Япония в красках осени: Осака, Киото, Нара, Токио и Фудзи (мини-группа)
Полюбоваться огненными клёнами, покормить оленей с рук, увидеть небоскрёбы и храмы, встретить гейш
Начало: Аэропорт Осаки, время по договорённости
«Сегодня нас ждёт поездка в Нару, по улочкам которого свободно разгуливают олени»
29 ноя в 10:00
$3590 за человека
Япония в алом пламени листвы: большое осеннее путешествие в сезон момидзи
Полюбоваться красными клёнами, побывать у Фудзиямы, покормить оленей и осмотреть Токио с корабля
Начало: Аэропорт Осаки, точное время - по договорённости
«Полюбуемся панорамами с высоты небоскрёба, покормим печеньем оленей, посетим родину гейш, послушаем «звон» бамбука, покатаемся на корабле — будет интересно и красиво»
23 ноя в 10:00
$2750 за человека
Невероятная Япония: Осака и Нара, Киото и Токио, день у Фудзи и дополнительная поездка в Хиросиму
Покормить с рук оленей, научиться готовить традиционный чай, прокатиться по озеру и примерить кимоно
Начало: Аэропорт Осаки, до 19:00
«Вы побродите среди свободно гуляющих оленей в Наре, пофотографируетесь на старинных улочках Киото, нарядившись в традиционные наряды самураев и гейш, поучаствуете в настоящей чайной церемонии»
15 окт в 14:00
31 окт в 13:00
$4350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «К оленям»
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