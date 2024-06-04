Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Токио

Найдено 18 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Токио на русском языке, цены от €45, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Это Токио
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Экскурсия «Это Токио»: погружение в сердце Японии
Ваш персональный путеводитель по самым ярким достопримечательностям Токио. Откройте город в деталях за один день
Начало: Обычно в вашем отеле
«Например, в районе Очаномидзу находится главный собор Японской православной церкви Николай-до»
10 июня в 14:00
14 июня в 13:00
209 за всё до 4 чел.
О Токио на языке контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
«За целый день мы откроем всю палитру Токио — от храмовой архитектуры до слепящих неоновых вывесок»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Токио за четыре часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Токио за четыре часа: от исторических мест до футуристических видов
Знакомство с Токио: исторические уголки и современные достопримечательности в одной прогулке
Начало: У вашего отеля
«Мы посмотрим на старейший и наиболее известный храмовый комплекс Токио»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим старейший буддийский храм Токио — Сэнсо-дзи»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
370 за всё до 8 чел.
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4.5 часа
5 отзывов
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
Погрузитесь в атмосферу Токио: от традиционных храмов до современных районов. Получите профессиональные фото ваших приключений
Начало: Район Асакуса
«Вы увидите большой храмовый комплекс Сэнсо-дзи, известный своими красочными святынями и величественной архитектурой»
Завтра в 11:30
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Очарование южного Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Экскурсия «Очарование южного Токио»: культура и история
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
«Синтоистский храм — путешествие во времени»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
170 за всё до 6 чел.
Очарование Старого Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Очарование Старого Токио
Погулять по аутентичному району Бункё с традиционными домами, древними храмами и колоритной жизнью
Начало: У метро Ниппори
«Погуляете по территории древнего буддийского храма Тенноджи, посвящённого богу богатства и процветания»
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
105 за всё до 4 чел.
Прогулка по пригороду Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Эксклюзивная прогулка по пригороду Токио с посещением храма
Погрузитесь в жизнь пригорода Токио: храмы, традиционные лавки и расслабление в горячем источнике
«Мы приедем к храмовому комплексу Дзиндайдзи (второму по значимости и древности после комплекса Сэнсодзи в Асакуса, но БЕЗ таких толп), у которого своя романтичная история»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
272 за всё до 3 чел.
Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
7 отзывов
Храм Мэйдзи Дзингу в Токио: история, синтоизм и культурное наследие
Погрузитесь в уникальный мир японской духовности и культуры, посетив величественный храм Мэйдзи Дзингу
Начало: Станция Harajuku
«Синтоизм и храм Мэйдзи ДзингуВ само святилище — по правилам — заходить нельзя, а обряды и ритуалы проводятся в специально отведенном для этого месте»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
17 июня в 09:30
45 за человека
Тёмные аллеи Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Тёмные аллеи Токио: тайны Синдзюку и Кабуки-тё
Приключение ждет вас в Токио: от небоскребов Синдзюку до тайн Кабуки-тё. Узнайте город с новой стороны
«Синдзюку — это концентрация элитных бизнес-центров и шумных баров, которые контрастируют с парками, типичными для Японии малоэтажными постройками и храмами периода Эдо»
15 июня в 18:00
16 июня в 18:00
125 за всё до 4 чел.
Камакура - город храмов и морского бриза
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Камакура - город храмов и морского бриза
Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас
Начало: На станции Токио, Маруноучи
«Попав в Камакуру, вы поразитесь, как в столь небольшом городе могут находиться рядом столько храмов»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
395 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Влюбиться в Камакуру: уникальное путешествие с местным гидом
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
«И именно отсюда империей управляли сёгуны, оставившие после себя главное достояние Камакуры — целую россыпь дзен-буддистских храмов»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
«Храм Kumano — богиня денег и группа крови»
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
280224 за всё до 5 чел.
Главное в восточном Токио за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Главное в восточном Токио за 3 часа
Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики
Начало: По договоренности
«Старейший буддистский храм Токио»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Западный Токио: средневековый, мистический, твой
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Западный Токио: путешествие в мир средневековых легенд
Вас ждет погружение в атмосферу средневекового Токио, полное мистических историй и культурных открытий
«Храм с подземельем и белая кошка»
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Токио как он есть
🚶 Пешая
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
«Храм Мэйдзи-дзингу в парке Ёёги — самое значимое синтоистское святилище Токио»
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
70 за человека
Токио - какой он?
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Токио - какой он?
Составить свою личную картину города, побывав в трёх разных районах и услышав любопытные факты
Начало: На станции Синбаси
«Напоследок заглянем «за кулисы» культового места: мы с необычной стороны подойдём к храмовому комплексу Асакуса в старой части города»
12 июня в 09:30
21 июня в 09:30
от 280 за всё до 6 чел.
Самые-самые места Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Самые-самые места Токио
Посетить самые знаменитые районы японской столицы и оценить их достопримечательности
Начало: У метро Цукидзи
«Вы снаружи и изнутри осмотрите один из красивейших буддийских храмов Японии»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
193 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    Лучший гид по Токио! Такого кругозора и умения рассказать интересные истории просто не найти. Отдельно отмечу возможность, задавая вопросы о самых разных
    читать дальше

    аспектах жизни Японии, истории и культуры, узнать то, что мало доступно в принципе. Оксана более 20 лет прожила в стране, в семье с уроженцами страны, и успела познать Японию как мало кому удается. В полном восторге! PS: обязательно закажите десерты с Тоторо, это и вкусно, и настоящее произведение кулинарно-мультипликационного искусства.

    Лучший гид по Токио!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма
    Экскурсия очень понравилась. Всё вовремя, интересно,по времени оптимально.
  • V
    Varvara
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
    читать дальше

    как 300 лет назад. Есть такие жемчужины, как храм Кита-Ин и замок сёгуната, и их можно спокойно осмотреть - туристов совсем немного (в сравнении с Токио и Киото). Большое спасибо нашим гидам - Татьяне и Роме. Маршрут составлен очень удобно. Татьяна и Рома многое рассказали об истории и традициях. Было интересно узнать и о жизни современных японцев. Поскольку Рома вырос в Японии, он мог подробно ответить на любые наши вопросы о самых разных сферах - учёбе, работе, религии, традициях. Благодаря Роме удалось также пообщаться с мастером, изготавливающим традиционные японские ножи (общение проходило на японском языке))) С удовольствием рекомендуем экскурсию в Кавагоэ!

  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
    читать дальше

    экскурсии😉 это важно) расскроют в тандеме картину японского мира. Жизнь в Токио со стороны экспата и гражданина Японии в одном позновательном путешествии по загадочной и удивительной столице самураев… или не самураев) Точнее вам расскажут на экскурсии. Очень рекомендую! Ещё, хочу выразить отдельную благодарность Тане и Роме за помощь моим друзьям 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 с транспортировкой в госпиталь парня, который очень нуждался в помощи и оказался один в такой сложеой ситуации. Таня с Ромой сразу откликнулись ❤️❤️ Спасибо!!!

  • Н
    Наталия
    23 мая 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    Прекрасно провели время на экскурсии с Оксаной! Она знающий гид и приятный в общении человек Посетили очень необычные и интересные локации, самостоятельно
    читать дальше

    бы точно в такие места как например подземелье храма не смогли бы попасть Вкусно и недорого пообедали на маршруте в предложенном гидом ресторанчике А кафе с пончиками Тоторо ещё больше усилило положительное впечатление об экскурсии Спасибо большое!

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Очарование Старого Токио
    Все отлично, отдельное спасибо за гибкость в организации маршрута и за встречу в гостинице.
  • П
    Павел
    14 мая 2024
    Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
    Интересная обзорная экскурсия. Узнал много исторических и культурных фактов о Японии. Также побывали в местах, о которых обычный турист не узнал бы без гида
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Тёмные аллеи Токио
    Замечательно! Очень и очень благодарны! Очень классные гиды. Екатерина и Дима. Сами бы и не увидели, и многое бы не узнали. Самые лучшие рекомендации и всяческих успехов!
  • И
    Игорь
    12 мая 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    У Оксаны очень насыщенная экскурсия. В западном Токио особая атмосфера размеренности и покоя. Мы посмотрели старинный дом крестьянина, которые селились
    читать дальше

    в этом районе на 18-19 веках и дом богатого чиновника 30-х годов прошлого столетия. От одного места до другого прошли через прекрасный парк с осыпавшимися розовыми лепестками сакуры и красивыми скульптурами. Буддийский храм вообще невероятный, такого нигде не встречали. Вариант обеда у нас был выбор шведский стол или популярное кафе, которым управляют якудза. Храм Готокудзи хорош всем и своей легендой о белом коте и очень древней историей. А пончик Тотторо Оксана заказала заранее, потому что за ними часто очередь и они быстро заканчиваются. Такой пончик можно попробовать только в одном кафе Японии. Отличная экскурсия, сами за один день не смогли бы пройти так много мест, тем более с красивыми видами и так много узнать о жизни японцев. Оксана очень доброжелательная и позитивная. Спасибо ей огромное и за экскурсию и за ответы на вопросы, которые возникали во время нашего пребывания в Японии.

  • Ф
    Флора
    11 мая 2024
    Очарование южного Токио
    Татуана, проводит интересную и оригинальную экскурсию. Увлекательно рассказывает историю Японии и делает Токио уникально запоминающимся

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Это Токио
  2. О Токио на языке контрастов
  3. Токио за четыре часа
  4. Знакомьтесь, Токио
  5. Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 45 до 395 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 18 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 132 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам