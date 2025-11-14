Мои заказы

Акихабара: аниме-прогулка по Токио

Погрузиться в мир японской поп-культуры - от модных магазинов до святилища Канда Мёдзин
Вы пройдёте по районам, где аниме — это часть повседневной жизни. Зайдёте в культовые магазины, соберёте коллекционные сувениры и почувствуете атмосферу Акихабары. Купите винтажные видеоигры или проведёте время в тематических кафе. Прогулка подойдёт и начинающим фанатам, и опытным отаку.
Описание экскурсии

  • Прогулка по Акихабаре — Мекке отаку (так обычно называют фанатов аниме).
  • Магазины аниме-товаров (Animate, Super Potato).
  • Тематические кафе и игровые салоны.
  • Посещение выставок или мероприятий (если проходят в день экскурсии).
  • Святилище Канда Мёдзин — финальная точка маршрута (одно из старейших в Токио, популярно среди поклонников аниме).

Вы узнаете:

  • как развивалась индустрия аниме и манги.
  • чем живёт Акихабара сегодня.
  • какие типы аниме существуют и чем они отличаются.
  • как аниме отражает японскую культуру и образ мышления.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна подросткам и людям, любящим аниме и мангу.
  • Дополнительные расходы (по желанию): игровые автоматы — около 100 йен за игру, посещение кафе горничных — около 2000 йен за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции Akihabara (выход electric town)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита
Аэлита — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 934 туристов
Здравствуйте! Я Аэлита, лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей
читать дальше

Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.

