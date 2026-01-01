Япония в алом пламени листвы: большое осеннее путешествие в сезон момидзи
Полюбоваться красными клёнами, побывать у Фудзиямы, покормить оленей и осмотреть Токио с корабля
Начало: Аэропорт Осаки, к рекомендованному рейсу (время со...
21 ноя в 10:00
$2750 за человека
Тур в Японию летом 2026: фестивали, Киото, Осака, Нара, Токио
Поучаствовать в народных праздниках Гион и Нэбута, посетить культовые места и погладить оленей
Начало: Аэропорт Осаки, по времени вашего рейса
23 июл в 10:00
$2900 за человека
Япония: от самураев до наших дней. Осака, Киото, Нара и Хиросима: архитектура, традиции и природа
Посетить замки, храмы и парки, насладиться чайной церемонией, погулять с оленями и увидеть гейш
Начало: Осака, ваш отель, 9:00
16 мая в 09:00
$3930 за человека
