Вы пройдёте по районам, где аниме — это часть повседневной жизни. Зайдёте в культовые магазины, соберёте коллекционные сувениры и почувствуете атмосферу Акихабары. Купите винтажные видеоигры или проведёте время в тематических кафе. Прогулка подойдёт и начинающим фанатам, и опытным отаку.
Описание экскурсии
- Прогулка по Акихабаре — Мекке отаку (так обычно называют фанатов аниме).
- Магазины аниме-товаров (Animate, Super Potato).
- Тематические кафе и игровые салоны.
- Посещение выставок или мероприятий (если проходят в день экскурсии).
- Святилище Канда Мёдзин — финальная точка маршрута (одно из старейших в Токио, популярно среди поклонников аниме).
Вы узнаете:
- как развивалась индустрия аниме и манги.
- чем живёт Акихабара сегодня.
- какие типы аниме существуют и чем они отличаются.
- как аниме отражает японскую культуру и образ мышления.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна подросткам и людям, любящим аниме и мангу.
- Дополнительные расходы (по желанию): игровые автоматы — около 100 йен за игру, посещение кафе горничных — около 2000 йен за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Akihabara (выход electric town)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 934 туристов
Здравствуйте! Я Аэлита, лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Узнать Токио - старинный и ультрасовременный, удивительный и своеобразный
Начало: На станции Гиндза
Завтра в 16:30
16 ноя в 11:00
$345 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио-тинейджер: путешествие по молодежным районам Токио
Вас ждет незабываемое путешествие по самым ярким районам Токио, где современная культура и традиции сливаются воедино
Начало: На станции «Харадзюку»
28 ноя в 09:30
1 дек в 09:00
$295 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Токио: Сибуя и легендарный Хатико
Погрузитесь в уникальную атмосферу Токио, узнав о его истории и культуре. Исследуйте ключевые достопримечательности столицы Японии
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
2 дек в 10:00
9 дек в 10:00
$129 за человека