8 дней
Когда цветёт сакура: весенний тур-погружение в атмосферу Японии
Полюбоваться Фудзи, погулять по району гейш и заглянуть на перекрёсток Сибуя
Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от времени вашего пр...
2 апр в 10:00
$2980 за человека
9 дней
Япония в нежно-розовом облаке: весенний отпуск во время цветения сакуры
Налюбоваться бутонами японской вишни, отметить праздник ханами и покормить оленей
Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от вашего рейса
6 апр в 10:00
$2350 за человека
9 дней
В Страну восходящего солнца на мегаяхте: круиз по городам Японии с посещением Пусана
Исследовать острова Косикидзима на лодках, погулять по Осаке и заглянуть в колоритные деревни
Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от времени вашего пр...
10 апр в 10:00
€7630 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «В апреле»
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