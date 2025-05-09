В Хаконе одним днем: мы посетим горную деревню, поднимемся на вершину горы на канатной дороге, прокатимся на лодке по озеру Аси и посетим храм Hakone Jinja. Вас ждут невероятные пейзажи, интересные истории, местный колорит и деликатесы!
Описание экскурсии
В Хаконе одним днем Я предлагаю следующий план нашей поездки в Хаконе:
- Встреча в 8 утра на станции Синдзюку или Токио (в зависимости от того, какая станция вам ближе). Первый участок дороги займет примерно 1,5 часа, мы приедем в горную деревню Хаконе-Юмото. Здесь мы можем заглянуть в кафе для легкого завтрака. Данный маршрут интересен тем, что у нас будет возможность прокатиться на разных видах транспорта.
- После посещение горной деревни мы пересаживаемся на канатную дорогу «Hakone Ropeway». Поднимаемся на вершину горы Овакудани, откуда открывается потрясающий вид на окрестности и вулканические источники.
- Обязательно сделаем перерыв на обед. В одном из ресторанчиков с видом на озеро. Попробуете местные деликатесы, такие как «хаконэ-кабоча» (тыква Хаконе) или блюда из рыбы. На лодке по озеру Аси и посещение храма • После обеда наш маршрут пройдет на лодке по озеру Аси. Если повезет и погода не будет пасмурной, то насладимся видами на гору Фудзи и окружающими пейзажами. Озеро образовалось в кратере вулкана и было важным торговым путем в эпоху Эдо.
- И в завершение маршрута посетим храм Hakone Jinja, основанный в 757 году и посвященный богу гор. Обязательно спустимся к воде и насладимся атмосферой спокойствия и созерцанием знаменитых красных ворот на берегу озера Аси.
• Вернувшись в Токио, вы можете продолжить вечер, прогуливаясь по вечерним улочкам или посещая местные бары и кафе. Важная информация:
- Данный тур лучше начинать рано утром.
- Все передвижения городским транспортом. Много пеших прогулок.
- Дополнительные расходы: переезд на поезде: 2000 — 3000 иен; Хаконе пасс: 5000 иен.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горная деревня Хаконе-Юмото
- Канатная дорога Hakone Ropeway
- Озеро Аси
- Храм Hakone Jinja
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Переезд на поезде: 2000 - 3000 иен/nХаконе пасс: 5000 иен.
Где начинаем и завершаем?
Начало: На станции Синдзюку или Токио
Завершение: Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
9 мая 2025
Отличная экскурсия! Лидия провезла нас по самым интересным местам, очень подробно и интересно нам рассказала, учла все наши пожелания и запросы! Также огромная благодарность за помощь по организационным вопросам в городе, все на высоте!
Спасибо большое! Рекомендую!
