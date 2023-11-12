Блеск и изнанка района Синдзюку

Передовой дизайн, архитектура и самый злачный квартал Токио - в одной экскурсии

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Район Синдзюку расскажет вам о Токио самое главное: как сейчас строят, чем украшают интерьеры и куда стремится прогресс. А ещё — в какое место идут японцы, когда устают от социальных масок и хотят ненадолго их снять.

Начав с осмотра последних моделей японских унитазов, мы перейдём к пяти известным архитектурным объектам Синдзюку, а завершим прогулку в самом отвязном квартале города.
Блеск и изнанка района Синдзюку
Блеск и изнанка района Синдзюку
Блеск и изнанка района Синдзюку
Блеск и изнанка района Синдзюку
Блеск и изнанка района Синдзюку
Блеск и изнанка района Синдзюку
Блеск и изнанка района Синдзюку
Блеск и изнанка района Синдзюку
Блеск и изнанка района Синдзюку
Блеск и изнанка района Синдзюку
Блеск и изнанка района Синдзюку
Блеск и изнанка района Синдзюку
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогрессивная архитектура и сантехника

Первый пункт нашей экскурсии — посмотреть на новинки японской сантехники в демонстрационном зале известной марки. Не удивляйтесь: об актуальном дизайне и техническом прогрессе можно судить именно по таким незаменимым деталям любого жилья. Затем мы выясним, почему в районе Синдзюку так много небоскрёбов, спроектированных знаменитыми архитекторами. Вы услышите пять историй о пяти ключевых зданиях района, прогуливаясь от одного к другому.

Тёмная сторона Синдзюку

Когда загорятся вечерние огни и откроются развлекательные заведения, мы отправимся в откровенно злачный квартал Кабукитё — посмотреть, как выглядят японцы, завершившие рабочий день, в окружении неоновых огней хостес-клубов, стрип-баров и питейных заведений с простой уличной едой. Контраст с «чистыми» кварталами Синдзюку будет разителен и, уверена, интересен: вы понаблюдаете, как японцы отбрасывают на время все строгие правила и позволяют себе расслабиться.

В зависимости от ваших интересов, я могу уделить больше времени одной из трёх тем экскурсии (дизайн, архитектура, злачные места) за счёт других. Или уделю по 1 часу времени всем трём темам.

Организационные детали

  • На прогулке очень важна обувь: вы пройдёте около 4 км, поэтому выбирайте спортивную. В дождливую погоду надевайте непромокаемую, с нескользящей подошвой.
  • Стартовать рекомендую не ранее 15:00, иначе тему злачного квартала, где жизнь начинается только к 5 часам вечера, не получится раскрыть.
  • Экскурсия пешая, но с использованием общественного транспорта. Расходы на него незначительны и не включены в стоимость.
  • О месте встречи мы договоримся перед экскурсией. Но если вам удобнее, чтобы я забрала вас из гостиницы в центральном Токио — дайте знать.
  • Если ваш отель за пределами кольцевой ветки JR Yamanote line, или нужно вас забрать с токийских окраин/ из соседней префектуры, напишите подробно, указав полный адрес вместе с названием гостиницы — возможно, за трансфер из этого места потребуется доплата.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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