Я покажу вам современную Осаку — живую и яркую, с тёплой атмосферой и самурайским духом.
Вы прогуляетесь по самым интересным районам, по желанию попробуете аутентичную кухню и узнаете о тактике Тоётоми Хидэёси, чьи принципы до сих пор применяют в японских компаниях.
Вы прогуляетесь по самым интересным районам, по желанию попробуете аутентичную кухню и узнаете о тактике Тоётоми Хидэёси, чьи принципы до сих пор применяют в японских компаниях.
Описание экскурсии
9:00 — встреча у вашего отеля.
9:20–10:40 — знаменитый замок сёгуна Тоётоми Хидэёси. Вы узнаете, почему его второе имя было мартышка и почему это не помешало ему стать великим вторым объединителем Японии.
11:10–12:10 — Абено Харукас, самое первое высокое здание в Японии. Его построили в 1995 году — 60 этажей и 300 метров.
12:30–13:30 — вкусный и недорогой обед в семейном японском ресторане (по желанию).
14:00–15:00 — район Дотомбори. Он славится лавками базарного типа, рыбным рынком, уличными кафе и магазинами такс-фри. А ещё это место известно как район обжор:)
15:20–16:20 — район Синсайбаси. Здесь — косплей, магазины аниме и манги.
17:00–17:40 — центральный район Умеда с красивыми высотными зданиями.
18:00 — обратный путь к вашему отелю.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Alphard (до 6 мест) или Toyota Hiace Wagon Grand (от 6 мест), вода 0,5 л на каждого путешественника
- Дополнительные расходы: обед — по желанию, входные билеты
- Пожалуйста, сообщите заранее, если вас больше пяти, нужно ли детское кресло или выход на экскурсию с чемоданами
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никки — ваш гид в Осаке
Провёл экскурсии для 54 туристов
Здравствуйте, меня зовут Никки. Живу и работаю в Японии более 6ти лет. Свободно говорю на японском и русском языках. Провожу индивидуальные авторские экскурсии на авто, работаю в городе Осака. Вас ждут незабываемые приключения и ощущения в Японии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
9 ноя 2025
Невероятно интересная экскурсия, незабываемый день😊☺️👍🏻 Объявляем огромную благодарность гиду за интересные, познавательные рассказы о Японии, узнали много нового, увидели много красоты))) Спасибо за индивидуальный подход, за вежливость, тактичность и внимательность к деталям))) Очень рекомендуем гида, если хотите получить незабываемые впечатления. Так же у гида супер комфортный автомобиль. 10 из 10))) 🤩🤩🤩
О
Ольга
4 ноя 2025
Было очень интересно, информативно . Гид нас фотографировал(не надо было отвлекаться) потом скинул фото. Чистый комфортабельный автомобиль (вода, зонты).
Д
Дмитрий
28 окт 2025
Настоятельно рекомендую Никки в качестве гида по Осаке и окрестностям. Это наша третья поездка в Японию и мы успели воспользоваться услугами десятка гидов. Никки - первый из них с кем
Е
Евгения
26 окт 2025
Рекомендую Nikki как хорошего сопровождающего для знакомства с Осакой и Нарой. Много интересной и познавательной информации, все достаточно динамично и хорошо спланировано
Alena
10 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность Никки за экскурсию по Осаке! Все было организовано на высшем уровне. Никки с комфортом возил нас по главным достопримечательностям города (на вместительной идеально чистой внутри и
М
МАКСИМ
9 окт 2025
Прекрасный гид, знает свое дело.
Виктория
5 сен 2025
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Никки отличный гид, который знает очень много о Японии и расскажет это не банально! Мы были с семьей, нам все понравилось. Комфортная машина, которая сделает ваш день еще более удачным, чем целый день ходить пешком. Благодарю и рекомендую
Никки отличный гид, который знает очень много о Японии и расскажет это не банально! Мы были с семьей, нам все понравилось. Комфортная машина, которая сделает ваш день еще более удачным, чем целый день ходить пешком. Благодарю и рекомендую
Максим
23 июл 2025
БОЛЬШОЕ спасибо NIKKI ‼️Было ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
Элеонора
19 июл 2025
Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!
Если Вы ищите себе достойное сопровождение по Осаке и не только, то непременно остановите свое внимание на данном экскурсоводе.
Организационные моменты: поездка в комфортабельном
Если Вы ищите себе достойное сопровождение по Осаке и не только, то непременно остановите свое внимание на данном экскурсоводе.
Организационные моменты: поездка в комфортабельном
Входит в следующие категории Осаки
Похожие экскурсии из Осаки
Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Осаке, где вы посетите культовый замок и насладитесь видами с Умеда Скай Билдинг
5 дек в 08:00
7 дек в 08:00
$425 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
7 дек в 08:30
14 дек в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
7 дек в 09:30
14 дек в 09:30
$552 за всё до 4 чел.