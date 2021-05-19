Полезная информация об Осаке
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Местное время в Осаке
07:0246
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇵 Япония
|Название города
|Осака
|По-английски
|Osaka
|Столица региона
|Осака является столицей региона
|Население города
|2 592 413 чел.
|Аэропорты
|Кобе UKB, Итами ITM, Кансай KIX
|Часовой пояс
|Asia/Tokyo
|Средняя высота
|24 м. от уровня моря
Где находится Осака на карте
Осака
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