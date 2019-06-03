7 отзывов оставили туристы

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Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом

Островок спокойствия с древними традициями и ресторанами изысканной японской кухни

4.9
7 отзывов
Mila
Mila – Гид из Токио
Вас ждет прогулка 👣 по островку спокойствия в наполненном стрессом мегаполисе.

В районе Кагуразака вы найдете сочетание традиций и современной жизни токийцев и сможете оценить на вкус лучшие блюда изысканной кухни 🥧 кайсэки.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €330 за экскурсию

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Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом

Кагуразака

Один из центральных жилых кварталов города с высокой плотностью мишленовских заведений и японской и французской кухни 🥧, центр притяжения сразу для всех: для молодых людей в поисках передышки от шума деловых районов, для состоятельных и стильных пожилых японок в кимоно и для экспатов из Европы. Это один из немногих районов Токио, где сохранились чайные домики, хотя гейши района Кагуразака вряд ли составят серьёзную конкуренцию киотским гейко (об этом я расскажу при встрече). Уровень ресторанов района Кагуразака вполне, впрочем, может конкурировать с кварталом Гион в Киото. Предлагаю проверить это в самом начале нашей прогулки.

Программа

  • Прежде всего мы пообедаем легкими, но сытными блюдами кухни кайсэки в исполнении японского повара. Я буду сопровождать подачу блюд объяснениями того, что же мы едим и каким образом блюдо приготовлено.
  • Затем заглянем в пару стильных кафе с целью поглазеть на посетителей и интерьер или в парочку лавок с традиционными сладостями с целью продегустировать или же купить на пробу сезонные сладости вагаси.
  • После мы прогуляемся вглубь Кагуразаки и оценим, как старина и древние верования вписываются в современную жизнь на примере небольших синтоистских святилищ, которые непременно встретятся по дороге.
  • Затем улица с многочисленными лавками даст нам возможность оценить некоторые из традиционных ремесел Японии, местные сладости или ассортимент чайной лавки… Или презрев ремесла и местный чай, вы решите провести продолжительное время в магазине формата драгстор (безрецептурная аптека) или задержаться в стойеновом магазине (все по 100 йен), восхищаясь изобретательностью японцев и мощью китайской полимерной промышленности. Если продолжительность экскурсии 🧭 позволит, я помогу вам с выбором покупок или подробно объясню как добраться назад в отель 🏨, снабдив картой метро 🚇 или телефоном такси-компании.

Организационные детали

  • Стоимость проезда на общественном транспорте гостей и гида не включена — она составит от 600 до 1. 000 йен на взрослого человека в день, если вы ограничитесь одним районом Кагуразака.
  • Если ваш отель в пределах кольцевой линии JR Яманоте, я вас заберу. Если нет — мы обсудим, как вам добраться до места встречи, которое определим совместно.
  • Пожалуйста, бронируйте как можно раньше — чтобы и у меня было свободное время, и ресторан принял нашу бронь. Также примите во внимание, что, если вы берете ребенка в ресторан, мне нужно знать его точный возраст — некоторые заведения не пускают детей ниже определенного возраста. С грудными младенцами обычно доступны только отдельные кабинеты за дополнительную плату, так как за стойкой или в общем зале ребенок может помешать другим посетителям.
  • За свой ланч я заплачу сама, если его стоимость не превысит 6. 000 йен.
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Mila
Mila
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду инстаграм-аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.
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7 отзывов оставили туристы

Petr
3 июня 2019
Незаменимая экскурсия, даже если вы не являетесь "гастрономическим" туристом или ресторанным ценителем (как мы). Попробовать национальные блюда, узнать что же внутри, послушать историю развития японской кухни - отличные впечатления. И всё это в достойном ресторане. Мила настоящий профессионал своего дела, хорошо разбирается в кулинарной теме, лично знакома со многими шеф-поварами, так что было очень интересно.
24 апреля 2019
Мила приятная и ответственная девушка. Показала нам Токио, рассказала что и где лучше всего покупать, провела обед в очень атмосферном месте, где обедают местные жители и ресторанчик на 8 человек с обедом из сезонных продуктов, и просто так туда не попасть (поэтому и берется предоплата за обед). Подсказала массу нужной информации, чем значительно облегчила наше передвижение по Японии. Очень рекомендую.
19 ноября 2018
Были с мужем в ноябре в Токио... В таком гастрономическом раю, как Токио, с его многообразием общепита, не сразу сообразишь, как все устроено, где находится, и что порой ешь).... а дней немного! Очень хорошо, что есть такие люди как Мила, которые предлагают такие полезные и вкусные экскурсии)... все-таки вкусная аутентичная еда является одной из важных составляющих любого путешествия. Наша экскурсия прошла в прекрасной дружеской атмосфере в очень уютном семейном ресторанчике.... ты словно на кухне у своих знакомых, видишь процесс приготовления, Мила комментирует каждое блюдо, повар, он же хозяин, предлагает многообразные японские явства, учитывая твои вкусовые пристрастия... еда готовится ловко с разговорами, обсуждениями, шутками)... а прогулка по району Кагуразака открыла нам ещё один Токио, отличный от тех мест, где мы были накануне. Мила очень пунктуально относится к своей работе, ее рассказы очень информативны и интересны... спасибо большое, Мила! Ваша экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений о Токио!))
12 октября 2018
Экскурсия интересна исключительно тем, что действительно на ланч с представлением каждого блюда от шефа вы просто так не попадете. Ресторан достаточно приватный. Шеф конечно душка. Касательно информации от гида. Рассказ был компетентный, не более. За обед вы платите сами. Так что цена не оправдывает ожидания.
Mila
Ответ гида:Честно признаю, что мне не удалось балансировать рассказ о японской кухне с сотней, без преувеличения, вопросов от Натальи и ее трех спутников по совершенно не связанным с темой экскурсии о Японии и особенно многочисленным о рекомендациях для оставшихся дней в Японии. Но немного странно прочесть претензию этого рода, несмотря на моё уточнение в начале обеда, когда посыпался град вопросов о подготовке гостями их самостоятельной вылазки в Киото, что же важнее, рассказ по теме экскурсии или моя помощь гостям с планированием, и получить ответ, что конечно же приоритет отдавать помощи с планированием – что когда посмотреть в Киото и Наре и можно ли попасть на рынок Цукидзи в период, когда он переезжает и т. д. Удивление гостьи тем моментом, что гид в ресторане платит только за себя, но не за гостей, еще более странно. Текст описания экскурсии и условия не менялись с момента публикации, там чётко указано кто за что и приблизительно сколько платит. Люблю свою работу, но платить за обед гостей, выпитое ими пиво, и работать практически бесплатно было бы неоправданно щедро - быть душкой не мой профиль, и гиды-волонтёры не профиль сайта. Наталья предпочла не заметить такую деталь, как то, что я не проявила мелочность, поднимая вопрос доплаты за четвертого участника, хотя в описании оговорено максимум трое, и оказала помощь по ряду вопросов гостям после экскурсии потратив 1 неоплачиваемый час личного времени, несмотря на командировку с ранним вылетом на следующий день. Но при этом гостья выразила недовольство, что я буду недоступна в командировке для информационной поддержки по мере надобности, а письменные консультации я не оказываю бесплатно. Моя меркантильность, как и сезонность японской кухни, скумбрия в октябрьском кайсеки-меню, увы, не оправдала ожиданий гостьи Натальи, истинного гурмана, сделавшей перед подачей десерта, подумав, такой комментарий: «эту рыбу я за рыбу не считаю»(с). Повару «душке» я это конечно же переводить не стала.
3 июля 2016
Мы всей семьей уже неоднократно бывали в Токио. Но самостоятельно узнать его со всех сторон невозможно. Мила стала для нас проводником в новый для нас район Токио. Детали экскурсии были заранее оговорены. Мила грамотный специалист и ответственный, но легкий в общении человек. мы успели обойти весь небольшой район, пообедать и добраться в сопровождении Милы на станцию Синдзюку. Совершенно замечательный обед в чисто японском стиле открыл нам ещё одну страничку японского быта. Людям, которые не любят кулинарных экспериментов я бы не посоветовала такой обед, чтобы не обидеть поваров, приложивших старания и кропотливо приготовивших множество маленьких порционных блюд, некоторые были похожи на произведение искусства! Непривычные, но вкусные сочетания различных продуктов оставили незабываемое впечатление.
Александр
2 апреля 2016
Экскурсия прошла великолепно. Гид Мила точно описала место встречи с приложением подробного описания маршрута, схемы движения и фотографии станции. Заблудиться невозможно. Встреча произошла точно в указанное время. Места подобраны со вкусом. Без скопления народа. Информация полезная, легко запоминается. Много даёт подсказок на разные вопросы по Японии. Всем советую узнать Токио от удивительном Гида Милы.
Алексей
19 января 2016
Вернувшись домой после запоминающегося путешествия в Японию, на стандартный вопрос "Как съездили?" мы всем отвечали, что нам невероятно повезло с гидом. Мила - настоящий профессионал! Она не только превосходно знает все о культуре и истории Японии, но и с большим вниманием относится к желаниям и потребностям. Гуляя с Милой по уютному спокойному району Кагуразака, мы узнали множество интереснейших фактов из истории и культуры Японии, окунулись в повседневную жизнь обычных столичных японцев, узнав об их особенностях и "культурных кодах".

Mila проводит ещё 5 экскурсий

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