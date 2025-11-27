Это увлекательная прогулка, в которой культура, история, искусство и религия Японии переплетаются на каждом шагу: здесь сцены театра Кабуки соседствуют с садами династии Токугавы, а традиционные рыбные рынки — с ультрасовременными небоскрёбами Сиодомэ.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с Театром Кабуки — одним из символов Японии, где древние традиции продолжают жить на сцене

— одним из символов Японии, где древние традиции продолжают жить на сцене Заглянете в уникальный парк Хамарикю , спрятанный среди стеклянных высоток, прогуляетесь по легендарному рыбному рынку Цукидзи и ощутите атмосферу повседневного Токио

, спрятанный среди стеклянных высоток, прогуляетесь по легендарному и ощутите атмосферу повседневного Токио В синтоистском храме Namiyoke Shrine вы окунетесь в дух японской духовности, а на смотровой площадке Carreta Shiodome вас ждёт захватывающая панорама города с 46-го этажа

вы окунетесь в дух японской духовности, а на вас ждёт захватывающая панорама города с 46-го этажа И, конечно, мы заглянем в уникальные сувенирные лавки, где вы найдете настоящие японские сувениры — именно те, что выбирают сами токийцы

Этот маршрут — для тех, кто хочет прочувствовать Токио сразу: в его истории, энергии и удивительном умении соединять старое с новым. Вы успеете узнать город до полудня. А потом — пойдёте дальше уже уверенно, как местные.

Организационные детали

Гуляем по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «фото»

Экскурсия полностью пешеходная, проводится в любую погоду. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы

В конце программы вы сможете задать гиду любые вопросы о Токио, обсудить прогулку и обменяться впечатлениями

Подарок — традиционные японские сладости на одной из остановок маршрута.

В случае дождя — бесплатно выдаём одноразовые дождевики.

Обувь — надевайте удобную, закрытую обувь на нескользкой подошве. Не рекомендуется обувь на каблуках, шлёпанцы или шумная обувь.

Советы для прогулок с июля по октябрь:

• Головной убор или зонтик от солнца

• Бутылка воды

• Лёгкая одежда

• Солнцезащитный крем

Япония ценит уважение к культуре. Пожалуйста, соблюдайте тишину, чистоту, снимайте обувь, спрашивайте разрешения на съёмку. Тогда и японцы ответят вам доброжелательностью.