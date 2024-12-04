Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Осаки

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Осаке на русском языке, цены от $399, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Осака - традиции и современность
Пешая
скидка
5%
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Путешествие по Осаке, где история встречается с современностью. Откройте для себя замок, насладитесь панорамами и вкусами Японии. (130+ symbols)
«Исследуете оживлённые улицы с магазинами и ресторанами»
20 фев в 08:00
21 фев в 08:00
420$399 за всё до 6 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
«Краеведческий музей — реконструкция улицы эпохи Эдо»
24 фев в 09:00
3 мар в 09:00
$450 за всё до 10 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
4 мар в 09:30
5 мар в 09:30
$504 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    4 декабря 2024
    Осака - традиции и современность
    Классная экскурсия. Равиль очень хороший гид. Интересно рассказывает, вежливый, пунктуальный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо
  • В
    Вера
    15 ноября 2024
    Осака - традиции и современность
    Мы провели замечательный день с Равилем. Отличная машина, подана прямо к гостинице, мы заранее изменили маршрут, и Равиль подстроился под
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    наши капризы, показал и рассказал, провез по замечательным местам, мы узнали много о жизни в Японии из первых рук. Прекрасный ланч, вечерняя прогулка на лодке по Дотонбори каналу. Будем рекомендовать Равиля всем нашим друзьям.

  • I
    Isita
    9 ноября 2024
    Осака - традиции и современность
    Все очень понравилось! Спасибо! Интересно, познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Улицы и переулки»

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  2. Осака: между веками и небоскрёбами
  3. Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Сколько стоит экскурсия по Осаке в феврале 2025
Сейчас в Осаке в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 399 до 504 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Осаки. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод