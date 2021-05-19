Всё об Осаке

Полезная информация об Осаке

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Местное время в Осаке
07:0246
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаОсака
По-английскиOsaka
Столица регионаОсака является столицей региона
Население города2 592 413 чел.
АэропортыКобе UKB, Итами ITM, Кансай KIX
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота24 м. от уровня моря

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Осака фото города
Осака

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