Девичник в Японии: эстетичный тур по 5 городам с погружением в культуру, шопингом и отелями 4-5
Увидеть Фудзи, погулять по Киото в кимоно, пройтись по берегу моря, встретить гейш и осмотреть храмы
Начало: Аэропорт Осаки, 13:00
«Без скучных лекций и сухих фактов мы будем погружаться в историю, исследуя древние храмы и гуляя по старинным улочкам»
16 ноя в 13:00
$2550 за человека
Япония от самураев до наших дней. Осака, Киото, Нара и Хиросима: архитектура, традиции и природа
Посетить замки, храмы и парки, насладиться чайной церемонией, погулять с оленями и увидеть гейш
Начало: Осака, ваш отель, 9:00
«Начнём с Осаки, где вы увидите старинный самурайский замок и храм Сумиёси Тайся, пройдётесь по улицам с неоновыми вывесками и прокатитесь по каналу на лодке»
18 сен в 09:00
$3930 за человека
Японский тур от Universal studio до Фудзи и древних храмов. С гидом из Мир наизнанку
Еще один шикарный тур из нашей коллекции с парком развлечений Universal Studio
«Нас сопровождает Дмитрий — буддийский монах, настоятель храма и профессиональный гид, которого ты мог видеть в проекте Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым»
14 ноя в 10:00
24 окт в 10:00
от 271 926 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные туры этой рубрики в Осаке
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Осаке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Осаке в марте 2026
Сейчас в Осаке в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 тура от 2550 до 271 926.
Уникальные туры по соборам и храмам Осаки. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших турх и получите массу положительных эмоций!