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Наш гид оказалась замечательным рассказчиком, который сумел увлечь нас историями о том периоде, ремеслах и культуре той эпохи. Она интересно описывала каждую деталь, что сделало наш опыт еще более познавательным и увлекательным. Деревня, в которой проходила экскурсия, прекрасно подходит как для взрослых, так и для детей, а цветение сакуры добавило этому месту особого очарования. Сделали свечку своими руками! Научились запускать волчок. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и культурой Японии. Спасибо за незабываемое приключение!