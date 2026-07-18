За три часа мы пройдём путь длиной более чем в 1400 лет. Начнём у легендарного замка Осаки, где вершилась судьба самурайской Японии, затем окажемся в районе, ставшем символом индустриального расцвета страны, а завершим прогулку среди смелой современной архитектуры. Вы узнаете, почему город называют «Кухней Японии» и «японской Венецией», и разберётесь, как работы Тадао Андо изменили представление о городской архитектуре.

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Описание экскурсии

Наше путешествие начнётся у замка 1538 года— главного символа города. Мы поговорим об эпохе самураев, Тоётоми Хидэёси, осаде Осаки и клане Токугава. Если позволит время, также посетим парк Нанива-но-мия, где находятся археологические остатки императорского дворца 7 века.

Затем на метро или пешком отправимся в Наканосиму — живописный остров между двумя реками, который в эпоху Мэйдзи превратился в финансовое и культурное сердце города. Познакомимся с архитектурой великого Тадао Андо.

Завершится экскурсия у знаменитого небоскрёба Umeda Sky Building — одного из самых узнаваемых архитектурных символов современной Осаки. Две башни здания соединены смотровой площадкой. С высоты особенно хорошо видно, как за более чем 1400 лет Осака превратилась из древней столицы и самурайской крепости в один из самых современных мегаполисов Японии.

Вы узнаете:

как была устроена жизнь самураев и почему осада Осаки изменила ход японской истории

почему Осаку называют «Кухней Японии» и какую роль в этом сыграли купцы, реки и каналы

чем жители Осаки отличаются от жителей Киото и как эти различия проявляются в культуре, кухне и повседневной жизни

как инженеры строят высотные здания в одной из самых сейсмоопасных стран мира

Организационные детали