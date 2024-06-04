1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Это Токио»: погружение в сердце Японии
Ваш персональный путеводитель по самым ярким достопримечательностям Токио. Откройте город в деталях за один день
Начало: Обычно в вашем отеле
«Например, в районе Очаномидзу находится главный собор Японской православной церкви Николай-до»
10 июня в 14:00
14 июня в 13:00
€209 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
«За целый день мы откроем всю палитру Токио — от храмовой архитектуры до слепящих неоновых вывесок»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Токио за четыре часа: от исторических мест до футуристических видов
Знакомство с Токио: исторические уголки и современные достопримечательности в одной прогулке
Начало: У вашего отеля
«Мы посмотрим на старейший и наиболее известный храмовый комплекс Токио»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим старейший буддийский храм Токио — Сэнсо-дзи»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€370 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
4.5 часа
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
Погрузитесь в атмосферу Токио: от традиционных храмов до современных районов. Получите профессиональные фото ваших приключений
Начало: Район Асакуса
«Вы увидите большой храмовый комплекс Сэнсо-дзи, известный своими красочными святынями и величественной архитектурой»
Завтра в 11:30
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Очарование южного Токио»: культура и история
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
«Синтоистский храм — путешествие во времени»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование Старого Токио
Погулять по аутентичному району Бункё с традиционными домами, древними храмами и колоритной жизнью
Начало: У метро Ниппори
«Погуляете по территории древнего буддийского храма Тенноджи, посвящённого богу богатства и процветания»
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка по пригороду Токио с посещением храма
Погрузитесь в жизнь пригорода Токио: храмы, традиционные лавки и расслабление в горячем источнике
«Мы приедем к храмовому комплексу Дзиндайдзи (второму по значимости и древности после комплекса Сэнсодзи в Асакуса, но БЕЗ таких толп), у которого своя романтичная история»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€272 за всё до 3 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Храм Мэйдзи Дзингу в Токио: история, синтоизм и культурное наследие
Погрузитесь в уникальный мир японской духовности и культуры, посетив величественный храм Мэйдзи Дзингу
Начало: Станция Harajuku
«Синтоизм и храм Мэйдзи ДзингуВ само святилище — по правилам — заходить нельзя, а обряды и ритуалы проводятся в специально отведенном для этого месте»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Тёмные аллеи Токио: тайны Синдзюку и Кабуки-тё
Приключение ждет вас в Токио: от небоскребов Синдзюку до тайн Кабуки-тё. Узнайте город с новой стороны
«Синдзюку — это концентрация элитных бизнес-центров и шумных баров, которые контрастируют с парками, типичными для Японии малоэтажными постройками и храмами периода Эдо»
15 июня в 18:00
16 июня в 18:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Камакура - город храмов и морского бриза
Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас
Начало: На станции Токио, Маруноучи
«Попав в Камакуру, вы поразитесь, как в столь небольшом городе могут находиться рядом столько храмов»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€395 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Влюбиться в Камакуру: уникальное путешествие с местным гидом
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
«И именно отсюда империей управляли сёгуны, оставившие после себя главное достояние Камакуры — целую россыпь дзен-буддистских храмов»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
«Храм Kumano — богиня денег и группа крови»
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
280€224 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики
Начало: По договоренности
«Старейший буддистский храм Токио»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Западный Токио: путешествие в мир средневековых легенд
Вас ждет погружение в атмосферу средневекового Токио, полное мистических историй и культурных открытий
«Храм с подземельем и белая кошка»
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
«Храм Мэйдзи-дзингу в парке Ёёги — самое значимое синтоистское святилище Токио»
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
6 часов
Токио - какой он?
Составить свою личную картину города, побывав в трёх разных районах и услышав любопытные факты
Начало: На станции Синбаси
«Напоследок заглянем «за кулисы» культового места: мы с необычной стороны подойдём к храмовому комплексу Асакуса в старой части города»
12 июня в 09:30
21 июня в 09:30
от €280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Самые-самые места Токио
Посетить самые знаменитые районы японской столицы и оценить их достопримечательности
Начало: У метро Цукидзи
«Вы снаружи и изнутри осмотрите один из красивейших буддийских храмов Японии»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий4 июня 2024Лучший гид по Токио! Такого кругозора и умения рассказать интересные истории просто не найти. Отдельно отмечу возможность, задавая вопросы о самых разных
- ССветлана4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Всё вовремя, интересно,по времени оптимально.
- VVarvara25 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
- ООксана25 мая 2024Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
- ННаталия23 мая 2024Прекрасно провели время на экскурсии с Оксаной! Она знающий гид и приятный в общении человек Посетили очень необычные и интересные локации, самостоятельно
- ММария22 мая 2024Все отлично, отдельное спасибо за гибкость в организации маршрута и за встречу в гостинице.
- ППавел14 мая 2024Интересная обзорная экскурсия. Узнал много исторических и культурных фактов о Японии. Также побывали в местах, о которых обычный турист не узнал бы без гида
- ММария12 мая 2024Замечательно! Очень и очень благодарны! Очень классные гиды. Екатерина и Дима. Сами бы и не увидели, и многое бы не узнали. Самые лучшие рекомендации и всяческих успехов!
- ИИгорь12 мая 2024У Оксаны очень насыщенная экскурсия. В западном Токио особая атмосфера размеренности и покоя. Мы посмотрели старинный дом крестьянина, которые селились
- ФФлора11 мая 2024Татуана, проводит интересную и оригинальную экскурсию. Увлекательно рассказывает историю Японии и делает Токио уникально запоминающимся
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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