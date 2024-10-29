Вечерняя экскурсия по центру Токио

4-часовая прогулка с русскоговорящим гидом по району Синдзюку в центре японской столицы.
Вечерняя экскурсия по центру Токио
Вечерняя экскурсия по центру Токио
Вечерняя экскурсия по центру Токио
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Прогулка по Синдзюку с русскоговорящим гидом

Погрузитесь в атмосферу одного из самых ярких районов Токио — Синдзюку! Эта 4-часовая экскурсия позволит вам узнать о культуре и жизни японской столицы, а также насладиться её уникальной атмосферой.

Важная информация

  • Экскурсия проводится при группе от 1 человека.
  • Начало в 18:00.
  • Встреча с гидом осуществляется в холле отеля или на станции Синдзюку (западный выход, магазин Uniqlo).

Что вас ждет?

Во время прогулки вы сможете:

  1. Узнать интересные факты о Синдзюку и его достопримечательностях.
  2. Посетить знаменитые места и скрытые уголки района.
  3. Насладиться атмосферой вечернего Токио, когда город наполняется огнями и звуками.

Не упустите возможность открыть для себя Синдзюку с новой стороны и насладиться увлекательной экскурсией с профессиональным гидом!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что не входит в цену
  • Общественный транспорт
  • Ужин
  • Напитки в баре
Место начала и завершения?
Район Синдзюку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Токио

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