Погрузитесь в уникальный мир района Синдзюку: от высоких технологий до ночной жизни. Эта экскурсия раскроет все грани Токио
Район Синдзюку в Токио - это место, где современность встречается с традициями.
Начните свое путешествие с осмотра последних моделей японских унитазов, что даст вам представление о прогрессе и актуальном дизайне.
Затем перейдите читать дальшеуменьшить
к осмотру пяти знаковых архитектурных объектов, каждый из которых расскажет свою уникальную историю.
Кульминацией экскурсии станет посещение квартала Кабуки-тё, где вы увидите, как японцы отдыхают после работы, снимая социальные маски.
Эта экскурсия позволит вам увидеть настоящий Токио, его блеск и изнанку, и понять, куда стремится японский прогресс. Подходит для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурой и образом жизни в Японии. Выбор темы экскурсии адаптируется под ваши интересы, будь то дизайн, архитектура или злачные места
Первый пункт нашей экскурсии — посмотреть на новинки японской сантехники в демонстрационном зале известной марки. Не удивляйтесь: об актуальном дизайне и техническом прогрессе можно судить именно по таким незаменимым деталям. Затем мы выясним, почему в Синдзюку так много небоскрёбов, спроектированных именитыми архитекторами. Вы услышите 5 историй о пяти ключевых зданиях района, прогуливаясь от одного к другому.
Тёмная сторона Синдзюку
Когда вспыхнут фонари и откроются развлекательные заведения, мы отправимся в откровенно злачный квартал Кабуки-тё — посмотреть, как выглядят японцы, завершившие рабочий день, в неоновых огнях стрип-баров и питейных заведений с уличной едой. Контраст с «чистыми» кварталами Синдзюку будет разителен и, уверена, интересен: вы понаблюдаете, как японцы отбрасывают на время все строгие правила и позволяют себе расслабиться.
В зависимости от ваших интересов, я могу уделить больше времени одной из трёх тем экскурсии (дизайн, архитектура, злачные места) за счёт других. Или уделю по 1 часу времени всем трём темам.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
На прогулке очень важна обувь: вы пройдёте около 4 км, поэтому выбирайте спортивную. В дождливую погоду надевайте непромокаемую, с нескользящей подошвой.
Стартовать рекомендую не ранее 15:00, иначе тему злачного квартала, где жизнь начинается только к 5 часам вечера, не получится раскрыть.
Экскурсия пешая, но с использованием общественного транспорта. Расходы на него незначительны и не включены в стоимость.
О месте встречи мы договоримся перед экскурсией. Но если вам удобнее, чтобы я забрала вас из гостиницы в центральном Токио — дайте знать.
Если ваш отель за пределами кольцевой ветки JR Yamanote line, или нужно вас забрать с токийских окраин/из соседней префектуры, напишите подробно, указав полный адрес вместе с названием гостиницы — возможно, за трансфер из этого места потребуется доплата.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 6 часов
Провели экскурсии для 29 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я живу в Японии полжизни и вырастила вместе с мужем-японцем двух прекрасных дочек. Много путешествую по стране и прекрасно знаю Йокогаму, Токио и регионы Кансай, Хокурику, Тюбу и Тохоку. С большим удовольствием помогу вам увидеть, почувствовать и понять эту загадочную и притягательную страну!
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
1
2
–
1
1
Марк
Потрясающая экскурсия с гидом Ириной))) очень гибкая и очень позитивная))) было очень креативно и душевно. Есть что вспомнить с огромным удовольствием провели время. Ира познакомила нас с удивительной и незабываемой Миюки. Рекомендую всем!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вероника
Хотим поблагодарить Елену Таке! У нас состоялась прекрасная экскурсия. Елена очень позитивный человек и её богатый жизненный опыт в Японии позволил нам узнать много интересных фактов о Японии. Мы прошлись по читать дальшеуменьшить
интересным и сокровенным местечкам Токио и изучили их роль в жизни японцев. На все интересующие нас вопросы о ночной жизни Японии и в целом о жизни японцев мы получили ответы. Кроме того, Елена интересный собеседник. Погода была ужасной, лил дождь непереставая, но нам удалось пройти весь маршрут и получить удовольствие. Невозможно забыть её улыбку. Спасибо большое❤️ Остались только положительные впечатления❤️
Светлана
Ответ организатора:
Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Никита
Приятный, эрудированный гид. Интересные места. Содержательные беседы.
Вам был полезен этот отзыв?
I
Inga
Экскурсия не удалась. Гид не предусмотрела в графике программы что везде будут очереди. Программа была составлена без учёта часа пик в транспорте. 2/3 из программы не видели, так как стояли в очередях. Описание экскурсии интересное, но в реальной жизни не осуществляеться. И гид не была заинтересована реализовать предложенную программу. Самая неудачная экскурсия во всей нашей поездке в Японии.
Светлана
Ответ организатора:
Да, действительно, в период цветения сакуры (самый посещаемый период туристами Японии), было сложно показать обратную сторону Токио, много туристов, и читать дальшеуменьшить
это был выходной день, много было и самих японцев. Но именно обратную сторону Токио можно увидеть в вечернее время, а это ещё и час пик. Гид Ирина поэтому и повезла туристов уже в более спокойный район (квартал Гинза), совершенно противоположный от развлекательного района Синдзюку. Сами туристы не составляли программу проведения в Японии, им готовили поездку (из их слов). И скорей всего обратная сторона Токио для них была неожиданной. Извините, что не оправдали ваши ожидания.
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Филипп
Началась экскурсия так «у нас есть 3 часа, задавайте вопросы — отвечу». В последствии всю информацию приходилось вытаскивать клещами, про здания района (как обещано в тексте) информации вообще не было, читать дальшеуменьшить
на сантехнику не смотрели. Программа не выстроена в принципе, в итоге на метро уехали на харадзюку и ходили там, потому что, цитата «тут ничего особо 3 часа делать».
Ну и самое забавное, что пришла не Светлана, а Елена.
Из прикольных фактов — Елена бывшая работница развлекательных заведений, поэтому знает как все работает. Но никаких интересных историй нет, просто как с молчаливым знакомым погулять.
Светлана
Ответ организатора:
Очень жаль, что вы не получили должного удовлетворения от посещения вечерних развлекательных кварталов Токио. В ходе нашей переписки вас интересовало читать дальшеуменьшить
всё максимально бескультурное и районы красных фонарей. Гид делала акцент именно на это, владея информацией по тематике экскурсии. Гид не из разряда молчаливых и давала много грамотной информации. Кроме этого гид показал дополнительные районы Токио и дал много дополнительной информации и развёрнуто отвечал на ваши вопросы. Следует заметить, что клиент опоздал на место встречи на полчаса и гид не урезал время экскурсии. Не у каждого гида есть доступ в злачные места. Лена, имея эту возможность предоставила вам возможность посетить ночные кябакура.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Блеск и изнанка района Синдзюку»