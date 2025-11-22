Исследуйте ночную жизнь Токио, как местный житель, в этом туре в небольшой группе по Синдзюку, изучая его историю и культуру, наслаждаясь 13 традиционными блюдами в идзакая, гастрономическом баре и в киосках с едой!
Время начала: 11:30, 12:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Этот небольшой групповой тур под руководством местного гида — отличный способ открыть для себя скрытые местные заведения, которые пропускает большинство туристов. Наши опытные гиды прекрасно разбираются в местной кулинарии и проведут вас по скрытым местам, где местные жители наслаждаются своей настоящей, ароматной едой. По пути вы почувствуете сочетание истории, культуры и массу веселья! Вы получите уникальное представление, пробуя 13 блюд в 4 восхитительных заведениях питания в этом туре, таких как сашими, японское сакэ, тонкацу (свиная котлета), якитори (куриные шашлычки) и такояки. Попробуйте пообедать как местный житель, узнавая о культуре и истории Синдзюку. Выбор блюд зависит от сезона и доступности ресторана. Важная информация:
Пожалуйста, сообщите о любых ограничениях в еде, которые у вас есть.
Ежедневно в 11:30, 12:30, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Киоски с едой
- Гастробар
- Идзакая
- Традиционное заведение
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- 13 японских блюд в 4 заведениях (1 киоск, 1 идзакая, 1 традиционное заведение, 1 гастробар)
- 2 бесплатных напитка (алкогольные и безалкогольные)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
MMQW+WXR Синдзюку, Токио, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:30, 12:30, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Сообщите о любых ограничениях в еде
- Которые у вас есть
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
