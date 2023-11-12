Район Синдзюку расскажет вам о Токио самое главное: как сейчас строят, чем украшают интерьеры и куда стремится прогресс. А ещё — в какое место идут японцы, когда устают от социальных масок и хотят ненадолго их снять. Начав с осмотра последних моделей японских унитазов, мы перейдём к пяти известным архитектурным объектам Синдзюку, а завершим прогулку в самом отвязном квартале города.

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Описание

Что вас ожидает

Прогрессивная архитектура и сантехника

Первый пункт нашей экскурсии — посмотреть на новинки японской сантехники в демонстрационном зале известной марки. Не удивляйтесь: об актуальном дизайне и техническом прогрессе можно судить именно по таким незаменимым деталям любого жилья. Затем мы выясним, почему в районе Синдзюку так много небоскрёбов, спроектированных знаменитыми архитекторами. Вы услышите пять историй о пяти ключевых зданиях района, прогуливаясь от одного к другому.

Тёмная сторона Синдзюку

Когда загорятся вечерние огни и откроются развлекательные заведения, мы отправимся в откровенно злачный квартал Кабукитё — посмотреть, как выглядят японцы, завершившие рабочий день, в окружении неоновых огней хостес-клубов, стрип-баров и питейных заведений с простой уличной едой. Контраст с «чистыми» кварталами Синдзюку будет разителен и, уверена, интересен: вы понаблюдаете, как японцы отбрасывают на время все строгие правила и позволяют себе расслабиться.

В зависимости от ваших интересов, я могу уделить больше времени одной из трёх тем экскурсии (дизайн, архитектура, злачные места) за счёт других. Или уделю по 1 часу времени всем трём темам.

Организационные детали