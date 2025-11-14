Погрузитесь в мир дзен-медитации в уединённом храме Асакуса. Откройте для себя японскую культуру и участвуйте в чайной церемонии
Практика дзен-медитации в храме Асакуса с более чем 400-летней историей под руководством монаха. Участники узнают секреты дзадзэн и смогут попрактиковаться. После медитации состоится чайная церемония матча, где можно углубиться в японские традиции.
В завершение мероприятия - возможность сфотографироваться с монахом, сохранив эти уникальные моменты на всю жизнь
Откройте для себя удивительный мир дзен-медитации в крытом храме Асакусы, который хранит более 400 лет историй. Здесь вы сможете не только насладиться атмосферой спокойствия, но и установить глубокую связь с местным монахом. Это уникальный шанс узнать секреты практики дзадзэн и проникнуться духом японской культуры.
Участие в чайной церемонии
Примите участие в восхитительной чайной церемонии с матчей, где традиции и внимание к деталям создают уникальную атмосферу. Эта церемония подарит вам возможность соприкоснуться с японскими обычаями и насладиться гармонией момента.
Лекция и практика дзадзэн
После чайной церемонии вы услышите лекцию монаха о принципах и техниках дзадзэн. Это отличная возможность углубить свои знания и попробовать различные практики медитации. Во время занятия вы сможете:
Столкнуться с самим собой и разобраться в своих чувствах;
Остаться подальше от повседневных забот и суеты;
Углубить свои знания о медитации и заботе о себе.
Воспоминания на всю жизнь
Не забудьте запечатлеть этот уникальный момент. У вас будет возможность сделать памятное фото с монахом внутри храма, что станет прекрасным напоминанием о пройденном пути. Погрузитесь в атмосферу дзен и создайте яркие воспоминания!
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
