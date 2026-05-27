Тихие тропинки японского сада, аккуратные мостики, европейские фасады улиц Мотомачи, мягкий свет на набережной и море.
Соберём путешествие в красивую визуальную историю — с естественными кадрами и без сложного позирования.
Описание фото-прогулки
- Встретимся в центре города, познакомимся, обсудим ваши пожелания и стиль съёмки. А затем отправимся гулять.
- Посетим японский сад. Здесь получаются элегантные романтичные фотографии среди традиционного ландшафта.
- Пройдёмся по атмосферным улицам Мотомачи. Европейская архитектура станет отличным фоном для живых городских портретов.
- Если захотите, остановимся на набережной. Вас ждут морские пейзажи и современный облик города. Идеальное место для лёгких, стильных кадров в вечернем свете.
Организационные детали
- До Кобе вы добираетесь самостоятельно. Дорога из Осаки занимает около 30-40 минут.
- Я снимаю на профессиональную камеру Sony α7CII с объективами 24 мм, 50 мм и 85 мм серии GM. Использую аккуратную цветокоррекцию и естественную ретушь с сохранением натуральных оттенков кожи.
- В течение 7 дней вы получите более 60 обработанных фотографий в едином стиле.
- Вход в японский сад оплачивается отдельно: 150 йен (около $1) для гостей до 15 лет, 300 йен (около $2) — от 15 лет.
- Адаптирую маршрут под ваш запрос.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Осаке
Провела экскурсии для 57 туристов
Фотографирую в Киото и Кобе — отлично знаю города, помогу выбрать лучшие локации и время для съёмки. Подскажу, где взять красивое кимоно, сделать причёску и макияж. Предложу идеальные маршруты для романтических фотосессий или просто красивых кадров на память.
