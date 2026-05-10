Осака: другая Япония

Увидеть город с разных сторон - от самурайской истории и древних храмов до яркой современной жизни
Я жил в разных регионах Японии и понял: Осака — один из самых ярких и самобытных городов страны. Здесь свои правила, более свободная атмосфера и манера общения.

Со мной вы прикоснётесь к истории города, увидите знаковые локации, где лучше всего чувствуется дух Осаки. И, конечно, не обойдём стороной местную кухню — важную часть городской культуры.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

10:00 — встреча в лобби вашего отеля

Начнём знакомство с городом. Я расскажу, как устроена Осака и чем она отличается от других регионов Японии.

10:30 — обзорная площадка Umeda Sky Building

Поднимемся на одну из самых впечатляющих смотровых площадок города и посмотрим на Осаку с высоты.

12:00 — прогулка по садам замка Осака

Пройдёмся по парку вокруг одного из главных символов города. Вы узнаете о драматичной истории замка, самураях и событиях, которые во многом определили будущее Японии.

13:30 — обед

Сделаем паузу и попробуем местные блюда. Осака недаром носит название «кухни Японии» — здесь сосредоточены лучшие гастрономические традиции страны.

15:00 — храм Сумиёси Тайся (Sumiyoshi Taisha)

Один из старейших синтоистских храмов Японии с уникальной архитектурой, возникшей ещё до влияния китайской культуры. Вы увидите знаменитый изогнутый мост Тайко-баси и почувствуете особую атмосферу этого места.

16:00 — район Синсэкай и башня Цутэнкаку

Окажемся в Осаке середины 20 века. Здесь вы поймёте, как менялся город и почему этот район сохранил свой аутентичный характер.

17:00 — район Дотонбори

Самое яркое и узнаваемое место города: неоновые вывески, шумные улицы, атмосфера праздника и знаменитый бегущий человек Glico.

18:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле:
    — Toyota Alphard, Toyota GranAce — до 5 чел.
    — Toyota Hiace — до 9 чел.
  • Детское кресло предоставлю по предварительному запросу
  • Входные билеты на экскурсионные объекты и расходы на питание оплачиваются отдельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите купку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов в Осаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 30 туристов
С Японией я познакомился в 2019 году, а с 2021 года постоянно живу здесь вместе с семьёй. Некоторое время работал в туристической компании, поэтому хорошо понимаю, как организовать путешествие на самом
притязательном уровне — от продуманной логистики до маршрутов, которые позволяют увидеть страну глубже. Люблю показывать страну такой, какой её знают сами японцы — не только через известные достопримечательности, но и через атмосферу, детали и повседневную жизнь.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Yuliya
Роман замечательный экскурсовод!

Очень были рады провести день в компании знающего историю и город человека!

Спасибо огромное Роману за экскурсию, он встретил нас в отеле на машине, показал главные достопримечательности, рассказав их
историю, а также поведал нам интересные моменты из жизни и общества в Японии, а затем подвёз до нужного нам места.

У Романа есть экскурсии не только по Осаке, но и по другим городам Японии. Можем смело рекомендовать этого гида, если Вы хотите качественно и интересно провести свой день!

С
понравилось всё, начиная от первого сообщения до прощального до свидания🙂Роман заблаговременно приехал на место встречи, сразу очаровал нас своим вниманием, чуткостью, эрудированностью. Рассказывал много всего интересного, отвечал развернуто на все вопросы, учитывал все наши пожелания. В общем с радостью рекомендую! Желаю Роману успехов и процветания! Спасибо за этот день!
