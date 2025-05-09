А Анна

Отличная экскурсия! Лидия провезла нас по самым интересным местам, очень подробно и интересно нам рассказала, учла все наши пожелания и запросы! Также огромная благодарность за помощь по организационным вопросам в городе, все на высоте!

Спасибо большое! Рекомендую!