Выездные экскурсии из Токио

Найдено 20 экскурсий в категории «Выездные» в Токио на русском языке, цены от €224, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу с гидом
Вас ждет погружение в историю и природу Японии во время экскурсии к горе Фудзи и озеру Аси
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
650 за всё до 5 чел.
Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Начало: JR Shinjuku station, JR Shinagawa station или вокз...
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
360 за всё до 4 чел.
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Камакура и Йокогама: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Погрузитесь в мир древних традиций и современных технологий с экскурсией из Токио в Камакуру и Йокогаму
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
310 за всё до 5 чел.
Вокруг горы Фудзияма - на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Вокруг горы Фудзияма на машине: путешествие с видами и культурой
Погрузитесь в мир японской природы и культуры в уникальной поездке вокруг горы Фудзияма. Откройте для себя живописные озера, древние храмы и волшебные виды
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
550 за всё до 3 чел.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
600 за всё до 5 чел.
Прогулка по пригороду Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Эксклюзивная прогулка по пригороду Токио с посещением храма
Погрузитесь в жизнь пригорода Токио: храмы, традиционные лавки и расслабление в горячем источнике
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
272 за всё до 3 чел.
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Индивидуальное путешествие: Камакура и Йокогама - дух Японии
Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
350 за всё до 8 чел.
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
414 за всё до 3 чел.
Камакура - город храмов и морского бриза
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Камакура - город храмов и морского бриза
Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас
Начало: На станции Токио, Маруноучи
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
395 за всё до 6 чел.
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Лисья деревня, термальные воды и самурайский замок Сироиси - путешествие в живописный край страны
Начало: отель путешественников, Токио
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
300 за всё до 8 чел.
Прекрасное Никко
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Экскурсия в Никко: водопады, святилища и горные озера
Откройте для себя духовное наследие Японии в Никко: удивительные храмы, живописные пейзажи и гармония природы
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
350 за всё до 8 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Влюбиться в Камакуру: уникальное путешествие с местным гидом
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
280224 за всё до 5 чел.
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Фудзи-Хаконе-Идзу из Токио
Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
550 за всё до 3 чел.
Путешествие к подножию Фудзиямы
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Путешествие к подножию Фудзиямы: откровение красоты и традиций Японии
Вас ждет незабываемое путешествие к Фудзияме: от величественных пейзажей до тайн японских ремесел. Познайте Японию, какой вы её мечтали увидеть
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
450 за всё до 5 чел.
Живописное побережье Сёнан
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Побережье Сёнан: экскурсия в мир японской культуры и природы
Проведите незабываемый день на побережье Сёнан, где история и природа Японии сливаются в единое целое
Начало: на станциях Офуна или Фудзисава
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
380 за всё до 5 чел.
Замок «Черного Ворона» в Мацумото
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
Замок «Черного Ворона» в Мацумото
Оценить красоту средневекового самурайского замка и узнать о жизни самурайских военачальников
Начало: South or West Exit of JR Shinjuku station ИЛИ Meij...
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
440 за всё до 3 чел.
Легенды средневековой Камакуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Легенды средневековой Камакуры
Отправиться в старинный японский город на Тихом океане и посетить его главные места
Начало: на станции Синагава
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
420 за всё до 6 чел.
Одавара: открыть секреты японского долголетия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Отправиться в атмосферное путешествие по древнему городу рядом с курортом Хаконе
Начало: на станции Одавара
11 июня в 11:00
14 июня в 11:00
440 за всё до 3 чел.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Начало: в Токио, в лобби вашего отеля
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
270 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Вокруг горы Фудзияма - на машине
    Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много новых и интересных деталей о Японии. Увидели гору Фудзи, в общем день прошел прекрасно!
    Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали многоОтличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много
  • V
    Varvara
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
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    как 300 лет назад. Есть такие жемчужины, как храм Кита-Ин и замок сёгуната, и их можно спокойно осмотреть - туристов совсем немного (в сравнении с Токио и Киото). Большое спасибо нашим гидам - Татьяне и Роме. Маршрут составлен очень удобно. Татьяна и Рома многое рассказали об истории и традициях. Было интересно узнать и о жизни современных японцев. Поскольку Рома вырос в Японии, он мог подробно ответить на любые наши вопросы о самых разных сферах - учёбе, работе, религии, традициях. Благодаря Роме удалось также пообщаться с мастером, изготавливающим традиционные японские ножи (общение проходило на японском языке))) С удовольствием рекомендуем экскурсию в Кавагоэ!

  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
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    экскурсии😉 это важно) расскроют в тандеме картину японского мира. Жизнь в Токио со стороны экспата и гражданина Японии в одном позновательном путешествии по загадочной и удивительной столице самураев… или не самураев) Точнее вам расскажут на экскурсии. Очень рекомендую! Ещё, хочу выразить отдельную благодарность Тане и Роме за помощь моим друзьям 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 с транспортировкой в госпиталь парня, который очень нуждался в помощи и оказался один в такой сложеой ситуации. Таня с Ромой сразу откликнулись ❤️❤️ Спасибо!!!

  • Д
    Дина
    24 мая 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Чудесно! Отлично провела день, спасибо Сергею. Подкрутили программу под мое желание попасть в онсен, всё успели, никуда особо вроде и
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    не торопясь. Слушать интересно, общаться приятно, ехать комфортно. Получила кучу ценных советов по планам на остаток моей поездки в Японию). В общем, рекомендую.

  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Все было на высшем уровне
  • Д
    Данила
    18 мая 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Сергей - отличный гид и приятный собеседник. Несмотря на утренние пробки, везде успели, посмотрели, послушали. Экскурсия плотная и насыщенная! Рекомендую, было интересно и весело!
    Сергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседник
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Путешествие к подножию Фудзиямы
    Хотим поблагодарить Дину за потрясающую экскурсию к подножию Фудзиямы. Экскурсия прошла на одном дыхании. Дина потрясающий, легкий человек, профессионал своего
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    дела. Было очень интересно не только нам, взрослым, но и ребенку. Дина забрала нас на автомобиле из отеля в Токио, по дороге до Фудзиямы (около 2-х часов) Дина рассказывала нам много интересных фактов о жизни в Японии, традициях. . показала нам потрясающие места, в целом, все прошло отлично!! Мы получили колоссальное удовольствие и незабываемые впечатления. Спасибо огромное, Дина! Вы открыли для нас Японию совершенно с другой стороны…

  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Вокруг горы Фудзияма - на машине
    6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с круизного лайнера, ее автомобиль
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    позволял сгрузить наш багаж в машину и не тратить время на то, чтобы его везти в гостиницу (мы обговорили это заранее), мы переживали что можем попасть в пробку по пути, но судьба была к нам благосклонна и мы быстро проехали по нужному маршруту, и вулкан предстал перед нами в полном своем величии и красоте, по ходу мы немного меняли маршрут (вместо корабликов нам Аэлита предложила посетить, проходящий в это время фестиваль флоксов у подножия вулкана), мы посетили культурную деревню, очень атмосферное место, также мы захотели и Аэлита поддержала нас в посещении онсена, на обратной дороге гид выбрала оптимальную дорогу домой и почти без пробок бы были доставлены в наш отель. Экскурсия была очень насыщенная, комфортная, легкая и позитивная. Спасибо Аэлите, будем ее рекомендовать своим знакомым и в следующий раз когда приедем в эту удивительную страну, то воспользуемся еще не раз ее услугами.

    6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с
  • И
    Игорь
    12 мая 2024
    Вокруг горы Фудзияма - на машине
    Нам сильно не повезло с трафиком на дорогах, так как экскурсия попала на первый выходной золотой недели и японцы активно
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    ехали к озеру Кавагучико на отдых. Ехали на 3 часа дольше обычного. Правда за это время мы смогли больше информации узнать о жизни в Японии, правилах дорожного движения, почему японцы не ездят пьяными за рулем… Зато повезло с погодой, Фудзи радовала на фоне поздней сакуры. Мы заехали в аутентичную деревню, мистический лес Аукигахара (он реально невероятный) и ледяную пещеру. Из-за пробок не успели на фестиваль флоксов, но мы оставались на несколько дней в Кавагучико и дальше уже сами разобрались. Планируя эту экскурсию, держите в уме, что если облачная или дождливая погода, то Фудзи можно и не увидеть. И нужен план Б: музей кимоно, пещеры, лес Аукигахара, совершенно очаровательный музей музыкальных шкатулок, онсены.., Аэлита легко перестраивает экскурсию под пожелания. Остались довольны и общением и экскурсией.

  • Н
    Николета
    11 мая 2024
    Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и на главный символ страны
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    - гору Фудзи. Мы выбрали гида Аэлиту и её экскурсию на машине. Нас забрали и привезли в отель, где мы остановились. Поездка заняла почти весь день и это был один из самых красивых и запоминающихся дней в нашем 2-х недельном путешествии. Кроме заранее оговорённых достопримечательностей, Аэлита очень много рассказывала про настоящую, бытовую жизнь японцев. Нам с мужем было очень интересно её слушать 🫶 Я однозначно рекомендую этого гида и желаю ей побольше классных туристов и поменьше лестниц:-)

    Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Выездные»

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  1. Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
  2. Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
  3. Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
  4. Вокруг горы Фудзияма - на машине
  5. Из Токио - в национальный парк Хаконе
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Выездные" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 224 до 650 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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