    -путешественникам, желающим глубже понять японскую культуру.
    Спасибо, Артур, за этот день, полный вдохновения и открытий!

  • m
    mariia
    24 января 2026
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Артур прекрасен. И замечательно что мы в первый день взяли такую большую насыщенную экскурсию. Рассказал, показал, познакомил. Артур дал нам все и для забега на еще 14 дней. Спасибо. Всем буду рекомендовать как первоклассного гида.
  • К
    Ксения
    7 декабря 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Путешествие с Артуром стало для нас настоящим открытием. Он тонко чувствует интересы гостей и умело выстраивает маршрут так, чтобы каждая
    остановка была значимой и комфортной. Никакой лишней информации, только самое важное, нужное и действительно интересное.
    Посетили Хиросиму, Артур помог увидеть город не только как историческое место, но и как современный город. Поездка на Миядзиму стала отдельным удовольствием: спокойная атмосфера острова, виды на тории и красивые тропы раскрылись для нас благодаря его знаниям и ненавязчивым рекомендациям.

    Отличное чувство юмора, легкость, воспитание - редкая и очень нужная совокупность качеств для гида.

  • Е
    Елена
    2 декабря 2025
    Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
    Замечательный молодой человек, приятный в общении, с которым нам было легко и интересно путешествовать. Он сумел показать достопримечательности необыкновенно и увлекательно, а не перечислял сухие факты. Всем рекомендую. Только позитивные воспоминания и эмоции.
  • Н
    Наталья
    10 ноября 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Артур провел для нас очень интересную экскурсию в Хиросиму и на о. Миядзиму! Причем мы были с двумя детьми (10л
    и 3г), поэтому маршрут был скорректирован в соотвествии с нашими возможностями и наличием детской коляски.
    Это тот случай, когда гид выкладывается на все 100%. Артур - очень эрудированный молодой человек, он не просто сухо излагает информацию, а реально хочет познакомить туристов с Японией, много рассказывает про быт японцев, делится ценной информацией и даже знакомит с местной гастрономией!
    Нам очень понравилась экскурсия Артура! Это лучший гид, которого мы встретили в Японии! Однозначно рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    28 октября 2025
    Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
    Горячо рекомендую Артура в качестве сопровождающего в путешествиях по региону Кансай! Человек с широким кругозором и нетривиальным жизненным путем, а
    это неотъемлемый атрибут хорошего собеседника. Нам было с ним очень комфортно и интересно. И вообще он здорово помог с посещением мест, в которые мы самостоятельно вряд ли попали, за что ему огромное спасибо! Сам остров Наосима очень зацепил и мы планируем приехать сюда на несколько дней. Надеюсь, еще встретимся и не раз!

  • Т
    Татьяна
    28 октября 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Вчера были на экскурсии в Мадзияма и Хиросима. Все было топчик, нам понравилось. Артуру спасибо большое за организацию, сами бы
    мы точно столько всего не успели. Однозначно рекомендую этот маршрут и обязательно с Хиросимой. Музей шикарный, ребенок точно в такой подаче все запомнит. Мадзияма очень колоритная ❣️. Привезем домой много интересных воспоминаний).

  • А
    Анастасия
    19 октября 2025
    Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
    Нам с друзьями ооооочень понравилось! Время пролетело незаметно, хотя прошел целый день!

    Артур круто и нескучно рассказывает!
    Показал нам красивые, локация, наснимал кучу классных фоток и видео!

    Одним словом, крайне рекомендуем

    Артур, спасибо 💪🤩
    Нам с друзьями ооооочень понравилось! Время пролетело незаметно, хотя прошел целый день!
  • Е
    Екатерина
    9 октября 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Хочется выразить огромную благодарность Артуру за отличный, насыщенный, интересный день. Благодаря нему наша большая семейная компания погрузилась в многогранную культуру
    Японии. Артур отличный рассказчик, интрересующийся страной и историей в целом. У нас компания разновозрастная от 15 до 65 лет и все неотрывно его слушали. Экскурсия продуманная, многогранная насыщенная и структурированная.

Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Осаке
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму;
  2. Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день;
  3. Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову;
  4. Осака: другая Япония.
Какие места ещё посмотреть в Осаке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Замок Осака;
  3. Рынок Куромон;
  4. Небоскрёб Umeda Sky Building;
  5. Башня Цутэнкаку;
  6. Улица Дотомбори;
  7. Замок Химэдзи;
  8. Синсайбаси;
  9. Небоскрёб Abeno Harukas;
  10. Святилище Ицукусима.
Сколько стоит экскурсия по Осаке в апреле 2026
Сейчас в Осаке в категории "Скидки" можно забронировать 4 экскурсии от 450 до 553 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
