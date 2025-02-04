Выездные экскурсии из Осаки

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Осаке на русском языке, цены от $499. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
На машине
10 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Исследовать важные памятники феодальной Японии и погулять по традиционному саду Кокоэн
4 мар в 08:30
5 мар в 08:30
$504 за всё до 4 чел.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
Почувствовать дух самураев и купцов в сердце исторической Японии (поездка из Осаки или Киото)
Начало: По договорённости с организатором
19 фев в 08:30
20 фев в 08:30
$499 за всё до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
От трагедии к гармонии: посетить город мира и священный остров за 1 день
19 фев в 08:30
20 фев в 08:30
$499 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 февраля 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Добрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака".
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    Путешествие прошло замечательно. Хоть до замка Химэдзи дорога заняла полтара часа, скучать нам не пришлось. Гид Иван очень интересно и увлекательно рассказывал об истории данного замка. Во время экскурсии мы посетили сады, где мы приняли участие в чайной церемонии. Аналогично прошло и знакомство с историей замка самураев Осака. Затем мы погуляли по улицам вечернего Осако и его набережной, любуясь их красотами. За время экскурсии мы получили массу положительных эмоций и впечатлений благодаря замечательному планированию маршрута Иваном. Большое ему спасибо. Сергей и Ольга. Санкт-Петербург.

    Добрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайскиеДобрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайскиеДобрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайскиеДобрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайскиеДобрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайскиеДобрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайские
  • А
    Александра
    19 декабря 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Иван организовал экскурсию очень грамотно, легко подстроился под особенности нашей группы, очень мобилен и внимателен. Экскурсия прошла в непринуждённой форме,
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    с легкой подачей материала. Иван грамотно отвечал на вопросы, легко подстраивался под наши пожелания. Спасибо вам большое, Иван. Мы влюбились в Японию, процветания вам и вашей семье. Ждём в гости к нам 😀

  • Н
    Наталья
    8 декабря 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Интересная, познавательная и разнообразная экскурсия. Иван приятный и легкий в общении человек. Поездка хорошо организована. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Выездные»

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  1. Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
  2. Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
  3. Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
Сколько стоит экскурсия по Осаке в феврале 2025
Сейчас в Осаке в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 499 до 504. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Осаки и местам Японии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии