4-часовая прогулка с русскоговорящим гидом по району Синдзюку в центре японской столицы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Токио

Елена Ваш гид в Токио

Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Прогулка по Синдзюку с русскоговорящим гидом

Погрузитесь в атмосферу одного из самых ярких районов Токио — Синдзюку! Эта 4-часовая экскурсия позволит вам узнать о культуре и жизни японской столицы, а также насладиться её уникальной атмосферой.

Важная информация

Экскурсия проводится при группе от 1 человека.

Начало в 18:00.

Встреча с гидом осуществляется в холле отеля или на станции Синдзюку (западный выход, магазин Uniqlo).

Что вас ждет?

Во время прогулки вы сможете:

Узнать интересные факты о Синдзюку и его достопримечательностях. Посетить знаменитые места и скрытые уголки района. Насладиться атмосферой вечернего Токио, когда город наполняется огнями и звуками.

Не упустите возможность открыть для себя Синдзюку с новой стороны и насладиться увлекательной экскурсией с профессиональным гидом!