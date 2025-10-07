Район Синдзюку в Токио - это место, где современность встречается с традициями.Начните свое путешествие с осмотра последних моделей японских унитазов, что даст вам представление о прогрессе и актуальном дизайне.Затем перейдите

к осмотру пяти знаковых архитектурных объектов, каждый из которых расскажет свою уникальную историю. Кульминацией экскурсии станет посещение квартала Кабуки-тё, где вы увидите, как японцы отдыхают после работы, снимая социальные маски. Эта экскурсия позволит вам увидеть настоящий Токио, его блеск и изнанку, и понять, куда стремится японский прогресс. Подходит для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурой и образом жизни в Японии. Выбор темы экскурсии адаптируется под ваши интересы, будь то дизайн, архитектура или злачные места

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогрессивная архитектура и сантехника

Первый пункт нашей экскурсии — посмотреть на новинки японской сантехники в демонстрационном зале известной марки. Не удивляйтесь: об актуальном дизайне и техническом прогрессе можно судить именно по таким незаменимым деталям. Затем мы выясним, почему в Синдзюку так много небоскрёбов, спроектированных именитыми архитекторами. Вы услышите 5 историй о пяти ключевых зданиях района, прогуливаясь от одного к другому.

Тёмная сторона Синдзюку

Когда вспыхнут фонари и откроются развлекательные заведения, мы отправимся в откровенно злачный квартал Кабуки-тё — посмотреть, как выглядят японцы, завершившие рабочий день, в неоновых огнях стрип-баров и питейных заведений с уличной едой. Контраст с «чистыми» кварталами Синдзюку будет разителен и, уверена, интересен: вы понаблюдаете, как японцы отбрасывают на время все строгие правила и позволяют себе расслабиться.

В зависимости от ваших интересов, я могу уделить больше времени одной из трёх тем экскурсии (дизайн, архитектура, злачные места) за счёт других. Или уделю по 1 часу времени всем трём темам.

Организационные детали