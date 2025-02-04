9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Исследовать важные памятники феодальной Японии и погулять по традиционному саду Кокоэн
4 мар в 08:30
5 мар в 08:30
$504 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
Почувствовать дух самураев и купцов в сердце исторической Японии (поездка из Осаки или Киото)
Начало: По договорённости с организатором
19 фев в 08:30
20 фев в 08:30
$499 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
От трагедии к гармонии: посетить город мира и священный остров за 1 день
19 фев в 08:30
20 фев в 08:30
$499 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 февраля 2025Добрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака".
- ААлександра19 декабря 2024Иван организовал экскурсию очень грамотно, легко подстроился под особенности нашей группы, очень мобилен и внимателен. Экскурсия прошла в непринуждённой форме,
- ННаталья8 декабря 2024Интересная, познавательная и разнообразная экскурсия. Иван приятный и легкий в общении человек. Поездка хорошо организована. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Осаке в феврале 2025
Сейчас в Осаке в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 499 до 504. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Осаки и местам Японии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии