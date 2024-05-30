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позволял сгрузить наш багаж в машину и не тратить время на то, чтобы его везти в гостиницу (мы обговорили это заранее), мы переживали что можем попасть в пробку по пути, но судьба была к нам благосклонна и мы быстро проехали по нужному маршруту, и вулкан предстал перед нами в полном своем величии и красоте, по ходу мы немного меняли маршрут (вместо корабликов нам Аэлита предложила посетить, проходящий в это время фестиваль флоксов у подножия вулкана), мы посетили культурную деревню, очень атмосферное место, также мы захотели и Аэлита поддержала нас в посещении онсена, на обратной дороге гид выбрала оптимальную дорогу домой и почти без пробок бы были доставлены в наш отель. Экскурсия была очень насыщенная, комфортная, легкая и позитивная. Спасибо Аэлите, будем ее рекомендовать своим знакомым и в следующий раз когда приедем в эту удивительную страну, то воспользуемся еще не раз ее услугами.