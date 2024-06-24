Нескучные экскурсии

Найдено 16 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Токио на русском языке, цены от $120, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
О Токио на языке контрастов
Пешая
21 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
29 авг в 09:00
31 авг в 09:00
$273 за всё до 5 чел.
Музей эпохи Эдо под открытым небом
Пешая
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк-музей Босо-но Мура: живая история эпохи Эдо в Токио
Приглашаем вас в уникальное путешествие по музею под открытым небом, где каждый найдёт занятие по душе
Начало: На станции Ajiki
Завтра в 11:00
16 авг в 11:00
$120 за всё до 4 чел.
Очарование южного Токио
Пешая
12 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия «Очарование южного Токио»: культура и история
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
13 авг в 09:00
16 авг в 09:00
$186 за всё до 6 чел.
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Пешая
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Найдите идеальный сувенир в Токио с помощью индивидуальной экскурсии по традиционным ремеслам Японии. Узнайте больше о культуре и истории через изделия мастеров
13 авг в 11:30
14 авг в 11:30
$254 за всё до 5 чел.
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шопингом
Пешая
7 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Уютный район Кагуразака: экскурс с ланчем и шопингом в Токио
Приглашаем на экскурсию по Кагуразаке: уникальное сочетание традиций и современности с ланчем кайсэки и шопингом
24 авг в 11:30
5 окт в 11:30
$415 за всё до 3 чел.
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Пешая
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Токийскому нижнему городу: святилища, храмы и традиции
Приглашаем на уникальную прогулку по Нижнему городу Токио, где древние традиции сочетаются с современной жизнью
Начало: Отель путешественников, Токио
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
$196 за всё до 4 чел.
Секретные места делового Токио
Пешая
2 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Секретные места делового Токио: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир делового Токио, где небоскрёбы и уютные уголки гармонично сочетаются. Узнайте о планах реконструкции и загадайте желание в храме
Начало: Станция метро TORANOMON HILLS
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
от $230 за всё до 3 чел.
Западный Токио: средневековый, мистический, твой
Пешая
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Западный Токио: путешествие в мир средневековых легенд
Вас ждет погружение в атмосферу средневекового Токио, полное мистических историй и культурных открытий
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
$273 за всё до 5 чел.
Блеск и изнанка района Синдзюку
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Блеск и изнанка района Синдзюку: архитектура, дизайн, злачные места
Погрузитесь в уникальный мир района Синдзюку: от высоких технологий до ночной жизни. Эта экскурсия раскроет все грани Токио
Завтра в 17:00
12 авг в 14:30
$317 за всё до 10 чел.
Одавара: открыть секреты японского долголетия
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Отправиться в атмосферное путешествие по древнему городу рядом с курортом Хаконе
Начало: На станции Одавара
13 авг в 11:00
16 авг в 11:00
$480 за всё до 3 чел.
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
Погрузиться в многогранную культуру города и почувствовать дух гармоничного контраста
Начало: В холле вашего отеля
12 авг в 17:00
13 авг в 10:30
$415 за всё до 6 чел.
Инструкция: как понять Токио
Пешая
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Инструкция: как понять Токио
Составить свою личную картину города, побывав в трёх разных районах и услышав любопытные факты
Начало: На станции Синбаси
4 сен в 09:30
5 сен в 09:30
300$285 за всё до 4 чел.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Начало: В Токио, в лобби вашего отеля
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
$295 за всё до 5 чел.
Шопинг в Токио: только японские бренды
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг в Токио: только японские бренды
Погрузиться в мир моды Страны восходящего солнца и побывать в магазинах, которые не на виду
Начало: У станции метро «Омотэсандо»
21 авг в 12:00
22 авг в 12:00
$220 за всё до 4 чел.
К великанам Токио: прогулка по кварталу сумоистов
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
К великанам Токио: прогулка по кварталу сумоистов
Проникнуть в закрытый мир легендарных борцов сумо и узнать об их образе жизни
Начало: На станции «Рёгоку»
28 авг в 09:00
29 авг в 09:00
$225 за всё до 6 чел.
Поездка на Дайкоку - из Токио
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на Дайкоку - из Токио
Окунуться в мир японских машин и познакомиться с уличной автомобильной культурой
Начало: У вашего отеля
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
$273 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    24 июня 2024
    Музей эпохи Эдо под открытым небом
    Хочу поблагодарить Надежду за проведенную экскурсию в аутентичной деревеньке Японии. Где можно увидеть быт и занятие японцев в прошлом, их культуру в "полную величину". Спасибо большое, очень рекомендую интересующимся побывать на этой экскурсии!
  • В
    Вероника
    9 мая 2024
    Блеск и изнанка района Синдзюку
    Хотим поблагодарить Елену Таке! У нас состоялась прекрасная экскурсия. Елена очень позитивный человек и её богатый жизненный опыт в Японии позволил
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    нам узнать много интересных фактов о Японии. Мы прошлись по интересным и сокровенным местечкам Токио и изучили их роль в жизни японцев. На все интересующие нас вопросы о ночной жизни Японии и в целом о жизни японцев мы получили ответы. Кроме того, Елена интересный собеседник. Погода была ужасной, лил дождь непереставая, но нам удалось пройти весь маршрут и получить удовольствие. Невозможно забыть её улыбку. Спасибо большое❤️ Остались только положительные впечатления❤️

    Хотим поблагодарить Елену Таке! У нас состоялась прекрасная экскурсияХотим поблагодарить Елену Таке! У нас состоялась прекрасная экскурсияХотим поблагодарить Елену Таке! У нас состоялась прекрасная экскурсияХотим поблагодарить Елену Таке! У нас состоялась прекрасная экскурсия
  • Ю
    Юлия
    15 апреля 2024
    Музей эпохи Эдо под открытым небом
    Отзыв о посещении экскурсии "Музей эпохи Эдо под открытым небом": Мы были абсолютно очарованы экскурсией "Музей эпохи Эдо под открытым небом"!
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    Наш гид оказалась замечательным рассказчиком, который сумел увлечь нас историями о том периоде, ремеслах и культуре той эпохи. Она интересно описывала каждую деталь, что сделало наш опыт еще более познавательным и увлекательным. Деревня, в которой проходила экскурсия, прекрасно подходит как для взрослых, так и для детей, а цветение сакуры добавило этому месту особого очарования. Сделали свечку своими руками! Научились запускать волчок. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и культурой Японии. Спасибо за незабываемое приключение!

    Отзыв о посещении экскурсии "Музей эпохи Эдо под открытым небом":Отзыв о посещении экскурсии "Музей эпохи Эдо под открытым небом":Отзыв о посещении экскурсии "Музей эпохи Эдо под открытым небом":Отзыв о посещении экскурсии "Музей эпохи Эдо под открытым небом":Отзыв о посещении экскурсии "Музей эпохи Эдо под открытым небом":Отзыв о посещении экскурсии "Музей эпохи Эдо под открытым небом":Отзыв о посещении экскурсии "Музей эпохи Эдо под открытым небом":Отзыв о посещении экскурсии "Музей эпохи Эдо под открытым небом":Отзыв о посещении экскурсии "Музей эпохи Эдо под открытым небом":

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. О Токио на языке контрастов
  2. Музей эпохи Эдо под открытым небом
  3. Очарование южного Токио
  4. Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
  5. Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шопингом
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  2. Набережная
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