Огни Осаки: от самурайского замка до архитектуры Тадао Андо
Проследить, как древняя столица превратилась в один из самых современных городов Японии
За три часа мы пройдём путь длиной более чем в 1400 лет.
Начнём у легендарного замка Осаки, где вершилась судьба самурайской Японии, затем окажемся в районе, ставшем символом индустриального расцвета страны, а завершим прогулку среди смелой современной архитектуры.
Вы узнаете, почему город называют «Кухней Японии» и «японской Венецией», и разберётесь, как работы Тадао Андо изменили представление о городской архитектуре.
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся у замка 1538 года— главного символа города. Мы поговорим об эпохе самураев, Тоётоми Хидэёси, осаде Осаки и клане Токугава. Если позволит время, также посетим парк Нанива-но-мия, где находятся археологические остатки императорского дворца 7 века.
Затем на метро или пешком отправимся в Наканосиму — живописный остров между двумя реками, который в эпоху Мэйдзи превратился в финансовое и культурное сердце города. Познакомимся с архитектурой великого Тадао Андо.
Завершится экскурсия у знаменитого небоскрёба Umeda Sky Building — одного из самых узнаваемых архитектурных символов современной Осаки. Две башни здания соединены смотровой площадкой. С высоты особенно хорошо видно, как за более чем 1400 лет Осака превратилась из древней столицы и самурайской крепости в один из самых современных мегаполисов Японии.
Вы узнаете:
как была устроена жизнь самураев и почему осада Осаки изменила ход японской истории
почему Осаку называют «Кухней Японии» и какую роль в этом сыграли купцы, реки и каналы
чем жители Осаки отличаются от жителей Киото и как эти различия проявляются в культуре, кухне и повседневной жизни
как инженеры строят высотные здания в одной из самых сейсмоопасных стран мира
Организационные детали
Можно передвигаться пешком или на метро (проезд оплачивается отдельно)
Входные билеты в замок Осаки — 1200 йен ($7,5) за чел. Необходимо также купить билет для гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$161
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У замка Осаки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Паулина — ваш гид в Осаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 9 туристов
Я профессиональный гид, живу в Киото и специализируюсь на истории Японии, культурном наследии и осознанных путешествиях по стране. Живу в Японии более 15 лет и почти 10 лет работаю в читать дальшеуменьшить
сфере туризма и гостеприимства.
Моя профессиональная и личная жизнь глубоко связана с японской духовной и культурной традицией:
— я окончила буддийский институт и практикую буддизм
— более 5 лет изучаю кимоно и кинцуги с японскими мастерами
— мои ключевые интересы — буддизм, история, рейки, медитация, йога, хайкинг, эстетика японского ремесла
Я не просто провожу экскурсии — я открываю доступ к тем уровням японской культуры, которые обычно остаются закрытыми для путешественников.
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