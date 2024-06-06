1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу с гидом
Вас ждет погружение в историю и природу Японии во время экскурсии к горе Фудзи и озеру Аси
«Отрезки пути на кораблике и по канатной дороге вы преодолеваете самостоятельно, уже получив от гида необходимую информацию и просто любуясь пейзажами»
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Это Токио»: погружение в сердце Японии
Ваш персональный путеводитель по самым ярким достопримечательностям Токио. Откройте город в деталях за один день
Начало: Обычно в вашем отеле
«Из окна автомобиля вы полюбуетесь городским пейзажем и некоторыми достопримечательностями»
10 июня в 14:00
14 июня в 13:00
€209 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
Начало: На улице Гинза
«Вы узнаете, какие обряды проводят в святилище, какое место занимает духовность в жизни современных японцев, а также посетите красивый сад с чайным домиком и прудом»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
Начало: На ресепшн вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Токио, которого ждешь: культурное путешествие по столице Японии
Окунитесь в удивительный мир Токио: от Гиндзы до театра Кабуки, от синтоистских традиций до цифрового искусства
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Токио: от истории до современности
Завораживающее путешествие по Токио, где каждый район расскажет свою уникальную историю и покажет неповторимую культуру
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
«Я объединила в один маршрут самые известные, яркие и живописные из них»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€370 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Очарование южного Токио»: культура и история
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
«Пройдя несколько жилых кварталов, вы окажетесь в великолепном саду Хаппо-эн, что означает «сад восьми пейзажей»»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вокруг горы Фудзияма на машине: путешествие с видами и культурой
Погрузитесь в мир японской природы и культуры в уникальной поездке вокруг горы Фудзияма. Откройте для себя живописные озера, древние храмы и волшебные виды
«С неё открывается вид на городской пейзаж Фудзиесида и величественную гору Фудзи, возвышающуюся над ним»
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Шесть лиц и три сердца Токио: погружение в историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Токио, где вековые традиции и современность создают уникальный колорит. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: На станции Йойоги
11 июня в 13:30
12 июня в 13:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
«Кроме Фудзи вас ждет еще одна удивительная природная достопримечательность — окруженное горами озеро Аси»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальное путешествие: Камакура и Йокогама - дух Японии
Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам
Начало: Отель путешественников, Токио
«Морские пейзажи древней Камакуры»
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
Начало: у вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка в кимоно по историческому району Асакуса, Токио
Почувствуйте себя частью японской культуры, выбрав кимоно и пройдясь по живописным местам Асакусы
Начало: на станции Асакуса
«Следом вы отправитесь в один из самых интересных районов столицы — Асакуса — и насладитесь его извилистыми улочками, живописным садом и буддийским храмом»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Лисья деревня, термальные воды и самурайский замок Сироиси - путешествие в живописный край страны
Начало: отель путешественников, Токио
«По прибытии на местную станцию пересядем на такси и оставшиеся 15 километров проедем по живописным горным дорогам»
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Никко: водопады, святилища и горные озера
Откройте для себя духовное наследие Японии в Никко: удивительные храмы, живописные пейзажи и гармония природы
Начало: Отель путешественников, Токио
«На его территории располагаются плато, водопады, озёра, горячие источники и дремучие леса»
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€350 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
«После прогулки вы отправитесь к природному горячему источнику — онсену»
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
280€224 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Фудзи-Хаконе-Идзу из Токио
Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Начало: По договоренности
«Мы посетим один из знаменитых онсенов, где вы сможете принять горячие целебные ванны с видом на горный пейзаж»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Западный Токио: путешествие в мир средневековых легенд
Вас ждет погружение в атмосферу средневекового Токио, полное мистических историй и культурных открытий
«Его природа, дворы и дома вдохновляли перо Мураками и кисть Миядзаки»
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к подножию Фудзиямы: откровение красоты и традиций Японии
Вас ждет незабываемое путешествие к Фудзияме: от величественных пейзажей до тайн японских ремесел. Познайте Японию, какой вы её мечтали увидеть
«Озеро и храм: гармония природы и природа гармонии»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Побережье Сёнан: экскурсия в мир японской культуры и природы
Проведите незабываемый день на побережье Сёнан, где история и природа Японии сливаются в единое целое
Начало: на станциях Офуна или Фудзисава
«Кроме того, заглянете в священную пещеру Ивая, отыщете святилище Ясака и, если повезет с погодой, увидите в отдалении силуэт горы Фудзияма»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
€380 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Императорскому дворцу и садам Токио
Знакомство с японской культурой через аудиопрогулку по историческим местам Императорского дворца
Начало: Takebashi Station, 1 Chome-1-1 Hitotsubashi
«Что вас ожидает: Аудиоэкскурсия начнется у станции метро «Такебаси» и проведет вас по открытой для посещения части дворца — по чудесным садам, простирающимся вокруг крепости Эдо»
Расписание: В любой день, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$11 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с южным Токио: искусственный остров, мосты, сады
Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио
Начало: По договоренности
«Билеты в сад Хамарикю не включены в стоимость — 300 йен с человека (+ билет для гида)»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Токио - какой он?
Составить свою личную картину города, побывав в трёх разных районах и услышав любопытные факты
Начало: На станции Синбаси
«После этой экскурсии пазл из разных пейзажей сложится — и вы получите многогранное представление о городе»
12 июня в 09:30
21 июня в 09:30
от €280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Начало: в Токио, в лобби вашего отеля
«На фуникулёре мы поднимемся на вершину небольшого вулкана, откуда можно увидеть Тихий океан, а в хорошую погоду и Фудзияму»
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
€270 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOleg6 июня 2024Великолепный гид, было очень интересно нам и детям 10-летнего возраста, много интересной информации, поданной в доступной и увлекательной форме. Гид
- EEvgeny5 июня 2024Элена провела одну из самых интересных экскурсий, на которой мы были. Понравилась живая подача информации. Элена ответила на все наши вопросы и порекомендовала много интересных мест для посещения. После экскурсии точно останетесь с хорошим настроении и новыми знаниями. Рекомендуем!!!
- ДДмитрий4 июня 2024Лучший гид по Токио! Такого кругозора и умения рассказать интересные истории просто не найти. Отдельно отмечу возможность, задавая вопросы о самых разных
- ЕЕкатерина2 июня 2024Наша искренняя благодарность Дмитрию за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Открыли для себя много нового, неожиданного и интересного. Токио раскрылся для
- ННаталья30 мая 2024Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много новых и интересных деталей о Японии. Увидели гору Фудзи, в общем день прошел прекрасно!
- ВВика30 мая 2024Лучший гид за все время путешествий. Показали места которые сами бы не нашли. Вообщем рекомендую!
- ИИгорь29 мая 2024Прекрасная прогулка с Екатериной и Дмитрием. Отличное первое знакомство с Токио и первое впечатление о Японии и японцах. Однозначно рекомендую
- VVarvara25 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
- ООксана25 мая 2024Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
- ДДина24 мая 2024Чудесно! Отлично провела день, спасибо Сергею. Подкрутили программу под мое желание попасть в онсен, всё успели, никуда особо вроде и
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 11 до 650 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 449 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 25 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 449 ⭐ отзывов, цены от €11. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август