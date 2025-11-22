Что вас ждёт? Этот небольшой групповой тур под руководством местного гида — отличный способ открыть для себя скрытые местные заведения, которые пропускает большинство туристов. Наши опытные гиды прекрасно разбираются в местной кулинарии и проведут вас по скрытым местам, где местные жители наслаждаются своей настоящей, ароматной едой. По пути вы почувствуете сочетание истории, культуры и массу веселья! Вы получите уникальное представление, пробуя 13 блюд в 4 восхитительных заведениях питания в этом туре, таких как сашими, японское сакэ, тонкацу (свиная котлета), якитори (куриные шашлычки) и такояки. Попробуйте пообедать как местный житель, узнавая о культуре и истории Синдзюку. Выбор блюд зависит от сезона и доступности ресторана. Важная информация:

Пожалуйста, сообщите о любых ограничениях в еде, которые у вас есть.