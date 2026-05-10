Начнём знакомство с городом. Я расскажу, как устроена Осака и чем она отличается от других регионов Японии.
10:30 — обзорная площадка Umeda Sky Building
Поднимемся на одну из самых впечатляющих смотровых площадок города и посмотрим на Осаку с высоты.
12:00 — прогулка по садам замка Осака
Пройдёмся по парку вокруг одного из главных символов города. Вы узнаете о драматичной истории замка, самураях и событиях, которые во многом определили будущее Японии.
13:30 — обед
Сделаем паузу и попробуем местные блюда. Осака недаром носит название «кухни Японии» — здесь сосредоточены лучшие гастрономические традиции страны.
15:00 — храм Сумиёси Тайся (Sumiyoshi Taisha)
Один из старейших синтоистских храмов Японии с уникальной архитектурой, возникшей ещё до влияния китайской культуры. Вы увидите знаменитый изогнутый мост Тайко-баси и почувствуете особую атмосферу этого места.
16:00 — район Синсэкай и башня Цутэнкаку
Окажемся в Осаке середины 20 века. Здесь вы поймёте, как менялся город и почему этот район сохранил свой аутентичный характер.
17:00 — район Дотонбори
Самое яркое и узнаваемое место города: неоновые вывески, шумные улицы, атмосфера праздника и знаменитый бегущий человек Glico.
18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле: — Toyota Alphard, Toyota GranAce — до 5 чел. — Toyota Hiace — до 9 чел.
Детское кресло предоставлю по предварительному запросу
Входные билеты на экскурсионные объекты и расходы на питание оплачиваются отдельно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Осаке
Провели экскурсии для 30 туристов
С Японией я познакомился в 2019 году, а с 2021 года постоянно живу здесь вместе с семьёй.
Некоторое время работал в туристической компании, поэтому хорошо понимаю, как организовать путешествие на самом читать дальшеуменьшить
притязательном уровне — от продуманной логистики до маршрутов, которые позволяют увидеть страну глубже.
Люблю показывать страну такой, какой её знают сами японцы — не только через известные достопримечательности, но и через атмосферу, детали и повседневную жизнь.
Yuliya
Роман замечательный экскурсовод!
Очень были рады провести день в компании знающего историю и город человека!
Спасибо огромное Роману за экскурсию, он встретил нас в отеле на машине, показал главные достопримечательности, рассказав их читать дальшеуменьшить
историю, а также поведал нам интересные моменты из жизни и общества в Японии, а затем подвёз до нужного нам места.
У Романа есть экскурсии не только по Осаке, но и по другим городам Японии. Можем смело рекомендовать этого гида, если Вы хотите качественно и интересно провести свой день!
Светлана
понравилось всё, начиная от первого сообщения до прощального до свидания🙂Роман заблаговременно приехал на место встречи, сразу очаровал нас своим вниманием, чуткостью, эрудированностью. Рассказывал много всего интересного, отвечал развернуто на все вопросы, учитывал все наши пожелания. В общем с радостью рекомендую! Желаю Роману успехов и процветания! Спасибо за этот день!