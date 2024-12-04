8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Погрузиться в атмосферу мегаполиса, зайти в замок самураев и погулять по оживлённым районам
3 фев в 08:00
8 фев в 08:00
$420 за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
От трагедии к гармонии: посетить город мира и священный остров за 1 день
3 фев в 08:30
4 фев в 08:30
$499 за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
8 фев в 09:30
9 фев в 09:30
$504 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана4 декабря 2024Классная экскурсия. Равиль очень хороший гид. Интересно рассказывает, вежливый, пунктуальный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо
- ВВера15 ноября 2024Мы провели замечательный день с Равилем. Отличная машина, подана прямо к гостинице, мы заранее изменили маршрут, и Равиль подстроился под
- IIsita9 ноября 2024Все очень понравилось! Спасибо! Интересно, познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Можно с детьми»
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