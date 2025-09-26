Исследуйте гору Такао, где легенды о тэнгу оживают среди густых лесов и храмов. Восхитительные виды и монахи яма-буси ждут вас
Гора Такао, расположенная недалеко от Токио, предлагает уникальную возможность окунуться в мир японских легенд и природы. Легендарные тэнгу, полуптицы-полулюди, по преданиям обитают здесь.
Туристы могут пройтись по живописным тропам, насладиться видами на Фудзи и встретить монахов яма-буси. Экскурсия включает в себя посещение храмового комплекса и возможность воспользоваться фуникулером. Это идеальный способ провести день на свежем воздухе, наслаждаясь культурой и природой Японии
6 причин купить эту экскурсию
🌲 Уникальная природа и легенды
🏯 Храмовый комплекс тэнгу
🗻 Вид на гору Фудзи
🚶♂️ Прогулка по живописным тропам
🧘♂️ Встреча с монахами яма-буси
🚠 Возможность использовать фуникулер
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения горы Такао - это ноябрь и декабрь, когда можно насладиться видом на заснеженную гору Фудзи и яркими красками осенних кленов. В эти месяцы погода обычно ясная и прохладная, что делает прогулку особенно комфортной. В октябре и начале ноября также приятно гулять, но стоит быть готовым к большему количеству туристов. Весной, в апреле и мае, гора Такао привлекает цветением сакуры, но видимость Фудзи может быть ограничена облачностью.
В 50 минутах езды от небоскребов Синдзюку находится гора Такао, поросшая густым японским лесом. Гора не высокая, всего 599 метров, на вершину ведет несколько живописных троп. На тропах встречаются деревья с огромными выпирающими из под земли корнями — тако-суги (деревья осьминоги). Некоторые тропы проходят по руслу лесного ручья окруженного непроходимым лесом. Подъем не требует каких либо навыков, достаточно одеть удобную обувь.
Также на горе до сих пор можно встретить монахов яма-буси — живущие в горах, проповедующие практики буддизма и шаманизма. Кроме того, раньше яма-буси изучали воинское искусство и считались непобедимыми в бою. По легендам нередко тэнгу делились своими знаниями с монахами.
Самая длинная тропа на гору протяженностью 4 км, если вам не по силам пройти весь подъем и спуск с горы, можно воспользоваться фуникулером (внимание: фуникулер поднимается только до половины пути). В хорошую погоду с вершины горы открывается удивительный вид на гору Фудзи. Лучшее время, когда можно полюбоваться на Фудзи, — поздняя осень и зима. А с конца октября и в ноябре гора Такао «одета» в листву красных кленов.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входит подъем на фуникулёре (480 йен в одну сторону, также оплачиваются билеты для гида) и обед на горе (около 1300 йен с человека по желанию). На подъем можно взять свою еду, так как в ресторанах на горе могут быть очереди.
Проезд на электричке от Токио составит примерно 800-900 йен (проезд гида до горы Такао уже включен в стоимость экскурсии).
В день экскурсии мы встречаемся с вами на станции MusashiKoganei и едем дальше к горе Такао. Я вам объясню подробно, как добраться до этой станции от вашего отеля.
Мария — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 413 туристов
Я биолог и иллюстратор. Работала тренером по конному спорту и орнитологом. Интересуюсь культурой и историей древней Японии. Жила в Санкт-Петербурге, постоянно посещала лекции японистов. Сейчас я живу с мужем в Японии, в Токио. Подрабатываю фрилансом как иллюстратор, учу язык. Занимаюсь ябусамэ — национальной японской стрельбой из лука на скачущей лошади.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
27 сен 2025
Отличная экскурсия, чтобы отвлечься от шумных токийских улиц и побывать в могучем лесу. Мария рассказала много интересной и полезной информации. Важно, что она давно живет в Японии и знает множество интересных бытовых аспектов. Несмотря на очень жаркий день, прогулка не была утомительной. Зато был отличный вид на Фудзи
Е
Евгения
14 сен 2025
Отличная экскурсия! Интересно, познавательно, душевно и бонусом - просто волшебно было оказаться в тени лесов в жару. Мария чудесный рассказчик и очень приятный человек) Очень рекомендуем и экскурсию и гида!
Н
Нина
15 апр 2019
Мария чудесный экскурсовод -. обладает глубокими знаниями,. профессионализмом и личным обаянием!. Очень внимательно и заботливо относится к туристам. Даже носит целую аптечку на непредвиденный случай! Очень интересный рассказчик, дает много нужной и даже редкой информации!. С ней себя чувствуешь очень комфортно и уверенно! Я ей очень благодарна за экскурсию!
Л
Лилия
19 ноя 2018
Очень интересная прогулка получилась. Потрясающая природа,лес вокруг,советуем спуститься с горы пешком)под рассказы гида трекинг будет легким и тэнгу вас не тронут))
С
Светлана
6 ноя 2018
Экскурсия очень понравилась. Виды с горы Такао прекрасные. Гид Мария просто супер. Интересно рассказала легенды про Тэнгу. Рекомендую.
Анастасия
23 июл 2016
Такао - отличное место чтоб побывать на природе, не уезжая из Токио. Очень понравилось. Мария - отличный гид, ей всегда есть что рассказать и как занять вас интересной беседой. Всем советую.