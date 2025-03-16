9 дней
Путешествие из прошлого в будущее: культовые и современные символы Японии
Встретить гейш, расслабиться в онсэне с видом Фудзи, посетить океанариум и музей цифрового искусства
Начало: Аэропорт Осаки, 13:55
16 мар в 13:55
278 000₽ за человека
9 дней
Япония в нежно-розовом облаке: весенний отпуск во время цветения сакуры
Налюбоваться бутонами японской вишни, отметить праздник ханами и покормить оленей
Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от вашего рейса
$2350 за человека
12 дней
Япония в алом пламени листвы: большое осеннее путешествие в сезон момидзи
Полюбоваться красными клёнами, побывать у Фудзиямы, покормить оленей и осмотреть Токио с корабля
Начало: Аэропорт Осаки, точное время - по договорённости
23 ноя в 10:00
$2750 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Животные»
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