Национальный парк Хаконе - это уникальная возможность окунуться в историю Японии и насладиться её природными чудесами.
В ходе экскурсии посетители узнают о жизни в 17-19 веках, побывают в музее заставы, прокатятся
В ходе экскурсии посетители узнают о жизни в 17-19 веках, побывают в музее заставы, прокатятся
6 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Погружение в историю Японии
- 🚢 Прогулка на пиратском корабле
- 🌋 Восхождение в долину Овакудани
- 🥚 Дегустация уникальных яиц
- ⛩️ Посещение синтоистского храма
- 🗻 Виды на гору Фудзи
Что можно увидеть
- Музей заставы
- Озеро Аси
- Долина Овакудани
- Синтоистский храм
Описание экскурсии
- Вы посетите музей заставы, которая регулировала оборот оружия и перемещение людей в 17–19 веках.
- Прокатитесь по озеру Аси на пиратском корабле.
- Подниметесь в долину Овакудани (Долина большого кипения) по канатной дороге.
- Попробуете куриные яйца со скорлупой чёрного цвета, сваренные в горячей воде, вытекающей из недр земли.
- Зайдёте в синтоистский храм, в котором поклоняются дракону, прикованному цепями ко дну озера Аси.
Вы услышите:
- О трёх китах, на которых зиждилась власть сёгуната Токугава.
- Устройстве японского государства.
- Вулканах Японии, вулканических озёрах, горячих источниках и онсенах (банях).
- Особенностях религии синто.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota Noah.
- От Токио до Хаконе около 1,5–2 часов пути (в зависимости от ситуации на дорогах).
- Дополнительные расходы: около 5000 иен на чел. (билет в музей, канатная дорога и обед) + 3000 иен билеты для гида.
- На корабле вы прокатитесь без меня — я встречу вас на пирсе.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Токио
Провёл экскурсии для 29 туристов
Живу в Японии с 2021 года, очень люблю эту страну и не прекращаю ей восхищаться. Хочу поделиться своей любовью и восхищением с гостями! По образованию я историк, люблю рассказывать проЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
2 ноя 2025
Экскурсия очень понравилось, масса впечатлений, очень советую посетить ее. А гид Сергей, это лучший гид в Токио. Очень много знает, интересно рассказывает, с большим юмором, потратил на нас даже больше времени, чем было запланировано. Огромное спасибо ему.
В
Валерий
26 окт 2025
Спасибо большое Михаилу за прекрасную экскурсию, за отличную историю, лучшее погружение в Японскую культуру. Советую всем.
А
Андрей
29 сен 2025
Экскурсия - огонь! И еще немного дым и запах серы. Прокатиться над вулканом - очень интересный опыт. Спасибо Михаилу, который кастомизировал маршрут под наши с женой запросы - завершил экскурсию
Мария
14 сен 2025
Индивидуальная экскурсия по Хаконе прошла просто великолепно! Михаил забрал нас на комфортабельном микроавтобусе прямо из отеля, что было очень удобно. Сначала мы прокатились на канатной дороге, полюбовались видом на вулкан
А
Алина
15 авг 2025
Семьёй с детьми покатались с Михаилом. Про всё, что нас интересовало мы узнали. Подробный и с юмором рассказ не дал заскучать в дороге. Премного благодарны!
Марина
17 апр 2025
Мы прекрасно провели день с Михаилом🥰Очень информативно и интересно. Получили достаточно информации как просто увлекательной, так и полезной. Узнали о культуре и исторические факты. Время пролетело незаметно. Да, покушали в прекрасной местной кафешке и попробовали «соба»🥰
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 4 чел.
Фудзи - символ Японии
Погрузитесь в атмосферу Японии, посетив священную гору Фудзи, озеро Кавагучико и аутентичную деревню с японскими деликатесами
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
$677 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
28 ноя в 08:00
8 дек в 08:00
$770 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Токио между эпохами
Железные дороги, Миядзаки, зелёный чай и парк «Хамарикю» - прогулка, насыщенная историей и вкусом
Начало: На станции Симбаси
14 ноя в 09:30
15 ноя в 09:30
$246 за всё до 5 чел.