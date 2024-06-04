1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
«За целый день мы откроем всю палитру Токио — от храмовой архитектуры до слепящих неоновых вывесок»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Токио за четыре часа: от исторических мест до футуристических видов
Знакомство с Токио: исторические уголки и современные достопримечательности в одной прогулке
Начало: У вашего отеля
«Мы посмотрим на старейший и наиболее известный храмовый комплекс Токио»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Очарование южного Токио»: культура и история
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
«Синтоистский храм — путешествие во времени»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование Старого Токио
Погулять по аутентичному району Бункё с традиционными домами, древними храмами и колоритной жизнью
Начало: У метро Ниппори
«Погуляете по территории древнего буддийского храма Тенноджи, посвящённого богу богатства и процветания»
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка по пригороду Токио с посещением храма
Погрузитесь в жизнь пригорода Токио: храмы, традиционные лавки и расслабление в горячем источнике
«Мы приедем к храмовому комплексу Дзиндайдзи (второму по значимости и древности после комплекса Сэнсодзи в Асакуса, но БЕЗ таких толп), у которого своя романтичная история»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€272 за всё до 3 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Храм Мэйдзи Дзингу в Токио: история, синтоизм и культурное наследие
Погрузитесь в уникальный мир японской духовности и культуры, посетив величественный храм Мэйдзи Дзингу
Начало: Станция Harajuku
«Синтоизм и храм Мэйдзи ДзингуВ само святилище — по правилам — заходить нельзя, а обряды и ритуалы проводятся в специально отведенном для этого месте»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Тёмные аллеи Токио: тайны Синдзюку и Кабуки-тё
Приключение ждет вас в Токио: от небоскребов Синдзюку до тайн Кабуки-тё. Узнайте город с новой стороны
«Синдзюку — это концентрация элитных бизнес-центров и шумных баров, которые контрастируют с парками, типичными для Японии малоэтажными постройками и храмами периода Эдо»
15 июня в 18:00
16 июня в 18:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Камакура - город храмов и морского бриза
Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас
Начало: На станции Токио, Маруноучи
«Попав в Камакуру, вы поразитесь, как в столь небольшом городе могут находиться рядом столько храмов»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€395 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Влюбиться в Камакуру: уникальное путешествие с местным гидом
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
«И именно отсюда империей управляли сёгуны, оставившие после себя главное достояние Камакуры — целую россыпь дзен-буддистских храмов»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики
Начало: По договоренности
«Старейший буддистский храм Токио»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Западный Токио: путешествие в мир средневековых легенд
Вас ждет погружение в атмосферу средневекового Токио, полное мистических историй и культурных открытий
«Храм с подземельем и белая кошка»
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий4 июня 2024Лучший гид по Токио! Такого кругозора и умения рассказать интересные истории просто не найти. Отдельно отмечу возможность, задавая вопросы о самых разных
- ССветлана4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Всё вовремя, интересно,по времени оптимально.
- ННаталия23 мая 2024Прекрасно провели время на экскурсии с Оксаной! Она знающий гид и приятный в общении человек Посетили очень необычные и интересные локации, самостоятельно
- ММария22 мая 2024Все отлично, отдельное спасибо за гибкость в организации маршрута и за встречу в гостинице.
- ММария12 мая 2024Замечательно! Очень и очень благодарны! Очень классные гиды. Екатерина и Дима. Сами бы и не увидели, и многое бы не узнали. Самые лучшие рекомендации и всяческих успехов!
- ИИгорь12 мая 2024У Оксаны очень насыщенная экскурсия. В западном Токио особая атмосфера размеренности и покоя. Мы посмотрели старинный дом крестьянина, которые селились
- ФФлора11 мая 2024Татуана, проводит интересную и оригинальную экскурсию. Увлекательно рассказывает историю Японии и делает Токио уникально запоминающимся
- ЕЕлена7 мая 2024Отличная экскурсия в Храм Мейдзи Дзингу с великолепным гидом Ириной! Ирина была очень хорошо подготовлена: заранее распечатала слайды с иллюстрациями ее
- ААнна2 мая 2024Прекрасная экскурсия для знакомства с Токио! Это был наш первый день в городе. Мы немного скорректировали маршрут под наши интересы,
- ВВиктория1 мая 2024Очень классная экскурсия! важно, что гид подстроилась под наши пожелания и немного скорректировала программу!)
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 45 до 395. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Токио. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!