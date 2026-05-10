Я жил в разных регионах Японии и понял: Осака — один из самых ярких и самобытных городов страны. Здесь свои правила, более свободная атмосфера и манера общения. Со мной вы прикоснётесь к истории города, увидите знаковые локации, где лучше всего чувствуется дух Осаки. И, конечно, не обойдём стороной местную кухню — важную часть городской культуры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

10:00 — встреча в лобби вашего отеля

Начнём знакомство с городом. Я расскажу, как устроена Осака и чем она отличается от других регионов Японии.

10:30 — обзорная площадка Umeda Sky Building

Поднимемся на одну из самых впечатляющих смотровых площадок города и посмотрим на Осаку с высоты.

12:00 — прогулка по садам замка Осака

Пройдёмся по парку вокруг одного из главных символов города. Вы узнаете о драматичной истории замка, самураях и событиях, которые во многом определили будущее Японии.

13:30 — обед

Сделаем паузу и попробуем местные блюда. Осака недаром носит название «кухни Японии» — здесь сосредоточены лучшие гастрономические традиции страны.

15:00 — храм Сумиёси Тайся (Sumiyoshi Taisha)

Один из старейших синтоистских храмов Японии с уникальной архитектурой, возникшей ещё до влияния китайской культуры. Вы увидите знаменитый изогнутый мост Тайко-баси и почувствуете особую атмосферу этого места.

16:00 — район Синсэкай и башня Цутэнкаку

Окажемся в Осаке середины 20 века. Здесь вы поймёте, как менялся город и почему этот район сохранил свой аутентичный характер.

17:00 — район Дотонбори

Самое яркое и узнаваемое место города: неоновые вывески, шумные улицы, атмосфера праздника и знаменитый бегущий человек Glico.

18:30 — возвращение в отель

Организационные детали