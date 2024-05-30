1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу с гидом
Вас ждет погружение в историю и природу Японии во время экскурсии к горе Фудзи и озеру Аси
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Начало: JR Shinjuku station, JR Shinagawa station или вокз...
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Камакура и Йокогама: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Погрузитесь в мир древних традиций и современных технологий с экскурсией из Токио в Камакуру и Йокогаму
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€310 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вокруг горы Фудзияма на машине: путешествие с видами и культурой
Погрузитесь в мир японской природы и культуры в уникальной поездке вокруг горы Фудзияма. Откройте для себя живописные озера, древние храмы и волшебные виды
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка по пригороду Токио с посещением храма
Погрузитесь в жизнь пригорода Токио: храмы, традиционные лавки и расслабление в горячем источнике
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€272 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальное путешествие: Камакура и Йокогама - дух Японии
Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€414 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Камакура - город храмов и морского бриза
Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас
Начало: На станции Токио, Маруноучи
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€395 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Лисья деревня, термальные воды и самурайский замок Сироиси - путешествие в живописный край страны
Начало: отель путешественников, Токио
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Никко: водопады, святилища и горные озера
Откройте для себя духовное наследие Японии в Никко: удивительные храмы, живописные пейзажи и гармония природы
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Влюбиться в Камакуру: уникальное путешествие с местным гидом
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
280€224 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Фудзи-Хаконе-Идзу из Токио
Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к подножию Фудзиямы: откровение красоты и традиций Японии
Вас ждет незабываемое путешествие к Фудзияме: от величественных пейзажей до тайн японских ремесел. Познайте Японию, какой вы её мечтали увидеть
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Побережье Сёнан: экскурсия в мир японской культуры и природы
Проведите незабываемый день на побережье Сёнан, где история и природа Японии сливаются в единое целое
Начало: на станциях Офуна или Фудзисава
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
€380 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Замок «Черного Ворона» в Мацумото
Оценить красоту средневекового самурайского замка и узнать о жизни самурайских военачальников
Начало: South or West Exit of JR Shinjuku station ИЛИ Meij...
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€440 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Легенды средневековой Камакуры
Отправиться в старинный японский город на Тихом океане и посетить его главные места
Начало: на станции Синагава
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Отправиться в атмосферное путешествие по древнему городу рядом с курортом Хаконе
Начало: на станции Одавара
11 июня в 11:00
14 июня в 11:00
€440 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Начало: в Токио, в лобби вашего отеля
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
€270 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья30 мая 2024Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много новых и интересных деталей о Японии. Увидели гору Фудзи, в общем день прошел прекрасно!
- VVarvara25 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
- ООксана25 мая 2024Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
- ДДина24 мая 2024Чудесно! Отлично провела день, спасибо Сергею. Подкрутили программу под мое желание попасть в онсен, всё успели, никуда особо вроде и
- ААлександр20 мая 2024Все было на высшем уровне
- ДДанила18 мая 2024Сергей - отличный гид и приятный собеседник. Несмотря на утренние пробки, везде успели, посмотрели, послушали. Экскурсия плотная и насыщенная! Рекомендую, было интересно и весело!
- ООльга16 мая 2024Хотим поблагодарить Дину за потрясающую экскурсию к подножию Фудзиямы. Экскурсия прошла на одном дыхании. Дина потрясающий, легкий человек, профессионал своего
- ООльга14 мая 20246 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с круизного лайнера, ее автомобиль
- ИИгорь12 мая 2024Нам сильно не повезло с трафиком на дорогах, так как экскурсия попала на первый выходной золотой недели и японцы активно
- ННиколета11 мая 2024Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и на главный символ страны
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Выездные»
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