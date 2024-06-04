Храмы и соборы Токио с гидом

Найдено 11 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Токио на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Токио на языке контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
«За целый день мы откроем всю палитру Токио — от храмовой архитектуры до слепящих неоновых вывесок»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Токио за четыре часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Токио за четыре часа: от исторических мест до футуристических видов
Знакомство с Токио: исторические уголки и современные достопримечательности в одной прогулке
Начало: У вашего отеля
«Мы посмотрим на старейший и наиболее известный храмовый комплекс Токио»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Очарование южного Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Экскурсия «Очарование южного Токио»: культура и история
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
«Синтоистский храм — путешествие во времени»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
170 за всё до 6 чел.
Очарование Старого Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Очарование Старого Токио
Погулять по аутентичному району Бункё с традиционными домами, древними храмами и колоритной жизнью
Начало: У метро Ниппори
«Погуляете по территории древнего буддийского храма Тенноджи, посвящённого богу богатства и процветания»
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
105 за всё до 4 чел.
Прогулка по пригороду Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Эксклюзивная прогулка по пригороду Токио с посещением храма
Погрузитесь в жизнь пригорода Токио: храмы, традиционные лавки и расслабление в горячем источнике
«Мы приедем к храмовому комплексу Дзиндайдзи (второму по значимости и древности после комплекса Сэнсодзи в Асакуса, но БЕЗ таких толп), у которого своя романтичная история»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
272 за всё до 3 чел.
Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
7 отзывов
Храм Мэйдзи Дзингу в Токио: история, синтоизм и культурное наследие
Погрузитесь в уникальный мир японской духовности и культуры, посетив величественный храм Мэйдзи Дзингу
Начало: Станция Harajuku
«Синтоизм и храм Мэйдзи ДзингуВ само святилище — по правилам — заходить нельзя, а обряды и ритуалы проводятся в специально отведенном для этого месте»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
17 июня в 09:30
45 за человека
Тёмные аллеи Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Тёмные аллеи Токио: тайны Синдзюку и Кабуки-тё
Приключение ждет вас в Токио: от небоскребов Синдзюку до тайн Кабуки-тё. Узнайте город с новой стороны
«Синдзюку — это концентрация элитных бизнес-центров и шумных баров, которые контрастируют с парками, типичными для Японии малоэтажными постройками и храмами периода Эдо»
15 июня в 18:00
16 июня в 18:00
125 за всё до 4 чел.
Камакура - город храмов и морского бриза
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Камакура - город храмов и морского бриза
Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас
Начало: На станции Токио, Маруноучи
«Попав в Камакуру, вы поразитесь, как в столь небольшом городе могут находиться рядом столько храмов»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
395 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Влюбиться в Камакуру: уникальное путешествие с местным гидом
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
«И именно отсюда империей управляли сёгуны, оставившие после себя главное достояние Камакуры — целую россыпь дзен-буддистских храмов»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Главное в восточном Токио за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Главное в восточном Токио за 3 часа
Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики
Начало: По договоренности
«Старейший буддистский храм Токио»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Западный Токио: средневековый, мистический, твой
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Западный Токио: путешествие в мир средневековых легенд
Вас ждет погружение в атмосферу средневекового Токио, полное мистических историй и культурных открытий
«Храм с подземельем и белая кошка»
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    Лучший гид по Токио! Такого кругозора и умения рассказать интересные истории просто не найти. Отдельно отмечу возможность, задавая вопросы о самых разных
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    аспектах жизни Японии, истории и культуры, узнать то, что мало доступно в принципе. Оксана более 20 лет прожила в стране, в семье с уроженцами страны, и успела познать Японию как мало кому удается. В полном восторге! PS: обязательно закажите десерты с Тоторо, это и вкусно, и настоящее произведение кулинарно-мультипликационного искусства.

    Лучший гид по Токио!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма
    Экскурсия очень понравилась. Всё вовремя, интересно,по времени оптимально.
  • Н
    Наталия
    23 мая 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    Прекрасно провели время на экскурсии с Оксаной! Она знающий гид и приятный в общении человек Посетили очень необычные и интересные локации, самостоятельно
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    бы точно в такие места как например подземелье храма не смогли бы попасть Вкусно и недорого пообедали на маршруте в предложенном гидом ресторанчике А кафе с пончиками Тоторо ещё больше усилило положительное впечатление об экскурсии Спасибо большое!

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Очарование Старого Токио
    Все отлично, отдельное спасибо за гибкость в организации маршрута и за встречу в гостинице.
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Тёмные аллеи Токио
    Замечательно! Очень и очень благодарны! Очень классные гиды. Екатерина и Дима. Сами бы и не увидели, и многое бы не узнали. Самые лучшие рекомендации и всяческих успехов!
  • И
    Игорь
    12 мая 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    У Оксаны очень насыщенная экскурсия. В западном Токио особая атмосфера размеренности и покоя. Мы посмотрели старинный дом крестьянина, которые селились
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    в этом районе на 18-19 веках и дом богатого чиновника 30-х годов прошлого столетия. От одного места до другого прошли через прекрасный парк с осыпавшимися розовыми лепестками сакуры и красивыми скульптурами. Буддийский храм вообще невероятный, такого нигде не встречали. Вариант обеда у нас был выбор шведский стол или популярное кафе, которым управляют якудза. Храм Готокудзи хорош всем и своей легендой о белом коте и очень древней историей. А пончик Тотторо Оксана заказала заранее, потому что за ними часто очередь и они быстро заканчиваются. Такой пончик можно попробовать только в одном кафе Японии. Отличная экскурсия, сами за один день не смогли бы пройти так много мест, тем более с красивыми видами и так много узнать о жизни японцев. Оксана очень доброжелательная и позитивная. Спасибо ей огромное и за экскурсию и за ответы на вопросы, которые возникали во время нашего пребывания в Японии.

  • Ф
    Флора
    11 мая 2024
    Очарование южного Токио
    Татуана, проводит интересную и оригинальную экскурсию. Увлекательно рассказывает историю Японии и делает Токио уникально запоминающимся
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма
    Отличная экскурсия в Храм Мейдзи Дзингу с великолепным гидом Ириной! Ирина была очень хорошо подготовлена: заранее распечатала слайды с иллюстрациями ее
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    рассказа, схемами, фотографиями и рассказала не только о храме, но и историю возникновения Японии. Очень содержательная экскурсия, большой охват исторического материала. Я была я дочкой 15 лет. Ей тоже было очень интересно. Ирина, большое спасибо! Рекомендую всем эту экскурсию! 👍

  • А
    Анна
    2 мая 2024
    О Токио на языке контрастов
    Прекрасная экскурсия для знакомства с Токио! Это был наш первый день в городе. Мы немного скорректировали маршрут под наши интересы,
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    Аэлита удобно выстроила последовательность точек. Нигде не торопила нас. И ни один наш вопрос не оставался без ответа:) на сообщения также быстро отвечала. Гид не перегружает историческими сводками, много рассказывает о быте японцев, философии и отличительных чертах. В целом, я думаю, сможет рассказать все, что вас интересует:) Рекомендую и гида, и саму экскурсию. На мой взгляд она прекрасна для ознакомления с Токио. Здесь вы сможете увидеть его действительно с разных сторон.

  • В
    Виктория
    1 мая 2024
    О Токио на языке контрастов
    Очень классная экскурсия! важно, что гид подстроилась под наши пожелания и немного скорректировала программу!)

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Соборы и храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 45 до 395. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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