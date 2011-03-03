Круиз
Неоновый Дотонбори: речной круиз мимо вывески «Glico» и огней Осаки
Начало: 2-6 Нисисинсайбаси, Тюо-ку, Осака, Осака
$13 за человека
Священная Нара и Арасияма - олени, тории и бамбуковые рощи (на английском)
Начало: 1-тё-3-3-11, Ниппонбаси, район Тюо, Осака
$56
$79.50 за человека
Билеты
Шоу сумо в Осаке: тренировка, поединок и шанс выйти на ринг
Начало: 1-5-1, Асахи, Нисинари-ку, Осака, префектура Осака...
$61 за билет
Билеты
Сити Пасс в Осаке на 365 дней
Билеты в исторический замок Осаки, Universal Studios Japan и на смотровую Harukas 300
Начало: В Осаке
Расписание: ежедневно в 08:00
12 мар в 08:00
13 мар в 08:00
$112 за билет
