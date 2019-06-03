7 отзывов оставили туристы

Mila

Ответ гида: Честно признаю, что мне не удалось балансировать рассказ о японской кухне с сотней, без преувеличения, вопросов от Натальи и ее трех спутников по совершенно не связанным с темой экскурсии о Японии и особенно многочисленным о рекомендациях для оставшихся дней в Японии. Но немного странно прочесть претензию этого рода, несмотря на моё уточнение в начале обеда, когда посыпался град вопросов о подготовке гостями их самостоятельной вылазки в Киото, что же важнее, рассказ по теме экскурсии или моя помощь гостям с планированием, и получить ответ, что конечно же приоритет отдавать помощи с планированием – что когда посмотреть в Киото и Наре и можно ли попасть на рынок Цукидзи в период, когда он переезжает и т. д. Удивление гостьи тем моментом, что гид в ресторане платит только за себя, но не за гостей, еще более странно. Текст описания экскурсии и условия не менялись с момента публикации, там чётко указано кто за что и приблизительно сколько платит. Люблю свою работу, но платить за обед гостей, выпитое ими пиво, и работать практически бесплатно было бы неоправданно щедро - быть душкой не мой профиль, и гиды-волонтёры не профиль сайта. Наталья предпочла не заметить такую деталь, как то, что я не проявила мелочность, поднимая вопрос доплаты за четвертого участника, хотя в описании оговорено максимум трое, и оказала помощь по ряду вопросов гостям после экскурсии потратив 1 неоплачиваемый час личного времени, несмотря на командировку с ранним вылетом на следующий день. Но при этом гостья выразила недовольство, что я буду недоступна в командировке для информационной поддержки по мере надобности, а письменные консультации я не оказываю бесплатно. Моя меркантильность, как и сезонность японской кухни, скумбрия в октябрьском кайсеки-меню, увы, не оправдала ожиданий гостьи Натальи, истинного гурмана, сделавшей перед подачей десерта, подумав, такой комментарий: «эту рыбу я за рыбу не считаю»(с). Повару «душке» я это конечно же переводить не стала.