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Блеск и изнанка района Синдзюку

Погрузитесь в уникальный мир района Синдзюку: от высоких технологий до ночной жизни. Эта экскурсия раскроет все грани Токио
Район Синдзюку в Токио - это место, где современность встречается с традициями.

Начните свое путешествие с осмотра последних моделей японских унитазов, что даст вам представление о прогрессе и актуальном дизайне.

Затем перейдите
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к осмотру пяти знаковых архитектурных объектов, каждый из которых расскажет свою уникальную историю.

Кульминацией экскурсии станет посещение квартала Кабуки-тё, где вы увидите, как японцы отдыхают после работы, снимая социальные маски.

Эта экскурсия позволит вам увидеть настоящий Токио, его блеск и изнанку, и понять, куда стремится японский прогресс. Подходит для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурой и образом жизни в Японии. Выбор темы экскурсии адаптируется под ваши интересы, будь то дизайн, архитектура или злачные места

3.8
5 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Уникальная архитектура
  • 🚽 Новинки японской сантехники
  • 🌆 Контрастные кварталы
  • 🍣 Уличная еда
  • 🎭 Японская культура без масок
  • 🚶‍♂️ Пешие прогулки
  • 🕶️ Неоновый Кабуки-тё
Блеск и изнанка района Синдзюку
Блеск и изнанка района Синдзюку
Блеск и изнанка района Синдзюку

Что можно увидеть

  • Синдзюку
  • Кабуки-тё
  • Небоскрёбы
  • Демонстрационный зал сантехники

Описание экскурсии

Прогрессивная архитектура и сантехника

Первый пункт нашей экскурсии — посмотреть на новинки японской сантехники в демонстрационном зале известной марки. Не удивляйтесь: об актуальном дизайне и техническом прогрессе можно судить именно по таким незаменимым деталям. Затем мы выясним, почему в Синдзюку так много небоскрёбов, спроектированных именитыми архитекторами. Вы услышите 5 историй о пяти ключевых зданиях района, прогуливаясь от одного к другому.

Тёмная сторона Синдзюку

Когда вспыхнут фонари и откроются развлекательные заведения, мы отправимся в откровенно злачный квартал Кабуки-тё — посмотреть, как выглядят японцы, завершившие рабочий день, в неоновых огнях стрип-баров и питейных заведений с уличной едой. Контраст с «чистыми» кварталами Синдзюку будет разителен и, уверена, интересен: вы понаблюдаете, как японцы отбрасывают на время все строгие правила и позволяют себе расслабиться.

В зависимости от ваших интересов, я могу уделить больше времени одной из трёх тем экскурсии (дизайн, архитектура, злачные места) за счёт других. Или уделю по 1 часу времени всем трём темам.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • На прогулке очень важна обувь: вы пройдёте около 4 км, поэтому выбирайте спортивную. В дождливую погоду надевайте непромокаемую, с нескользящей подошвой.
  • Стартовать рекомендую не ранее 15:00, иначе тему злачного квартала, где жизнь начинается только к 5 часам вечера, не получится раскрыть.
  • Экскурсия пешая, но с использованием общественного транспорта. Расходы на него незначительны и не включены в стоимость.
  • О месте встречи мы договоримся перед экскурсией. Но если вам удобнее, чтобы я забрала вас из гостиницы в центральном Токио — дайте знать.
  • Если ваш отель за пределами кольцевой ветки JR Yamanote line, или нужно вас забрать с токийских окраин/из соседней префектуры, напишите подробно, указав полный адрес вместе с названием гостиницы — возможно, за трансфер из этого места потребуется доплата.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 6 часов
Провели экскурсии для 29 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я живу в Японии полжизни и вырастила вместе с мужем-японцем двух прекрасных дочек. Много путешествую по стране и прекрасно знаю Йокогаму, Токио и регионы Кансай, Хокурику, Тюбу и Тохоку. С большим удовольствием помогу вам увидеть, почувствовать и понять эту загадочную и притягательную страну!

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
1
Марк
Потрясающая экскурсия с гидом Ириной))) очень гибкая и очень позитивная))) было очень креативно и душевно. Есть что вспомнить с огромным удовольствием провели время. Ира познакомила нас с удивительной и незабываемой Миюки. Рекомендую всем!
Потрясающая экскурсия с гидом Ириной))) очень гибкая и очень позитивная))) было очень креативно и душевно. Есть
Потрясающая экскурсия с гидом Ириной))) очень гибкая и очень позитивная))) было очень креативно и душевно. Есть
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В
Хотим поблагодарить Елену Таке! У нас состоялась прекрасная экскурсия.
Елена очень позитивный человек и её богатый жизненный опыт в Японии позволил нам узнать много интересных фактов о Японии. Мы прошлись по
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интересным и сокровенным местечкам Токио и изучили их роль в жизни японцев.
На все интересующие нас вопросы о ночной жизни Японии и в целом о жизни японцев мы получили ответы. Кроме того, Елена интересный собеседник. Погода была ужасной, лил дождь непереставая, но нам удалось пройти весь маршрут и получить удовольствие. Невозможно забыть её улыбку. Спасибо большое❤️ Остались только положительные впечатления❤️

Хотим поблагодарить Елену Таке! У нас состоялась прекрасная экскурсия.
Хотим поблагодарить Елену Таке! У нас состоялась прекрасная экскурсия.
Хотим поблагодарить Елену Таке! У нас состоялась прекрасная экскурсия.
Хотим поблагодарить Елену Таке! У нас состоялась прекрасная экскурсия.
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Огромное спасибо!
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Никита
Приятный, эрудированный гид. Интересные места. Содержательные беседы.
Приятный, эрудированный гид. Интересные места. Содержательные беседы.
Приятный, эрудированный гид. Интересные места. Содержательные беседы.
Приятный, эрудированный гид. Интересные места. Содержательные беседы.
Приятный, эрудированный гид. Интересные места. Содержательные беседы.
Приятный, эрудированный гид. Интересные места. Содержательные беседы.
Приятный, эрудированный гид. Интересные места. Содержательные беседы.
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I
Экскурсия не удалась. Гид не предусмотрела в графике программы что везде будут очереди. Программа была составлена без учёта часа пик в транспорте. 2/3 из программы не видели, так как стояли в очередях. Описание экскурсии интересное, но в реальной жизни не осуществляеться. И гид не была заинтересована реализовать предложенную программу. Самая неудачная экскурсия во всей нашей поездке в Японии.
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Да, действительно, в период цветения сакуры (самый посещаемый период туристами Японии), было сложно показать обратную сторону Токио, много туристов, и
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это был выходной день, много было и самих японцев. Но именно обратную сторону Токио можно увидеть в вечернее время, а это ещё и час пик. Гид Ирина поэтому и повезла туристов уже в более спокойный район (квартал Гинза), совершенно противоположный от развлекательного района Синдзюку. Сами туристы не составляли программу проведения в Японии, им готовили поездку (из их слов). И скорей всего обратная сторона Токио для них была неожиданной. Извините, что не оправдали ваши ожидания.

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Ф
Началась экскурсия так «у нас есть 3 часа, задавайте вопросы — отвечу». В последствии всю информацию приходилось вытаскивать клещами, про здания района (как обещано в тексте) информации вообще не было,
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на сантехнику не смотрели. Программа не выстроена в принципе, в итоге на метро уехали на харадзюку и ходили там, потому что, цитата «тут ничего особо 3 часа делать».

Ну и самое забавное, что пришла не Светлана, а Елена.

Из прикольных фактов — Елена бывшая работница развлекательных заведений, поэтому знает как все работает. Но никаких интересных историй нет, просто как с молчаливым знакомым погулять.

Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Очень жаль, что вы не получили должного удовлетворения от посещения вечерних развлекательных кварталов Токио. В ходе нашей переписки вас интересовало
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всё максимально бескультурное и районы красных фонарей. Гид делала акцент именно на это, владея информацией по тематике экскурсии. Гид не из разряда молчаливых и давала много грамотной информации. Кроме этого гид показал дополнительные районы Токио и дал много дополнительной информации и развёрнуто отвечал на ваши вопросы. Следует заметить, что клиент опоздал на место встречи на полчаса и гид не урезал время экскурсии. Не у каждого гида есть доступ в злачные места. Лена, имея эту возможность предоставила вам возможность посетить ночные кябакура.

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