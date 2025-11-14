Мои заказы

Дзен-медитация в частном храме с монахом

Погрузитесь в мир дзен-медитации в уединённом храме Асакуса. Откройте для себя японскую культуру и участвуйте в чайной церемонии
Практика дзен-медитации в храме Асакуса с более чем 400-летней историей под руководством монаха. Участники узнают секреты дзадзэн и смогут попрактиковаться. После медитации состоится чайная церемония матча, где можно углубиться в японские традиции.

В завершение мероприятия - возможность сфотографироваться с монахом, сохранив эти уникальные моменты на всю жизнь

5 причин купить эту экскурсию

  • 🧘‍♂️ Практика дзен-медитации
  • 🏯 Уединённый храм Асакуса
  • 🍵 Чайная церемония матча
  • 📸 Фото с монахом
  • 🗾 Погружение в японскую культуру
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Храм Асакуса

Описание экскурсии

Погружение в дзен-медитацию

Откройте для себя удивительный мир дзен-медитации в крытом храме Асакусы, который хранит более 400 лет историй. Здесь вы сможете не только насладиться атмосферой спокойствия, но и установить глубокую связь с местным монахом. Это уникальный шанс узнать секреты практики дзадзэн и проникнуться духом японской культуры.

Участие в чайной церемонии

Примите участие в восхитительной чайной церемонии с матчей, где традиции и внимание к деталям создают уникальную атмосферу. Эта церемония подарит вам возможность соприкоснуться с японскими обычаями и насладиться гармонией момента.

Лекция и практика дзадзэн

После чайной церемонии вы услышите лекцию монаха о принципах и техниках дзадзэн. Это отличная возможность углубить свои знания и попробовать различные практики медитации. Во время занятия вы сможете:

  • Столкнуться с самим собой и разобраться в своих чувствах;
  • Остаться подальше от повседневных забот и суеты;
  • Углубить свои знания о медитации и заботе о себе.

Воспоминания на всю жизнь

Не забудьте запечатлеть этот уникальный момент. У вас будет возможность сделать памятное фото с монахом внутри храма, что станет прекрасным напоминанием о пройденном пути. Погрузитесь в атмосферу дзен и создайте яркие воспоминания!

Ежедневно в 09:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Практика медитации
  • Услуги гида
  • Вход в храм
  • Мастер-класс от монаха
  • Чай матча
Что не входит в цену
  • Трансфер
Место начала и завершения?
PQ5R+G93 Тайто, Токио, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

