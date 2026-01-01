Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер » в Осаке на русском языке, цены от $135. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Трансфер в/из аэропорта 1 час Индивидуальная до 5 чел. Трансфер из аэропорта Кансай в Осаку - или обратно Сесть в комфортабельную машину и доехать по нужному адресу вовремя «После бронирования трансфера с вами свяжется координатор для уточнения деталей поездки» $215 за всё до 5 чел. На машине 1 час Индивидуальная до 6 чел. Трансфер из центра Осаки в парк Universal Studios Japan Добраться в парк развлечений или вернуться в отель без лишних хлопот «Мы организуем односторонний трансфер между вашим отелем в центре Осаки и тематическим парком Universal Studios Japan» $135 за всё до 6 чел. На машине Трансфер в/из аэропорта 1 час Индивидуальная до 6 чел. Трансфер из аэропорта Кансай (KIX) в отели в центре Осаки Удобно и безопасно добраться из аэропорта в город или обратно $217 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Осаки

