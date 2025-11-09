Я покажу вам современную Осаку — живую и яркую, с тёплой атмосферой и самурайским духом. Вы прогуляетесь по самым интересным районам, по желанию попробуете аутентичную кухню и узнаете о тактике Тоётоми Хидэёси, чьи принципы до сих пор применяют в японских компаниях.

Ваш гид в Осаке

Описание экскурсии

9:00 — встреча у вашего отеля.

9:20–10:40 — знаменитый замок сёгуна Тоётоми Хидэёси. Вы узнаете, почему его второе имя было мартышка и почему это не помешало ему стать великим вторым объединителем Японии.

11:10–12:10 — Абено Харукас, самое первое высокое здание в Японии. Его построили в 1995 году — 60 этажей и 300 метров.

12:30–13:30 — вкусный и недорогой обед в семейном японском ресторане (по желанию).

14:00–15:00 — район Дотомбори. Он славится лавками базарного типа, рыбным рынком, уличными кафе и магазинами такс-фри. А ещё это место известно как район обжор:)

15:20–16:20 — район Синсайбаси. Здесь — косплей, магазины аниме и манги.

17:00–17:40 — центральный район Умеда с красивыми высотными зданиями.

18:00 — обратный путь к вашему отелю.

Организационные детали