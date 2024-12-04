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Осака - традиции и современность
Путешествие по Осаке, где история встречается с современностью. Откройте для себя замок, насладитесь панорамами и вкусами Японии. (130+ symbols)
20 фев в 08:00
21 фев в 08:00
420$399 за всё до 6 чел.
7 часов
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Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
24 фев в 09:00
3 мар в 09:00
$450 за всё до 10 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
Уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Японии. Прогулка по замку Окаяма и саду Коракуэн оставит незабываемые впечатления
Начало: По договорённости с организатором
19 фев в 08:30
20 фев в 08:30
$499 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана4 декабря 2024Классная экскурсия. Равиль очень хороший гид. Интересно рассказывает, вежливый, пунктуальный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо
- ВВера15 ноября 2024Мы провели замечательный день с Равилем. Отличная машина, подана прямо к гостинице, мы заранее изменили маршрут, и Равиль подстроился под
- IIsita9 ноября 2024Все очень понравилось! Спасибо! Интересно, познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Пешеходные»
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