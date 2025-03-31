9 дней
Вечные ценности: духовные практики с коучем и погружение в культуру Японии с гидом «Мира наизнанку»
Помедитировать, отдохнуть в онсэне, примерить кимоно или хаори, пожить в минке, рёкане и монастыре
Начало: Аэропорт Осаки, до 16:00
31 мар в 10:00
304 500₽ за человека
скидка
10%
8 дней
Под ветвями цветущей сакуры: от Осаки до Токио
Полюбоваться видом на гору Фудзи, погулять по бамбуковому лесу и пересечь знаменитый перекрёсток
Начало: Осака, 14:00
29 мар в 14:00
3900$3510 за человека
9 дней
Путешествие из прошлого в будущее: культовые и современные символы Японии
Встретить гейш, расслабиться в онсэне у Фудзиямы, посетить океанариум и музей цифрового искусства
Начало: Аэропорт Осаки, 13:55
16 мар в 13:55
278 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «В марте»
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