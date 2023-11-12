Передовой дизайн, архитектура и самый злачный квартал Токио - в одной экскурсии
Начав с осмотра последних моделей японских унитазов, мы перейдём к пяти известным архитектурным объектам Синдзюку, а завершим прогулку в самом отвязном квартале города.
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Прогрессивная архитектура и сантехника
Первый пункт нашей экскурсии — посмотреть на новинки японской сантехники в демонстрационном зале известной марки. Не удивляйтесь: об актуальном дизайне и техническом прогрессе можно судить именно по таким незаменимым деталям любого жилья. Затем мы выясним, почему в районе Синдзюку так много небоскрёбов, спроектированных знаменитыми архитекторами. Вы услышите пять историй о пяти ключевых зданиях района, прогуливаясь от одного к другому.
Тёмная сторона Синдзюку
Когда загорятся вечерние огни и откроются развлекательные заведения, мы отправимся в откровенно злачный квартал Кабукитё — посмотреть, как выглядят японцы, завершившие рабочий день, в окружении неоновых огней хостес-клубов, стрип-баров и питейных заведений с простой уличной едой. Контраст с «чистыми» кварталами Синдзюку будет разителен и, уверена, интересен: вы понаблюдаете, как японцы отбрасывают на время все строгие правила и позволяют себе расслабиться.
В зависимости от ваших интересов, я могу уделить больше времени одной из трёх тем экскурсии (дизайн, архитектура, злачные места) за счёт других. Или уделю по 1 часу времени всем трём темам.
Организационные детали
- На прогулке очень важна обувь: вы пройдёте около 4 км, поэтому выбирайте спортивную. В дождливую погоду надевайте непромокаемую, с нескользящей подошвой.
- Стартовать рекомендую не ранее 15:00, иначе тему злачного квартала, где жизнь начинается только к 5 часам вечера, не получится раскрыть.
- Экскурсия пешая, но с использованием общественного транспорта. Расходы на него незначительны и не включены в стоимость.
- О месте встречи мы договоримся перед экскурсией. Но если вам удобнее, чтобы я забрала вас из гостиницы в центральном Токио — дайте знать.
- Если ваш отель за пределами кольцевой ветки JR Yamanote line, или нужно вас забрать с токийских окраин/ из соседней префектуры, напишите подробно, указав полный адрес вместе с названием гостиницы — возможно, за трансфер из этого места потребуется доплата.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.