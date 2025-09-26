Лучшее время для посещения горы Такао - это ноябрь и декабрь, когда можно насладиться видом на заснеженную гору Фудзи и яркими красками осенних кленов. В эти месяцы погода обычно ясная и прохладная, что делает прогулку особенно комфортной. В октябре и начале ноября также приятно гулять, но стоит быть готовым к большему количеству туристов. Весной, в апреле и мае, гора Такао привлекает цветением сакуры, но видимость Фудзи может быть ограничена облачностью.

Гора Такао, расположенная недалеко от Токио, предлагает уникальную возможность окунуться в мир японских легенд и природы. Легендарные тэнгу, полуптицы-полулюди, по преданиям обитают здесь. Туристы могут пройтись по живописным тропам, насладиться видами на Фудзи и встретить монахов яма-буси. Экскурсия включает в себя посещение храмового комплекса и возможность воспользоваться фуникулером. Это идеальный способ провести день на свежем воздухе, наслаждаясь культурой и природой Японии

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

В 50 минутах езды от небоскребов Синдзюку находится гора Такао, поросшая густым японским лесом. Гора не высокая, всего 599 метров, на вершину ведет несколько живописных троп. На тропах встречаются деревья с огромными выпирающими из под земли корнями — тако-суги (деревья осьминоги). Некоторые тропы проходят по руслу лесного ручья окруженного непроходимым лесом. Подъем не требует каких либо навыков, достаточно одеть удобную обувь.

Также на горе до сих пор можно встретить монахов яма-буси — живущие в горах, проповедующие практики буддизма и шаманизма. Кроме того, раньше яма-буси изучали воинское искусство и считались непобедимыми в бою. По легендам нередко тэнгу делились своими знаниями с монахами.

Самая длинная тропа на гору протяженностью 4 км, если вам не по силам пройти весь подъем и спуск с горы, можно воспользоваться фуникулером (внимание: фуникулер поднимается только до половины пути). В хорошую погоду с вершины горы открывается удивительный вид на гору Фудзи. Лучшее время, когда можно полюбоваться на Фудзи, — поздняя осень и зима. А с конца октября и в ноябре гора Такао «одета» в листву красных кленов.

