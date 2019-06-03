7 отзывов оставили туристы

Экскурсия интересна исключительно тем, что действительно на ланч с представлением каждого блюда от шефа вы просто так не попадете. Ресторан достаточно приватный. Шеф конечно душка. Касательно информации от гида. Рассказ был компетентный, не более. За обед вы платите сами. Так что цена не оправдывает ожидания.
Mila
Ответ гида:Честно признаю, что мне не удалось балансировать рассказ о японской кухне с сотней, без преувеличения, вопросов от Натальи и ее трех спутников по совершенно не связанным с темой экскурсии о Японии и особенно многочисленным о рекомендациях для оставшихся дней в Японии. Но немного странно прочесть претензию этого рода, несмотря на моё уточнение в начале обеда, когда посыпался град вопросов о подготовке гостями их самостоятельной вылазки в Киото, что же важнее, рассказ по теме экскурсии или моя помощь гостям с планированием, и получить ответ, что конечно же приоритет отдавать помощи с планированием – что когда посмотреть в Киото и Наре и можно ли попасть на рынок Цукидзи в период, когда он переезжает и т. д. Удивление гостьи тем моментом, что гид в ресторане платит только за себя, но не за гостей, еще более странно. Текст описания экскурсии и условия не менялись с момента публикации, там чётко указано кто за что и приблизительно сколько платит. Люблю свою работу, но платить за обед гостей, выпитое ими пиво, и работать практически бесплатно было бы неоправданно щедро - быть душкой не мой профиль, и гиды-волонтёры не профиль сайта. Наталья предпочла не заметить такую деталь, как то, что я не проявила мелочность, поднимая вопрос доплаты за четвертого участника, хотя в описании оговорено максимум трое, и оказала помощь по ряду вопросов гостям после экскурсии потратив 1 неоплачиваемый час личного времени, несмотря на командировку с ранним вылетом на следующий день. Но при этом гостья выразила недовольство, что я буду недоступна в командировке для информационной поддержки по мере надобности, а письменные консультации я не оказываю бесплатно. Моя меркантильность, как и сезонность японской кухни, скумбрия в октябрьском кайсеки-меню, увы, не оправдала ожиданий гостьи Натальи, истинного гурмана, сделавшей перед подачей десерта, подумав, такой комментарий: «эту рыбу я за рыбу не считаю»(с). Повару «душке» я это конечно же переводить не стала.