Это увлекательная прогулка, в которой культура, история, искусство и религия Японии переплетаются на каждом шагу: здесь сцены театра Кабуки соседствуют с садами династии Токугавы, а традиционные рыбные рынки — с ультрасовременными небоскрёбами Сиодомэ.
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь с Театром Кабуки — одним из символов Японии, где древние традиции продолжают жить на сцене
- Заглянете в уникальный парк Хамарикю, спрятанный среди стеклянных высоток, прогуляетесь по легендарному рыбному рынку Цукидзи и ощутите атмосферу повседневного Токио
- В синтоистском храме Namiyoke Shrine вы окунетесь в дух японской духовности, а на смотровой площадке Carreta Shiodome вас ждёт захватывающая панорама города с 46-го этажа
- И, конечно, мы заглянем в уникальные сувенирные лавки, где вы найдете настоящие японские сувениры — именно те, что выбирают сами токийцы
Этот маршрут — для тех, кто хочет прочувствовать Токио сразу: в его истории, энергии и удивительном умении соединять старое с новым. Вы успеете узнать город до полудня. А потом — пойдёте дальше уже уверенно, как местные.
Организационные детали
- Гуляем по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «фото»
- Экскурсия полностью пешеходная, проводится в любую погоду. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы
- В конце программы вы сможете задать гиду любые вопросы о Токио, обсудить прогулку и обменяться впечатлениями
- Подарок — традиционные японские сладости на одной из остановок маршрута.
- В случае дождя — бесплатно выдаём одноразовые дождевики.
- Обувь — надевайте удобную, закрытую обувь на нескользкой подошве. Не рекомендуется обувь на каблуках, шлёпанцы или шумная обувь.
Советы для прогулок с июля по октябрь:
• Головной убор или зонтик от солнца
• Бутылка воды
• Лёгкая одежда
• Солнцезащитный крем
Япония ценит уважение к культуре. Пожалуйста, соблюдайте тишину, чистоту, снимайте обувь, спрашивайте разрешения на съёмку. Тогда и японцы ответят вам доброжелательностью.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа в Театр Кабуки (Kabukiza Theatre)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
